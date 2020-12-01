Ульяновские таксисты заставили "зайцев" измазаться зеленкой

Старая-добрая традиция возвращается. Таксисты выследили злостных неплательщиков и устроили над ними самосуд. "Зайцы" слезно пообещали больше не "кидать таксистов". Ну, в ближайшие дни они точно не смогут прокатиться забесплатно и даже выйти на улицу - ведь их "клеймили". Пусть и зеленкой.
В Ульяновске таксисты выследили мужчину и женщину, которые систематически пользовались их услугами и не платили за проезд. Частные извозчики решили их проучить - заставили обмазаться зеленкой и произнести на камеру, что ульяновских таксистов они больше кидать не будут.
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"Они регулярно пользовались услугами и всегда не платили. Их решили проучить. Никаких противозаконных действий водители такси не совершали — лица обмазаны зеленкой, распознать по видео их невозможно. Таким образом, в жизни "зайцев" никто не узнает, но станет уроком", — прокомментировал инцидент таксист, который присутствовал при "экзекуции".
Сам автор видео, разместивший ролик на YouTube-канале "Такси Онлайн" написал, что видео имеет юмористический характер.
"Все видео представлены исключительно в юмористическом формате и не несет в себе никаких призывов к насилию, развратных контекстов и агрессии по отношению к какой-либо группе людей или национальности. Прошу вас не оскорбляться если вы неправильно интерпретировали содержание видео", - говорится в подписи к ролику.
И еще немного про пьяных любителей халявы: в Тюмени объявился похититель рождества, точнее, елки, которую он будучи пьяным вытащил из салона красоты, выломав дверь. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. На 23-летнего тюменца завели уголовное дело. Молодой человек протрезвел, свою вину признал и сейчас сильно раскаивается. Его отпустили под подписку о невыезде.
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Да и гайцам подключиться - кто поворотники не включает и по обочине едет, в бочку с зелёнкой.
но которые бомбят в черную и не платят на вышеописанное налоги?
Унизить человека, что бы "другим уроком было"? Так не будет, сколько уже измазанных или просто избитых и ничего, катаются любители халявы дальше.
Когда берешь закон в свои руки, должен понимать, что так же может и другой. И вот из конфликта на ровном месте возникнет серьезный конфликт. Жить надо по Закону, а не по понятиям.
"Их решили проучить. Никаких противозаконных действий водители такси не совершали лица обмазаны зеленкой, распознать по видео их невозможно."
Интересный взгляд на закон... Статья 40 УК РФ и возможно 119 УК РФ...
Ну и конечно же Статья 35 УК РФ (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору)!
Таким образом реальный срок таксистам скорее всего не грозит (хотя статья 35 является сильно отягчающим обстоятельством), но условный легко!
Или когда меня подрежет таксист я теперь могу взять монтировку и заставить его облиться зелёнкой?