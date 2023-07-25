В 1836 году в Шотландии 17 миниатюрных деревянных гробиков, и с тех пор эта находка — одна из самых любопытных и загадочных во всём мире. Её случайно обнаружила группа мальчиков, которые охотились за кроликами на холме в Эдинбурге. По сей день загадки, связанные с этими гробами, остаются нерешёнными.
Это был далёкий 1836-й год. Группа шотландских мальчиков охотилась на кроликов на холме под названием Arthur's seat ("Трон Артура") в Эдинбурге. Во время поиска кроличьих нор они сделали удивительное открытие. В небольшой пещере они нашли 17 миниатюрных деревянных гробов, в каждом из которых была крохотная деревянная фигурка человека. Сначала местные жители предположили, что гробики использовались в каких-то ритуалах или магических церемониях, но позже выдвинули ещё одну пугающую теорию...
Теория состоит в том, что эти гробики могли быть связаны с убийствами, совершёнными Берком и Хэйром в Эдинбурге с ноября 1827 по 31 октября 1828 года. Берк и Хэйр — пара ирландских иммигрантов, которые совершили в общей сложности 16 убийств. Тела своих жертв убийцы продали врачам, чтобы те использовали их во время лекций по анатомии. В итоге Берка и Хэйра поймали, судили и приговорили к смертной казни. Многие связали находку именно с этими преступлениями - особенно удивило то, что число гробов почти совпадает с количеством жертв.
Хотя гробов 17, а убийств было 16, знатоки утверждают, что лишний гроб олицетворяет первую "жертву": это был мужчина, который умер своей смертью, но Берк и Хэйр похитили его тело и продали врачам. Возможно, убийцы сами делали гробы, до убийства предполагаемой жертвы. Эта версия не подтверждена, и может быть страшилкой — но несмотря на это, она до сих пор будоражит умы специалистов и простых интересующихся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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