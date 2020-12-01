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Ульяновские таксисты заставили "зайцев" измазаться зеленкой

Ульяновские таксисты заставили "зайцев" измазаться зеленкой (2 фото + 2 видео)

Автор:
01 декабря 2020 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   зайцы   зеленка   самосуд   таксисты   ульяновск   
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Старая-добрая традиция возвращается. Таксисты выследили злостных неплательщиков и устроили над ними самосуд. "Зайцы" слезно пообещали больше не "кидать таксистов". Ну, в ближайшие дни они точно не смогут прокатиться забесплатно и даже выйти на улицу - ведь их "клеймили". Пусть и зеленкой.

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Метки: видео   зайцы   зеленка   самосуд   таксисты   ульяновск   
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78k
Taras Kozalupko Час назад
Теперь надо налоговой измазать зелёнкой тех таксистов, что в черную работают.
Да и гайцам подключиться - кто поворотники не включает и по обочине едет, в бочку с зелёнкой.
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12k
Владислав Грецов 14 минут назад
жестко...но видимо справедливо...работа должна быть оплачена
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30k
Опаньки 48 минут назад
а что делать с теми таксистами, чьи дети ходят в школу и в поликлинику,
но которые бомбят в черную и не платят на вышеописанное налоги?
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6
Or 58 минут назад
Не очень понятно, каким образом они пользовались такси и не платили за него. Убегали что-ли, в конце поездки? Если они такие известные неплательщики, что их там все таксисты знают - зачем их возили? Херь какая-то, вовсе не факт что все так, как таксисты рассказали, та ещё публика.
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92
Миша Час назад
самосуд не выход, получит в итоге камень в лобовое эстет.
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4
Максим Час назад
Конечно лишить человека честно заработанных денег - зло. Но ведь и самосуд не выход, как по мне.
Унизить человека, что бы "другим уроком было"? Так не будет, сколько уже измазанных или просто избитых и ничего, катаются любители халявы дальше.
Когда берешь закон в свои руки, должен понимать, что так же может и другой. И вот из конфликта на ровном месте возникнет серьезный конфликт. Жить надо по Закону, а не по понятиям.
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19k
Юрьевич Час назад
"Частные извозчики решили их проучить - заставили обмазаться зеленкой и произнести на камеру, что ульяновских таксистов они больше кидать не будут."
"Их решили проучить. Никаких противозаконных действий водители такси не совершали лица обмазаны зеленкой, распознать по видео их невозможно."

Интересный взгляд на закон... Статья 40 УК РФ и возможно 119 УК РФ...
Ну и конечно же Статья 35 УК РФ (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору)!
Таким образом реальный срок таксистам скорее всего не грозит (хотя статья 35 является сильно отягчающим обстоятельством), но условный легко!
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935
Fara Zolkin Час назад
За любое дело всегда надо заплатить. Не важно брат сват такси,транспорт. Чужого не беру, даже рубля не подниму с пола. Вроде взрослые люди, а такое чувство, остались где-то в детстве. Ведь, когда этим наглым мордам не платят на работе з/п не по их вине, они же первые бегут... получили по заслуге имхо...
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19k
Юрьевич Fara Zolkin Час назад
Всё это так, но надо соблюдать Закон, а не устраивать самосуд.
Или когда меня подрежет таксист я теперь могу взять монтировку и заставить его облиться зелёнкой?
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935
Fara Zolkin Юрьевич 46 минут назад
Палка о двух концах. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М. Е. Салтыкова-Щедрин)
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19k
Юрьевич Fara Zolkin 40 минут назад
Да нет, "Палка о двух концах" это самосуд. А по поводу неуплаты за проезд, то кто мешал таксистам вызвать наряд и составить протокол? Или они работали нелегально?
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935
Fara Zolkin Юрьевич Полчаса назад
Скорее всего нелегально. На нашу доблестную милицию, у меня лично надежды мало. Слава богу, их не отпистили. Но мне думается,этот урок они запомнят на всю жизнь, чем штраф и полиция. Мы все имеем право на ошибку, не мне судить, но вот пользоваться вот такой "халявой" не есть хорошо.
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