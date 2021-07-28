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Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно разговаривал по-русски

Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно разговаривал по-русски (6 фото)

Автор:
28 июля 2021 21:53
Метки: актер   биография   кино   факты   
525
6

Лишь немногие знают, что известный французский актёр и режиссер Робер Оссейн свободно говорил по-русски. Причем с детства и практически без акцента. И не все знают, что его имя при рождении было Абрахам Гусейнов.

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Дмитрий 4 часа назад
Как по мне, то я не видел в кино сцены лучше чем эта дуэль из Профессионала. Здесь все на самом высоком уровне - игра актеров, сюжет, режиссура, музыка... Впрочем, Сержио Леоне снимал не хуже (с тем же Морриконе).
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Viejo Borracho Dikobraz 5 часов назад
Хороший,интересный пост ,но зачем вот нужно было в последней строке обязательно впихнуть про ковид. Ну реально же было достаточно написать ,что умер в возрасте 93 лет
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