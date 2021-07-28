20 очаровательных причин, почему работа ветеринаром окупается сполна

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Животные украшают наш мир. Неудивительно, что огромное количество людей находит утешение от этого хаотичного мира в пушистой компании своих четвероногих друзей.
Этот пост — дань уважения людям, у которых есть силы, желание и способности прекратить наши слёзы, вернуть надежду и сообщить нам, что всё в порядке. Дорогие ветеринары, без вас мы бы не справились! Спасибо вам!
1. 9-недельные котята мейн-кун в ожидании ветеринарного обследования
2. "Я — ветеринар, лечащий лошадей. Этот очаровательный парень заснул у меня на ногах, пока я разговаривал с его хозяевами"
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5. "Я работаю в ветеринарной клинике, и у меня давно не было домашнего животного. Кто-то принёс этого парня на стерилизацию и сказал, что потом вернёт его обратно на улицу. Я сказала: "Нет", и теперь он мой!"
11. "Моя подруга работает в ветеринарной клинике и всё время присылает мне фотографии вот таких красивых пациентов"
14. "У работы в ветклинике есть свои преимущества. Например, как этот карман, полный милоты"
15. "Мой отчим — ветеринар, и сегодня один из его пациентов выглядел немного иначе, чем остальные"
16. "Не обращайте на меня внимания, я просто побуду здесь, чтобы убедиться, что восстановление после анестезии пройдёт хорошо"
17. "Мой друг опубликовал фотографию кошки, за которой он ухаживал во время ветеринарной стажировки на Тайване"
18. "Мы действительно серьёзно относимся к послеоперационной реабилитации. Объятия — лучшее лекарство".
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