Терракотовая армия: грандиозная находка, которая до сих пор волнует умы учёных

Циню Шихуанди, первому китайскому императору, приписывают объединение враждующих государств Китая и превращение их в единое. Он правил с 221 по 210 год до нашей эры, и за это время инициировал множество экономических и политических изменений в стране. Его правление вызывает разногласия: с одной стороны, он сделал вклад в развитие Китая, а с другой — был тираном. Известно, что он был убеждённым сторонником того, чтобы в стране приняли единую философию: и поэтому часто сжигал книги, противоречащие своим взглядам, или убивал учёных, которые изучали или продвигали чужие идеи. Несмотря на это, Шихуанди оставил значимый след в истории Китая. Спустя века археологи обнаружили его уникальное место захоронения. Это и была гробница с терракотовой армией.