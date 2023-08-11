Терракотовая армия: грандиозная находка, которая до сих пор волнует умы учёных

В 1974 году китайские крестьяне начали копать колодец в Сиане, и никак не ожидали, что наткнутся на одну из самых грандиозных находок в истории. Это была "Терракотовая армия" — захоронение 8 тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и лошадей. Там же был похоронен Цинь Шихуанди, первый император Китая. Находка оставалась погребённой на протяжении тысячелетий, и поэтому открытие обросло различными фактами. Узнаем самые интересные!
Циню Шихуанди, первому китайскому императору, приписывают объединение враждующих государств Китая и превращение их в единое. Он правил с 221 по 210 год до нашей эры, и за это время инициировал множество экономических и политических изменений в стране. Его правление вызывает разногласия: с одной стороны, он сделал вклад в развитие Китая, а с другой — был тираном. Известно, что он был убеждённым сторонником того, чтобы в стране приняли единую философию: и поэтому часто сжигал книги, противоречащие своим взглядам, или убивал учёных, которые изучали или продвигали чужие идеи. Несмотря на это, Шихуанди оставил значимый след в истории Китая. Спустя века археологи обнаружили его уникальное место захоронения. Это и была гробница с терракотовой армией.
В 1974 году группа китайских крестьян начала копать колодец в Сиане в разгар засухи. Во время копания они неожиданно наткнулись на землю необычного красного оттенка — и продолжили копать, чтобы узнать, что там. Они нашли бронзовые наконечники стрел и множество голов в натуральную величину, сделанных из терракоты, и другие терракотовые фрагменты. О находке первым делом сообщили археологу Чжао Канминю, который тут же приехал на место с коллегой. К тому времени оказалось, что фермеры начали продавать некоторые артефакты — поэтому археолог оперативно доставил оставшиеся находки в музей, где на тот момент работал. Учёный три дня пытался что-то собрать из фрагментов, и ему удалось — получились два терракотовых воина.
Канминь пытался сохранить эту находку в секрете от властей, вскоре она получила огласку. Известие о том, что крестьяне раскопали древнее место захоронения, быстро дошло до Коммунистической партии, которая распорядилась провести раскопки на этом месте. Это было грандиозное мероприятие — учитывая, что место захоронения было огромных размеров. За несколько месяцев раскопок было обнаружено 500 воинов, но вскоре это число выросло до тысяч. Все они были разбросаны по обширной территории. Музей с находками открыли ещё до завершения раскопок.
Полноразмерные статуи воинов, известные как Терракотовая армия — самая поразительная достопримечательность мавзолея. Она состоит из более чем 8000 статуй воинов, и множества других фигур: 520 лошадей, 130 колесниц и 150 кавалерийских лошадей, а также музыканты, силачи, акробаты и придворные чиновники. Все фигуры детализированы, с доспехами, снаряжением, и у каждого воина уникальная внешность и выражение лица. Эксперты определили, что когда-то статуи были окрашены натуральными пигментами.
Археологи до сих пор не знают точной причины возведения статуй в таком масштабе. Наиболее распространенная теория заключается в том, что они использовались как символы защиты своего императора в загробной жизни. Так же хоронили, например, древних египтян — с предметами обихода, которые могли пригодиться после смерти. Ещё один интересный факт: все фигуры обращены на восток, в направлении врагов Цинь Шихуанди. Другая версия в том, что статуи поместили в мавзолей в качестве замены человеческих жертвоприношений: так как в ту эпоху в Китае было принято, чтобы слуг хоронили вместе с их хозяевами, когда они умирали.
Археологи пока что не добрались до самой гробницы Цинь Шихуанди, а также подземного дворца, который располагается рядом с ней. Что в них — пока остаётся тайной. Власти не дают разрешения на масштабные раскопки, опасаясь повредить ценные артефакты и потерять важные исторические данные в процессе. Кроме того, раскопки могут быть опасны: анализ почвы выявил повышенное содержание ртути. По приказу самого императора на полу мавзолея изобразили карту империи, а "реки" и "моря" на ней наполнили ртутью. Некоторые специалисты также сообщали, что вокруг гробницы расположены мины-ловушки — во избежание несанкционированных вторжений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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