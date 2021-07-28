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Последний герой

Последний герой (5 фото)

Автор:
28 июля 2021 11:44
Метки: заброшен   остров   последний герой   
1635
5
Отдельные представители "прогрессивного человечества" представляют собой интереснейший социальный феномен – демонстрируют ровно те пороки, против которых якобы борются. Вот особенно забавный случай.
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Метки: заброшен   остров   последний герой   
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
В качестве эксперимента заселяют два острова: на одном оставляют 25 женщин и одного мужчину, а на другом 25 мужиков и одну женщину. Проходит некоторое время и приезжают в начале с проверкой на остров, где одна женщина. Смотрят, все убрано, везде чистенько, пальмочки подвязаны, дорожки песочком посыпаны. Сидит женщина на троне и кричит: Вова, я тебе каким сказала песочком дорожку посыпать? Красным... . А ты каким посыпал? Желтым... Ты каким был по счету? Пятым? Будешь двадцать пятым... Приезжают на остров, где 25 женщин и один мужик. Смотрят, все грязно, пальмы местами повалены, вокруг полный хаос и сидит мужик на пальме, на самой верхушке, а женщины обступили ее и кричат: Вася, слазь, 5 минут уже прошло!!!
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−35
topersk 16 минут назад
ну и что? это теория. В жизни всё это не важно, так как женщина всегда в реальном обществе сможет устроиться
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55k
Андрей Час назад
Вершиной этого сумасшествия, именуемого "феминизм", есть заявление какой-то активистки о том, что недопустимо при приёме на работу руководствоваться только наличием профессиональных знаний и умений - в таком случае все должности будут заняты мужчинами. Цитирую по памяти.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Объективно - такие эксперименты не совсем "чистые": участники понимают искусственность и безопасность ситуации и знают про камеры. В абсолютно реальной ситуации, с угрозой для выживания, имхо, женщины бы тоже справились.
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