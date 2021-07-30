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Болезненная процедура удаления татуировок с лица

Болезненная процедура удаления татуировок с лица (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 июля 2021 10:41
Метки: видео   лазер   лицо   тату   татуировка   удаление   
717
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Неудачная татуировка может многие годы напоминать владельцу о бурной молодости и неудачном выборе мастера. Герои данных видео сделали себе несколько нелепых татуировок на лице, но в какой-то момент одумались и решились на процедуру их удаления.

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Метки: видео   лазер   лицо   тату   татуировка   удаление   
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14  комментариев
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24k
Е-Лена Час назад
Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Эра Милосердия
Самая дорогая вещь на свете - это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.
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8k
Izrin Maria 17 минут назад
Лично я - против "воспитательного садизма".
Можно ту же процедуру провести с адекватным обезболиванием, а возможно - и под лёгким наркозом.
Мне вспомнились счастливые времена СССР: аборты без обезболивания, и ещё лечение зубов, в т.ч. детям.
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1k
Йожык 18 минут назад
-Милый, я татуировку для тебя сделала. На груди бабочка, на животе цветок.
-Зачем? Чтобы через 15 лет я увидел как бабочка сядет на цветочек?
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2k
Charles Montgomery Burns 19 минут назад
Странные люди, осуждают людей с тату, некоторые из них сейчас пойдут покурят. Сколько здесь людей которые курят, к примеру? На лице партак конечно это такое себе... Но часто тату выглядит достаточно гармонично и не воняет дымом...
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813
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Это видео надо показывать всем кто собирается бить себе первую татуху. А ещё лучше сначала провести имитацию её свода, а потом уже бить если желание у дурака не пропало
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4k
Борис Карабанов Час назад
Скажите, есть здесь кто-нибудь из мужчин, кто считает, что девушка/женщина в татуировках это привлекательно, сексуально, красиво?
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8k
Андрей А Час назад
Положительно отношусь к партакам на иплище. Это как предупреждение- посмотрел и сразу видно, что перед тобой долбойоб
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11k
Михалыч Час назад
Скулящий пёс... А столько пафоса было.
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340
Отец Пигидий Час назад
Боль при удалении татуировок - это расплата за ранее принятое му.д.а.ческое решение!! Так и должно быть!
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1k
rider2 Час назад
Как приятно смотреть на тело девушек без тату и какое омерзение вызывают татуированные .......
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6k
Ф Ив Час назад
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