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Литовцам наглядно, в&nbsp;ручном режиме, продемонстрировали, что&nbsp;церемониться с&nbsp;ними не&nbsp;будут

Литовцам наглядно, в ручном режиме, продемонстрировали, что церемониться с ними не будут (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 19:05
Сообщество : Криминал
Метки: видео   евросоюз   лагерь   литва   мигранты   полиция   протесты   разгон   
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В Литве полиция жёстко, без убеждений и предупреждений, раздвигала или оттесняла кордоны из жителей приграничного посёлка, которые митинговали против заселения мигрантов и препятствовали проезду техники строителей лагеря для переселенцев. Если щедро политые перцовым спреем, протестующие не разбегались, в "бой" вступал спецназ, похожий на "тёмных рыцарей" и проводил работу с населением не покладая рук.

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Метки: видео   евросоюз   лагерь   литва   мигранты   полиция   протесты   разгон   
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282
Aleksandr 58 минут назад
Немного поясню, т.к. живу в 40км от Руднинкай и знаю, что там происходит.
1) Это не пригроничный поселок, там находится военный полигон. Т.к. беженцев уже стало более 3тыс (с населением Литвы в 2.8млн это не мало) и их надо где-то рпсселять, а местные жители и жители окресных селений собрались на протест.
2) полиция ждала пол дня, пока жители разойдутся, но этого так и не случилось. Т.к. они перекрыли государственную дорогу, пришлось применить силу по закону. В сумме госпиталищировано было 4 человека. Ну, просто чтоб вы понимали на сколько мал масштаб происходящего протеста в деревне Литвы :)
3) Действительно по некоторым каналам в Литве (по типу аналогов Соловьева) информация преподнесена так, что это была провокация другиз стран. А по факту никто и не знает что это было на самом деле, кому нечем было заняться поехали там покучковаться (видел даже своего соседа там на фото).
4) У нас беженцы не ходят по улицам городов, как это может кто-то представить, а просто сидят в этих лагерях под охраной и ждут документов. Их цель это далеко не Литва, а Германия и Швеция. Просто по нашим законам когда таких людей ловят, им обязаны предоставить условия для жизни на время разбирательства и в итоге либо депортировать в их родную страну, либо дать временный вид на жительство.
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4k
Алексей 2 минуты назад
А потом эти мигранты будут насиловать детей этих силовиков и продавать наркоту.
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5k
Ruk 4 минуты назад
когда ж в РФ таджиков с узбеками так встречать будут? ещё не много и чёрных на улицах станет больше белых. из Литвы то они все дальше дёрнут, а эти у нас останутся
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207
Бритва 7 минут назад
Тройные стандарты мать их
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Батька красавчик, нашел способ поднасрать литовским нацистам. Вот что значит харизматичный лидер. Пусть колхозник, пусть диктатор, но по крайней мере не маразматик, не алкаш и не дурак. А литовские шавки получили то, что заслужили.
Как будет "А нас то за шо" по литовски?
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1k
_♛_ Полчаса назад
В Литве народ разве сменяемости власти требовал?
Честных выборов? Борьбы с коррупцией?
Странная какая то парралель! Перпендикулярная!
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1k
Педигри Полчаса назад
Литва может и кажется раем по сравнению с Ираком, Афганистаном и Сирией, но мигранты все равно будут стремится в Германию и Францию.
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26k
Aqueronte 48 минут назад
А виноваты русские?
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40k
Александр Час назад
Ну троебалты свято же верят, что они хозяева наконец то в своей троебалтии. А по сути, как рабами были всю историю существования (и это не прикол), так и остались
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−2
sir.dawidow2018 Час назад
Эвропэйцы ! Хули кочевряжитесь.
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11k
Taximaxi Час назад
Самое главное в победе над драконом-не разбудить его в себе.
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20k
pssst Час назад
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1k
a_komolow Час назад
Раньше белорусские погранцы всех этих нелегалов отлавливали!
После известных событий [мат] за лупи лись!
Лукашенко дал отмашку - не задерживать!
Теперь это их проблемы!
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102
Александр Поляков Час назад
будете мусульманскую падаль чёрную обслуживать
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5k
Ya Час назад
В литве "отличные" власти, ради беженцев можно и своих уничтожить. Сосут у ЕС и амеров, а виноваты белорусы-стандартная логика опущенных 3,14..ров.
P.S. возмущенных конечно не будет, это другое, это фашистская демократия-им так можно. Баллоны с газом конечно отличные.
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34k
Alex 2 часа назад
Не хотели Русских, теперь обезьян будете обслуживать.
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639
korney 2 часа назад
Какие же это нелегалы если их силовики защищают?! Это будущие литовцы
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10k
goraccio 2 часа назад
Литва Литвой, но правила пунктуации в родном языке для "автора" статьи никто не отменял
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Господи! Ну, как вы не понимаете? Это - другое! Это совсем другое!
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48k
parallax 2 часа назад
Присоединились к лагерю ЕС, живите по правилам лагеря.
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23k
Владимир 2 часа назад
Так это же демократия, свобода и уважение к правам человеков. Вы разве не знали?
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