Болезненная процедура удаления татуировок с лица

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Неудачная татуировка может многие годы напоминать владельцу о бурной молодости и неудачном выборе мастера. Герои данных видео сделали себе несколько нелепых татуировок на лице, но в какой-то момент одумались и решились на процедуру их удаления.
Болезненное исправление подростковых ошибок
Еще один пример удаление татуировок с лица. Присутствует большое количество ненормативной лексики
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Самая дорогая вещь на свете - это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.
Можно ту же процедуру провести с адекватным обезболиванием, а возможно - и под лёгким наркозом.
Мне вспомнились счастливые времена СССР: аборты без обезболивания, и ещё лечение зубов, в т.ч. детям.
-Зачем? Чтобы через 15 лет я увидел как бабочка сядет на цветочек?
Мне рассказали случай знакомые.
Пришла дочка только 18 исполнилось и говорит родителям: "Только не падайте в обморок".
"Ты беременна?" - спрашивают родители.
"Нет." - отвечает дочка и показывает тутуху во всё бедро от колена до верха.
"Уж лучше бы ты была беременна". - сказал отец.