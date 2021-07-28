Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно разговаривал по-русски

В 1926 году они поженились, а на следующий год родился сын, которого они назвали в честь дедушки по линии отца Абрахамом. А когда пришло время получать паспорт, он стал на французский манер Робером Оссейном, а его отец - Андре Оссейном.



Так как в семье между собой все говорили на русском языке, то мальчик с детства одинаково хорошо говорил и по-французски, и по-русски.



Позже юноша получил актёрское образование и начал успешно сниматься в кино.



Мировую известность ему принесла роль легендарного графа Жоффрей де Пейрак в серии приключенческих кинолент об Анжелике.



Потом он блистательно сыграл в таких всемирно известных картинах, как «Мужчина и женщина», «Отверженные», «Профессионал», а всего в его фильмографии более сотни ролей.