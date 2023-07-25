Теория состоит в том, что эти гробики могли быть связаны с убийствами, совершёнными Берком и Хэйром в Эдинбурге с ноября 1827 по 31 октября 1828 года. Берк и Хэйр — пара ирландских иммигрантов, которые совершили в общей сложности 16 убийств. Тела своих жертв убийцы продали врачам, чтобы те использовали их во время лекций по анатомии. В итоге Берка и Хэйра поймали, судили и приговорили к смертной казни. Многие связали находку именно с этими преступлениями - особенно удивило то, что число гробов почти совпадает с количеством жертв.