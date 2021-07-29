Литовские политики и главы силовых ведомств уже, начали оглядываться по сторонам, в робкой надежде рассмотреть, хотя бы полупрозрачный призрак "кровавого батьки", или "руки Кремля".





Информационное агентство Eurasia Daily сообщает своим читателям, что, по словам пресс-секретаря главы МВД, Агне Билотайте, «эти действия, возможно, связаны с антигосударственной деятельностью». По мнению экспертов, лишь вопрос времени — когда литовские власти объявят, что протестующих подстрекали «агенты Кремля и Лукашенко».

