Сестра Ким Чен Ына объявила, что Южная Корея провоцирует эскалацию «мусорной войны»

Недавно Северная Корея опять отправила на Южную сотни воздушных шаров с мусором и туалетной бумагой.
Но недавно тема получила развитие, так что, похоже, между двумя Кореями складывается «славная» традиция.
Смешная война
Все потому что правительство Южной Кореи в этом месяце полностью приостановило военное соглашение 2018 года по снижению напряженности. Оно снова запустило пропагандистские трансляции по громкоговорителям вдоль границы. Север пришел в ярость и отправил воздушные шары с туалетной бумагой.
Или кто из них первый начал мусором швыряться и обзываться в громкоговоритель, следы утеряны. Но со стороны выглядит, как масштабная драка в детском садике!
В минувшее воскресенье на Южную Корею опять высадился мусорный десант из 310 воздушных мусорных шаров. Корейские военные разбирают этот груз в полной разгрузке, опасаясь бомбы.
Но сами признаются, там только мусор и окурки, ничего токсичного и опасного там никогда не находят. Для Северной это тоже дело принципа – не воевать, а показывать презрение.
Самое крутое – заявление от Ким Ё Чжон (сестра главы Кима), что Южная Корея «испытает горький стыд, собирая макулатуру без отдыха, и это будет ее повседневной работой».
«Если эскалация продолжится, то «Северная Корея сделает что-то за пределами нашего воображения, — сказала Ким Ё Чжон. – «Пхеньян мог бы сделать что-то творческое, например, бросить муку, что вызовет абсолютную панику на Юге, чему мы будем рады».
То есть напрямую сказала об инсценировке биологической атаки без всякой угрозы реального отравления. Да эта дамочка настоящая ведьма! Прямо восхищает.
А все потому что Южная Корея засылает в Северную «психологической войной». И если Сеул не остановит их и не отменит трансляции по громкоговорителям, Север нанесет ответный удар.
Никто не взрослый
Кстати, в 2020 году парламент Южной Кореи принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за отправку листовок на Север. Но активисты не остановились, и в прошлом году этот закон был отменен Конституционным судом как неоправданное ограничение свободы слова. То есть они явно сказали своему населению - валите северян!
Я даже теряюсь, кто тут больше прав, а кто не прав. Один ругается в громкоговоритель, второй мусором кидается. Обычно в детском саду по углам разводят таких, но как тут разведешь – граница-то одна?
Оба хороши, но смотреть – откровенно смешно. А вам?
Источник:
- Мусор как новая валюта Индии
- Южная Корея: совершенно другой мир
- Японские Чистомены – мусорные самураи
- Южная Корея и КНДР идут к перемирию
- Океан придумал как бороться с пластиком без помощи человека
и это уже реально 2 разных народа, даже ментально.
Я написал, а Вы не смогли прочитать или усвоить прочитанное, что надо отказаться от влияния Китая и США. И самим решить внутренний конфликт.
Вопрос задал лишь потому, что Вы негативно высказались об одних, хотя свобода других под большим сомнением. Может ещё сравнить уровень жизни, например.
Да и личные оценки никто не отменял, правда? Так что не Вам указывать.