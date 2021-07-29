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Россиянка засудила клуб знакомств, который не подобрал ей богатого жениха

Россиянка засудила клуб знакомств, который не подобрал ей богатого жениха (1 фото)

Автор:
29 июля 2021 11:06
Сообщество : Истории
Метки: Москва   знакомства   интересное   клуб знакомств   мошенники   суд   фото   
1648
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Одинокая москвичка обратилась в столичный клуб знакомств, который обещал ей обеспеченного жениха. В итоге женщина отдала свахам несколько миллионов, но женского счастья так и не нашла. Как выяснилось, брачное агентство водило за нос не только её.

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Метки: Москва   знакомства   интересное   клуб знакомств   мошенники   суд   фото   
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18  комментариев
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Хоть бы не нашла себе мужа. А если тёщей станет, то это чья-то испорченная психика.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полминуты назад
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42k
Максим Т. 37 минут назад
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789
анатолий горленко 44 минуты назад
Судя по сумме, она и сама не бедная. Так нет, нужно овердохрена и на халяву.
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21k
Inter Час назад
фу, как вульгарно-ищет миллионера!! че-нить оригинальнее не могла придумать???
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6k
Ф Ив Час назад
А я бы не стал обязывать клуб возвращать деньги этой тетке и тем более компенсировать ей какой-то ущерб. Сама виновата - вместо того чтобы работать над собой решила получить принца по легкому. Как было сказано в фильме "Москва слезам не верит": "чтобы стать генеральшей нужно выйти за капитана и помотаться с ним по гарнизонам."
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6k
Мистер Фикс Час назад
А миллионеры в курсе, что их кто-то ищет?
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2k
V2.Smirnov Час назад
Странный клуб. Дураки какие-то. Мой опыт говорит, что эти агентства "предоставляют информационные и посреднические услуги". То есть - доступ к своей базе баб\мужиков и организацию 1..N свиданий в месяц. Результат - никто не гарантирует. Как раз затем, что-бы не засудили.
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11k
Великий Кормчий Час назад
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2k
Kate Час назад
Браво!
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625
korney 2 часа назад
За полтора года поднять 20% на хотелках, ничего не делая? Недурно.
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191
Zlaja ptica 2 часа назад
Без лоха и жизнь плоха!
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7k
Акакий 2 часа назад
молодец, круто развела их)
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