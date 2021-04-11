Считается, что соплеменники увидели большие портреты с изображением королевы Елизаветы II и принца Филиппа, когда посещали Порт-Вила в 1960-х годах, и впечатленные тем, что этот человек женился на "могущественной белой королеве" на другом конце света, начали верить, что он представляет собой воплощение духа вулкана, который однажды вернется в Танна.



Ближе всего герцог подошел к острову во время поездки в столицу Порт-Вила в 1974 году. Тогда Вануату был англо-французской колонией под названием Новые Гебриды. Во время королевского визита воин из Танна по имени Вождь Джек Найва и другие плыли на каноэ 240 км до столицы, чтобы поприветствовать принца Филиппа, когда тот высадился с королевской яхты "Британия".