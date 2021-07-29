Каким был самый эпатажный дом странного богача Англии





Однако и очень богатые люди могут столкнуться с большими проблемами при строительстве дома. Об этом говорят исторические свидетельства. Сегодня мы расскажем вам об аббатстве Фонтхилл, доме мечты, пожалуй, самого обеспеченного и самого эксцентричного британца XVIII века.

Очень богатый и очень своеобразный юноша

Будучи единственным наследником лондонского лорда-мэра, Уильям Бекфорд с пеленок буквально купался в деньгах. Его отец покинул мир, когда мальчику было десять, и мать всю свою оставшуюся жизнь посвятила сыну, уделяя все внимание его развитию. Лучшие учителя, лучшее образование, любые желания — все это было в детстве юного Бекфорда. Родственники, особенно его крестный, жаждали увидеть Уильяма политическим деятелем, но юношу больше привлекали мечты, уединение и фантазии.

Свет и политика были чужды ему, он не считал нужным это скрывать. Впрочем, такая эфемерность не помешала молодому человеку крепко влипнуть в два громких скандала, связанных с его личной жизнью. Опуская грязные подробности, только скажем, что в результате репутация Бекфорда была основательно испорчена, и ему пришлось даже покинуть страну. Нельзя сказать, что это сильно расстроило молодого богача: он путешествовал, написал несколько книг и вообще получал от жизни удовольствия. Написанные им произведения не подарили Уильяму славу, а вот особняк, который он воздвиг себе наполовину сам, наполовину с нанятым архитектором — да. И тому есть причины.

Уильям Бекфорд предпочитал мечты реальной жизни и этим разочаровал всех своих родных





Скорей домой и — за строительство

Эпатажный путешественник, писатель и коллекционер Уильям Бекфорд однажды решил вернуться в Англию и построить для себя дом с названием аббатство Фонтхилл. Не будучи стесненным в средствах, богач нанял для своего грандиозного замысла очень талантливого и популярного архитектора Джеймса Вятта. Тот был, к сожалению, не только гениален, но и испытывал непреодолимую тягу к спиртному, а еще страдал крайней неорганизованностью. Поэтому когда строительство аббатства началось, будущему его хозяину в итоге пришлось руководить всеми работами самому.

500 рабочих, которых он нанял, трудились денно и нощно, но вскоре прибыло такое же количество людей на подмогу. Все повозки в округе Бекфорд реквизировал для нужд своего строительства, а взамен снабжал бедняков углем и одеялами в холода. Стройка шла полным ходом. Аббатство, спроектированное Вяттом, представляло собой величественный дом с восьмиугольной башней в центре. Причем башня по высоте должна была быть как 16-этажный дом. Завораживающие длинные окна, гигантские двери, множество лестниц внутри, а также 100-метровый коридор — в те времена это был проект самого впечатляющего частного дома.

Аббатство Фонтхилл выделялось на фоне других особняков своей необычной архитектурой





Первый блин комом

Вот только недаром на архитектора учатся несколько лет. Бекфорд, руководя работами, искренне старался сделать все как лучше, но не преуспел в этом стремлении. Например, самая главная часть здания — величественная башня — обрушивалась дважды. Когда же Уильям приказал своим рабочим поторопиться, чтобы он смог скорее приготовить кушанья на новой кухне, те так и сделали. Но в момент, когда башню наконец отстроили в третий раз, она рухнула опять и погребла кухню под своими завалами.

Странное жилье для чудака

Все же строительство, пусть и с трудом, было завершено. Новый дом был определенно необычным и запоминающимся строением, но вот уюта и тепла в нем не было. Грандиозный особняк почти не отапливался, в нем горело всего лишь несколько свечей. В спальнях впору было обустраивать монашеские кельи, а хозяин не любил гостей. Принимал пищу в одиночестве, витал в своих мечтах. Слуги скользили по комнатам, словно тени, повар продолжал готовить каждый день обед на 12 персон. Зачем? Кто знает.

Каждый свой день Бекфорд проводил в одиночестве и лишь один раз за время проживания в новом доме, на Рождество, сделал исключение. Любившего одиночество богача навестили адмирал Нельсон и леди Гамильтон.

Так выглядел главный холл пустынного аббатства

Странный миллионер все же был вынужден столкнуться с реальностью, вынырнув из своих грез. Он потерял две из своих сахарных плантаций и продал свое любимое аббатство. Особняк окончательно обветшал.

Так что однажды башня, на строительство которой было потрачено столько сил, все же рухнула окончательно. И на этот раз восстановить ее было некому. Бекфорд сменил место жительства и осел в Бате. Мечтатель попросил уже местного, не такого модного и дорогого архитектора построить ему новую башню.

Башня Бекфорда в Бате





Конечно, тягаться с прежней ей было нельзя, но все же любящий одиночество бывший миллионер был в каком-то роде счастлив. Воплощенная мечта, пусть и в усеченном виде, все же осталась в его жизни, и он снова мог быть один все дни напролет, чего же еще желать?





А вы любите порой побыть в одиночестве?