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Терракотовая армия: грандиозная находка, которая до сих пор волнует умы учёных

Терракотовая армия: грандиозная находка, которая до сих пор волнует умы учёных

Автор:
11 августа 2023 14:40
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   Китай   Терракотовая армия   интересное   истории   история   находки   факты   
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В 1974 году китайские крестьяне начали копать колодец в Сиане, и никак не ожидали, что наткнутся на одну из самых грандиозных находок в истории. Это была "Терракотовая армия" — захоронение 8 тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и лошадей. Там же был похоронен Цинь Шихуанди, первый император Китая. Находка оставалась погребённой на протяжении тысячелетий, и поэтому открытие обросло различными фактами. Узнаем самые интересные!

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Циню Шихуанди, первому китайскому императору, приписывают объединение враждующих государств Китая и превращение их в единое. Он правил с 221 по 210 год до нашей эры, и за это время инициировал множество экономических и политических изменений в стране. Его правление вызывает разногласия: с одной стороны, он сделал вклад в развитие Китая, а с другой — был тираном. Известно, что он был убеждённым сторонником того, чтобы в стране приняли единую философию: и поэтому часто сжигал книги, противоречащие своим взглядам, или убивал учёных, которые изучали или продвигали чужие идеи. Несмотря на это, Шихуанди оставил значимый след в истории Китая. Спустя века археологи обнаружили его уникальное место захоронения. Это и была гробница с терракотовой армией.

В 1974 году группа китайских крестьян начала копать колодец в Сиане в разгар засухи. Во время копания они неожиданно наткнулись на землю необычного красного оттенка — и продолжили копать, чтобы узнать, что там. Они нашли бронзовые наконечники стрел и множество голов в натуральную величину, сделанных из терракоты, и другие терракотовые фрагменты. О находке первым делом сообщили археологу Чжао Канминю, который тут же приехал на место с коллегой. К тому времени оказалось, что фермеры начали продавать некоторые артефакты — поэтому археолог оперативно доставил оставшиеся находки в музей, где на тот момент работал. Учёный три дня пытался что-то собрать из фрагментов, и ему удалось — получились два терракотовых воина.

Канминь пытался сохранить эту находку в секрете от властей, вскоре она получила огласку. Известие о том, что крестьяне раскопали древнее место захоронения, быстро дошло до Коммунистической партии, которая распорядилась провести раскопки на этом месте. Это было грандиозное мероприятие — учитывая, что место захоронения было огромных размеров. За несколько месяцев раскопок было обнаружено 500 воинов, но вскоре это число выросло до тысяч. Все они были разбросаны по обширной территории. Музей с находками открыли ещё до завершения раскопок.

Полноразмерные статуи воинов, известные как Терракотовая армия — самая поразительная достопримечательность мавзолея. Она состоит из более чем 8000 статуй воинов, и множества других фигур: 520 лошадей, 130 колесниц и 150 кавалерийских лошадей, а также музыканты, силачи, акробаты и придворные чиновники. Все фигуры детализированы, с доспехами, снаряжением, и у каждого воина уникальная внешность и выражение лица. Эксперты определили, что когда-то статуи были окрашены натуральными пигментами.

Археологи до сих пор не знают точной причины возведения статуй в таком масштабе. Наиболее распространенная теория заключается в том, что они использовались как символы защиты своего императора в загробной жизни. Так же хоронили, например, древних египтян — с предметами обихода, которые могли пригодиться после смерти. Ещё один интересный факт: все фигуры обращены на восток, в направлении врагов Цинь Шихуанди. Другая версия в том, что статуи поместили в мавзолей в качестве замены человеческих жертвоприношений: так как в ту эпоху в Китае было принято, чтобы слуг хоронили вместе с их хозяевами, когда они умирали.

Археологи пока что не добрались до самой гробницы Цинь Шихуанди, а также подземного дворца, который располагается рядом с ней. Что в них — пока остаётся тайной. Власти не дают разрешения на масштабные раскопки, опасаясь повредить ценные артефакты и потерять важные исторические данные в процессе. Кроме того, раскопки могут быть опасны: анализ почвы выявил повышенное содержание ртути. По приказу самого императора на полу мавзолея изобразили карту империи, а "реки" и "моря" на ней наполнили ртутью. Некоторые специалисты также сообщали, что вокруг гробницы расположены мины-ловушки — во избежание несанкционированных вторжений.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Китай   Терракотовая армия   интересное   истории   история   находки   факты   
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7  комментариев
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32k
Ego sum qui sum Час назад
ее работа
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34k
АнтонПолднев 7 минут назад
Находка оставалась погребённой на протяжении тысячилетий (с)
А книги уже тогда печатали?
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21k
Corvus Corax 38 минут назад
Это биороботы на кремниевой основе... Лучше б поискали как их активировать...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Первый император? А до него была республика?
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20k
scorpick 2 часа назад
Ахренеть. Сделать такую огромную работу и потом это всё закопать. Это какие экономики должны были иметь государства, чтобы создавать подобные вещи? Люди долго спорят, как именно были построены пирамиды, а меня занимает другой вопрос. Зачем?
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396
thrashbox scorpick 15 минут назад
Жизнь была сложная, "похоронные" начинали себе копить немного раньше, чем сейчас.
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