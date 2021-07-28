Макрон стал похож на новогоднюю ёлку во время поездки во Французскую Полинезию

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В сети набирает популярность видео с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Маркизские острова. На опубликованных в сети кадрах видно, как французского лидера радостно встречают и вешают ему на шею венки и ожерелья. Один из интернет-шутников дал волю фантазии и с помощью монтажа сделал Макрона похожим на новогоднюю елку.
В ходе встречи на острове Хива-Оа во Французской Полинезии президент получил новое имя - Те Ака Ики Тааоа, которое можно перевести как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".
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