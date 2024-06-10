Сестра Ким Чен Ына объявила, что Южная Корея провоцирует эскалацию «мусорной войны»

Смешная война

Все потому что правительство Южной Кореи в этом месяце полностью приостановило военное соглашение 2018 года по снижению напряженности. Оно снова запустило пропагандистские трансляции по громкоговорителям вдоль границы. Север пришел в ярость и отправил воздушные шары с туалетной бумагой.

Или кто из них первый начал мусором швыряться и обзываться в громкоговоритель, следы утеряны. Но со стороны выглядит, как масштабная драка в детском садике!