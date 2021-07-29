Россиянка засудила клуб знакомств, который не подобрал ей богатого жениха

Московский клуб знакомств уже не в первый раз попадает в СМИ. Все истории одинаковые - женщины обращались в брачное агентство, которое обещало подобрать им богатого жениха. Женщины регистрировались на сайте, отмечали приглянувшихся мужчин. Между ними завяывзалась переписка. В какой-то момент женщине звонили ВИП-свахи и просили явиться в офис для подтверждения своей личности. «Невеста» приезжала в офис, который располагался в особняке у метро «Китай-город».

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Там выяснялось, что мужчины с сайта знакомств нет, но есть другие женихи. Чтобы стать достойнойих кандидаткой, женщине предлагали пройти курсы психолога, повысить самооценку, сделать портфолио. Конечно, все эти услуги не бесплатны...

Татьяна обратилась в это агентство в 2019 году. После работы с психологом женщине предложили пройти курс из 10 индивидуальных консультаций и 10 групповых тренингов. За это время Татьяне показывали трёх мужчин. Как правило, все они были хороши собой - танцовщики и водители тех самых миллионеров. Женщина выразила недовольство, но ее мастерски уговорили на индивидуальный «подбор кандидатов с учетом психологического портрета и совместимости». После этого следовали ещё две встречи, но оба кандидата были обычными людьми, а не нефтяниками. Татьяне снова предложили доплатить, чтобы подыскать мужчину по её требованиям. Женщина заплатила, но кандидаты и снова не подошли, а "невесту" отправили... к психологу!

Спустя полтора года женщина не выдержала и потребовала вернуть деньги. В клубе заверили, что претензии находятся на рассмотрении гендиректора, но дальше туманных формулировок дело не шло. Тогда Татьяна пошла в суд.

В итоге Фемида встала на сторону обманутой женщины и обязала клуб вернуть 2,5 миллиона рублей, выплатить неустойку – полмиллиона рублей и еще штраф 1,5 миллиона рублей, сообщает «КП».