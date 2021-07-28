Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно разговаривал по-русски

Лишь немногие знают, что известный французский актёр и режиссер Робер Оссейн свободно говорил по-русски. Причем с детства и практически без акцента. И не все знают, что его имя при рождении было Абрахам Гусейнов.
Заграничная история его русской семьи началась в 1919 году, когда семейство его матери Анны Миневской эмигрировало из советской Бессарабии во Францию.
Через несколько лет после переезда в Париж Анна познакомилась с музыкантом Андреем Гусейновым, которые также в своё время эмигрировал из Москвы сначала в Берлин, а позже в Париж.
Его отец наполовину таджик и наполовину азербайджанец, а сам он родился в Самарканде под именем Аминулла. Он с детства любил музыку, поэтому после школы приехал в Москву и поступил в консерваторию. В Москве принял православие и русское имя Андрей. Но вскоре бежал от революции на запад, где позже окончил Берлинскую консерваторию, а потом переехал в Париж и познакомился с Анной.
В 1926 году они поженились, а на следующий год родился сын, которого они назвали в честь дедушки по линии отца Абрахамом. А когда пришло время получать паспорт, он стал на французский манер Робером Оссейном, а его отец - Андре Оссейном.
Так как в семье между собой все говорили на русском языке, то мальчик с детства одинаково хорошо говорил и по-французски, и по-русски.
Позже юноша получил актёрское образование и начал успешно сниматься в кино.
Мировую известность ему принесла роль легендарного графа Жоффрей де Пейрак в серии приключенческих кинолент об Анжелике.
Потом он блистательно сыграл в таких всемирно известных картинах, как «Мужчина и женщина», «Отверженные», «Профессионал», а всего в его фильмографии более сотни ролей.
Что касается французского романа об Анжелики, то у него тоже вполне русские корни. Дело в том, что авторы романа - Анн и Серж Голонн, это литературные псевдонимы Всеволода Голубинова и его супруги Анны. Всеволод - сын русского дипломата, которые был вынужден остаться во Франции после революции и краха российской империи. Анна тоже дочь русских эмигрантов.
Робер Оссейн был первым мужем Марины Влади, и в их семье родились два сына – Пётр и Игорь.
Он с большим уважением относился к своим русским корням, неоднократно бывал в СССР, а позже и в новой России. Но актёр помнил и о предках по линии отца. В 2015 году он был почётным факелоносцем на открытии Европейских игр 2015 года в Баку.
Робер Оссейн скончался от ковида 31 декабря 2020 года на следующий день после своего 93-го дня рождения.
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