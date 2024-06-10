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Сестра Ким Чен Ына объявила, что Южная Корея провоцирует эскалацию «мусорной войны»

Сестра Ким Чен Ына объявила, что Южная Корея провоцирует эскалацию «мусорной войны»

Автор:
10 июня 2024 10:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Северная Корея   Южная Корея   люди   мире   мусор   новости   фото   шарики   
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Недавно Северная Корея опять отправила на Южную сотни воздушных шаров с мусором и туалетной бумагой.

Но недавно тема получила развитие, так что, похоже, между двумя Кореями складывается «славная» традиция.

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Смешная война

Все потому что правительство Южной Кореи в этом месяце полностью приостановило военное соглашение 2018 года по снижению напряженности. Оно снова запустило пропагандистские трансляции по громкоговорителям вдоль границы. Север пришел в ярость и отправил воздушные шары с туалетной бумагой.

Или кто из них первый начал мусором швыряться и обзываться в громкоговоритель, следы утеряны. Но со стороны выглядит, как масштабная драка в детском садике!

В минувшее воскресенье на Южную Корею опять высадился мусорный десант из 310 воздушных мусорных шаров. Корейские военные разбирают этот груз в полной разгрузке, опасаясь бомбы.

Но сами признаются, там только мусор и окурки, ничего токсичного и опасного там никогда не находят. Для Северной это тоже дело принципа – не воевать, а показывать презрение.

Самое крутое – заявление от Ким Ё Чжон (сестра главы Кима), что Южная Корея «испытает горький стыд, собирая макулатуру без отдыха, и это будет ее повседневной работой».

«Если эскалация продолжится, то «Северная Корея сделает что-то за пределами нашего воображения, — сказала Ким Ё Чжон. – «Пхеньян мог бы сделать что-то творческое, например, бросить муку, что вызовет абсолютную панику на Юге, чему мы будем рады».

То есть напрямую сказала об инсценировке биологической атаки без всякой угрозы реального отравления. Да эта дамочка настоящая ведьма! Прямо восхищает.

А все потому что Южная Корея засылает в Северную «психологической войной». И если Сеул не остановит их и не отменит трансляции по громкоговорителям, Север нанесет ответный удар.

Никто не взрослый

Кстати, в 2020 году парламент Южной Кореи принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за отправку листовок на Север. Но активисты не остановились, и в прошлом году этот закон был отменен Конституционным судом как неоправданное ограничение свободы слова. То есть они явно сказали своему населению - валите северян!

Я даже теряюсь, кто тут больше прав, а кто не прав. Один ругается в громкоговоритель, второй мусором кидается. Обычно в детском саду по углам разводят таких, но как тут разведешь – граница-то одна?

Оба хороши, но смотреть – откровенно смешно. А вам?

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Метки: Северная Корея   Южная Корея   люди   мире   мусор   новости   фото   шарики   
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7  комментариев
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3k
Дмитрий Час назад
Лучше уж пусть друг друга шариками со всякой хренью забрасывают нежели заговорят реальные пушки и ракеты.
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2k
Матвей Полчаса назад
Одни другим флешки, а в ответ свой мусор... Хмм. По-моему северяне в выигрыше.
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13k
Б.Касторский 52 минуты назад
Да им бы объединиться, а не идти на поводу у Китая и США. Какое-то временное правительство на переходный период из двух существующих. Пожили бы немного пообтерлись, поездили бы свободно по обоим Кореям, сравнили бы и выбрали бы уже реальную власть. Глупо все это. Один народ и такие разные стали.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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