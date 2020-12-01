Ульяновские таксисты заставили "зайцев" измазаться зеленкой

Сам автор видео, разместивший ролик на YouTube-канале "Такси Онлайн" написал, что видео имеет юмористический характер.

"Все видео представлены исключительно в юмористическом формате и не несет в себе никаких призывов к насилию, развратных контекстов и агрессии по отношению к какой-либо группе людей или национальности. Прошу вас не оскорбляться если вы неправильно интерпретировали содержание видео", - говорится в подписи к ролику.

И еще немного про пьяных любителей халявы: в Тюмени объявился похититель рождества, точнее, елки, которую он будучи пьяным вытащил из салона красоты, выломав дверь. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. На 23-летнего тюменца завели уголовное дело. Молодой человек протрезвел, свою вину признал и сейчас сильно раскаивается. Его отпустили под подписку о невыезде.