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Каким был самый эпатажный дом странного богача Англии

Каким был самый эпатажный дом странного богача Англии (5 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: англия   богач   интересно   факты   фото   эпатажный дом   
393
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Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось стать обладателем шикарного загородного дома. Но мечты часто остаются мечтами, ведь подобные планы требуют больших финансовых вложений.

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Метки: англия   богач   интересно   факты   фото   эпатажный дом   
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