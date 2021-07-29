В Литве полиция жёстко, без убеждений и предупреждений, раздвигала или оттесняла кордоны из жителей приграничного посёлка, которые митинговали против заселения мигрантов и препятствовали проезду техники строителей лагеря для переселенцев. Если щедро политые перцовым спреем, протестующие не разбегались, в "бой" вступал спецназ, похожий на "тёмных рыцарей" и проводил работу с населением не покладая рук.
Как информирует своих подписчиков Telegram-канал "Mash", около 1500 нелегалов из Белоруссии захотели разместить возле посёлка Руднинкай, на территории военной базы времён СССР. Местных жителей в селении насчитывается около полутысячи, то есть в три раза меньше возимых мигрантов. И новым соседям консервативные литовцы совсем не обрадовались. Вышли на пикетирование дороги, ведущей к месту строительства лагеря, где и познакомились поближе с "рыцарями дубинки и автозака" - спецназом МВД.
Один из самых полных видеосюжетов о происходившем под Руднинкай:
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Литовские политики и главы силовых ведомств уже, начали оглядываться по сторонам, в робкой надежде рассмотреть, хотя бы полупрозрачный призрак "кровавого батьки", или "руки Кремля".
Информационное агентство Eurasia Daily сообщает своим читателям, что, по словам пресс-секретаря главы МВД, Агне Билотайте, «эти действия, возможно, связаны с антигосударственной деятельностью». По мнению экспертов, лишь вопрос времени — когда литовские власти объявят, что протестующих подстрекали «агенты Кремля и Лукашенко».
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1) Это не пригроничный поселок, там находится военный полигон. Т.к. беженцев уже стало более 3тыс (с населением Литвы в 2.8млн это не мало) и их надо где-то рпсселять, а местные жители и жители окресных селений собрались на протест.
2) полиция ждала пол дня, пока жители разойдутся, но этого так и не случилось. Т.к. они перекрыли государственную дорогу, пришлось применить силу по закону. В сумме госпиталищировано было 4 человека. Ну, просто чтоб вы понимали на сколько мал масштаб происходящего протеста в деревне Литвы :)
3) Действительно по некоторым каналам в Литве (по типу аналогов Соловьева) информация преподнесена так, что это была провокация другиз стран. А по факту никто и не знает что это было на самом деле, кому нечем было заняться поехали там покучковаться (видел даже своего соседа там на фото).
4) У нас беженцы не ходят по улицам городов, как это может кто-то представить, а просто сидят в этих лагерях под охраной и ждут документов. Их цель это далеко не Литва, а Германия и Швеция. Просто по нашим законам когда таких людей ловят, им обязаны предоставить условия для жизни на время разбирательства и в итоге либо депортировать в их родную страну, либо дать временный вид на жительство.
Как будет "А нас то за шо" по литовски?
Честных выборов? Борьбы с коррупцией?
Странная какая то парралель! Перпендикулярная!
Сменяемости нам!!!
После известных событий [мат] за лупи лись!
Лукашенко дал отмашку - не задерживать!
Теперь это их проблемы!
P.S. возмущенных конечно не будет, это другое, это фашистская демократия-им так можно. Баллоны с газом конечно отличные.
И если за Норвегию я тебе поверю.,то за Россию не кизди.
Почитай комменты любителей деда кабаева из Прибалтики на тех же Фишках. Мучаются, бедолаги, за 30 лет язык не могут выучить, не знаю - лень или тупорылые, все их притесняют,все над ними издеваются. Но переехать в Россию - даже в мыслях нет.