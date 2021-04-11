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На острове Танна в Республике Вануату проживает племя яохнанен, которое исповедует культ поклонения принцу Филиппу. Они верят, что это их бог и воплощение духа вулкана. Теперь, после смерти герцога Эдинбургского, 400 жителей острова оплакивают его потерю.
Племя каждый день молилось принцу Филиппу, веря, что это поможет защитить урожай бананов, батата и ямса. Траур, включающий традиционный ритуальный процесс оплакивания, может продлиться несколько недель.
На снимке: жители деревни Яохнанен на тихоокеанском острове Танна в Вануату держат в рамке фотографию принца Филиппа после известия о его смерти.
Племя узнало о смерти принца Филиппа не в пятницу вечером, когда это было объявлено, а лишь на следующий день, когда им сообщили об этом люди с соседнего курорта. Женщины залились слезами, а убитые горем мужчины просто замолчали. Все были в шоке и не хотели в это верить.
Племя узнало о смерти принца Филиппа не в пятницу вечером, когда это было объявлено, а лишь на следующий день, когда им сообщили об этом люди с соседнего курорта. Женщины залились слезами, а убитые горем мужчины просто замолчали. Все были в шоке и не хотели в это верить.
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На протяжении десятилетий община из 400 человек поклонялась принцу Филиппу, каждый день молясь о том, чтобы он защитил их урожай бананов и ямса. Не совсем понятно, как принц, который никогда не бывал на этом острове, стал рассматриваться как божество.
Считается, что соплеменники увидели большие портреты с изображением королевы Елизаветы II и принца Филиппа, когда посещали Порт-Вила в 1960-х годах, и впечатленные тем, что этот человек женился на "могущественной белой королеве" на другом конце света, начали верить, что он представляет собой воплощение духа вулкана, который однажды вернется в Танна.
Ближе всего герцог подошел к острову во время поездки в столицу Порт-Вила в 1974 году. Тогда Вануату был англо-французской колонией под названием Новые Гебриды. Во время королевского визита воин из Танна по имени Вождь Джек Найва и другие плыли на каноэ 240 км до столицы, чтобы поприветствовать принца Филиппа, когда тот высадился с королевской яхты "Британия".
Ближе всего герцог подошел к острову во время поездки в столицу Порт-Вила в 1974 году. Тогда Вануату был англо-французской колонией под названием Новые Гебриды. Во время королевского визита воин из Танна по имени Вождь Джек Найва и другие плыли на каноэ 240 км до столицы, чтобы поприветствовать принца Филиппа, когда тот высадился с королевской яхты "Британия".
После этого события богоподобный статус принца закрепился еще больше - вождь Найва убедился, что герцог был послан с небес, чтобы защитить остров от циклонов и принести его людям удачу.
Жители даже предполагали, что именно божественное вмешательство принца Филиппа помогло избрать Барака Обаму - чернокожего мужчину - президентом Соединенных Штатов в 2008 году. Об этом рассказал в своей книге о племени яохнанен писатель Мэтью Бейлис.
Жители даже предполагали, что именно божественное вмешательство принца Филиппа помогло избрать Барака Обаму - чернокожего мужчину - президентом Соединенных Штатов в 2008 году. Об этом рассказал в своей книге о племени яохнанен писатель Мэтью Бейлис.
Принц Филипп знал о том, что есть такое племя, где ему поклоняются как богу. Он присылал на остров свои портреты в рамках, которые здесь почитаются как святыня. А жители деревни Яохнанен в 1980 году отправили ему традиционную военную дубинку, которая называется нал-нал и используется для охоты на свиней.
Они попросили принца Филиппа сфотографироваться с ней, что он и сделал. Теперь эта фотография абсолютно священна на острове Танна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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