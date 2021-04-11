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Тихоокеанское племя, которое поклонялось принцу Филиппу как богу, погрузилось в траур

Тихоокеанское племя, которое поклонялось принцу Филиппу как богу, погрузилось в траур (8 фото)

Автор:
11 апреля 2021 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: божество   культ   остров   отдаленные места   племя   поклонение   принц Филипп   траур   
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На острове Танна в Республике Вануату проживает племя яохнанен, которое исповедует культ поклонения принцу Филиппу. Они верят, что это их бог и воплощение духа вулкана. Теперь, после смерти герцога Эдинбургского, 400 жителей острова оплакивают его потерю.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: божество   культ   остров   отдаленные места   племя   поклонение   принц Филипп   траур   
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876
Дон Педра 51 минуту назад
Поклонялись какому-то давно выжившему из ума дуримару? Причём, из известной своей кровавой экспансией по всему миру семейки. Забавно-с...
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8k
Vlad 38 минут назад
Все, теперь письдетц острову.
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27k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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733
idhr 55 минут назад
чем то напоминают нас. Олни молятся на путина, другие прттив него, молятся на америку и американского президента, или на европу ... ну вот прям папуасы да и только ...
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2k
Kungs idhr 46 минут назад
На Путина вряд ли вообще кто-то молится. Его уважают, что без каких-либо сомнений оправдано и логично. Но молится? У вас очень ограниченное восприятие окружающей действительности. Это недуг, который лишь указывает на лично вашу (и жалкой кучки аналогичных вам маргиналов) ситуацию, но ни в коем случае на реальное положение дел. Вам с этим жить и это ваш крест. Не упадите, носясь с ним, как со списанной торбой...
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