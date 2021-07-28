FISHKINET
Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе новое лицо (3 фото) Его искали годами. Японец расправился с девушкой и сделал себе... Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы Сказка про Леви Страусса и его джинсы Сказка про Леви Страусса и его джинсы "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую... Журнал "Крокодил". Каким мы его помним Журнал "Крокодил". Каким мы его помним В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток Топ финансовых пирамид современной России Топ финансовых пирамид современной России Ретро фотографии Ретро фотографии Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы Чрезвычайно глупый поступок Чрезвычайно глупый поступок Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио 5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона Гифки Гифки 18 фантастических скульптур, которые заставят вас ахнуть 18 фантастических скульптур, которые заставят вас ахнуть Последний герой Последний герой
Макрон стал похож на новогоднюю ёлку во время поездки во Французскую Полинезию

Макрон стал похож на новогоднюю ёлку во время поездки во Французскую Полинезию (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 12:18
Метки: Макрон   Французская Полинезия   видео   президент   президент франция   
377
1
1
В сети набирает популярность видео с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Маркизские острова. На опубликованных в сети кадрах видно, как французского лидера радостно встречают и вешают ему на шею венки и ожерелья. Один из интернет-шутников дал волю фантазии и с помощью монтажа сделал Макрона похожим на новогоднюю елку.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Макрон   Французская Полинезия   видео   президент   президент франция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 14 минут назад
Дык это, специями же обвесили. Полинезия же, он на жаре походит в этом, промаринуется как следует, а вечерком глядишь, и ужин будет праздничный у аборигенов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Манахов 44 минуты назад
брутальненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр Час назад
Какая ёлка? Очевидно же, что тазик оливье на башку высыпали! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Sxoxa Час назад
Ну сразу же видно, что всем лидерам лидер:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почему именно медведь? Почему именно медведь? Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера "Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера На&nbsp;саммите G7&nbsp;Байден "потерялся" и попал на&nbsp;видео На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644962



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
5
57
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
1
130
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
﻿
Набирающие популярность
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
2
93
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
1
111
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
Почему именно медведь?
Почему именно медведь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#прикол#кино#животные#аварии#приколы#картинки#Москва
#Юмор#факты#СССР#автомобили#люди#ynews#дети#фильм#фотографии#интересные факты
#интересно#Россия#подборка#дтп#автомир#спорт#олимпиада#истории#авто аварии#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться