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18 фантастических скульптур, которые заставят вас ахнуть

18 фантастических скульптур, которые заставят вас ахнуть (19 фото)

Автор:
27 июля 2021 23:15
Сообщество : Искусство
Метки: Ахнуть   Реальны   Скульптуры   Фантастические   вдохновение   удовольствие   
611
19

Искусство скульптуры вдохновляет многих людей со всего мира. Некоторые произведения были созданы для удовольствия или развлечения, в то время как другие имеют особый смысл. В этом посте вы увидите впечатляющие и удивительные скульптуры. Иногда с первого взгляда даже сложно поверить, что некоторые из них реальны.

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Метки: Ахнуть   Реальны   Скульптуры   Фантастические   вдохновение   удовольствие   
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Андрей Крылов Полчаса назад
"Жизнь - вода" меня задело. Интересная как задумка, так и реальзация. остальное... Есть парочка, что вызвало у меня положительные эмоции. Много что, на мой вкус - не очень или очень не. Но я свои вкусы ни кому не навязываю.
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arek14 51 минуту назад
Instagram vs. Реальность
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119k
arek14 55 минут назад
Аксельбанта не хватает, а так - как живой
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8k
Ден Час назад
П,ох,уй
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