18 фантастических скульптур, которые заставят вас ахнуть

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Искусство скульптуры вдохновляет многих людей со всего мира. Некоторые произведения были созданы для удовольствия или развлечения, в то время как другие имеют особый смысл. В этом посте вы увидите впечатляющие и удивительные скульптуры. Иногда с первого взгляда даже сложно поверить, что некоторые из них реальны.
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Утренний поцелуй, Джонсон Тсанг
Расширение сознания
Пора задуматься об окружающей среде, Вилли Верджинер
Мастер за работой
Полёт, Фредрик Раддум
В нашей жизни всегда есть место для сказки
Слон, Дэниел Фирман. Мир без гравитации
Жизнь - вода, Искендер Джирай
Шар
Игра теней
Проект "Кит", Орис Винер
Мемориал солдатам, погибшим в Первой мировой войне
Сила любви, Лоренцо Квинн
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