В СССР был свой Алиэкспресс, даже получше нынешнего

Теперь уже и трудно представить, как же люди жили без Алиэкспресс. Уж очень удобная штука: заказал через интернет, заплатил и жди квитанцию через 3-4 недели. От Вас требуется только дойти до ближайшего почтового отделения и забрать посылку.
Многие наверно удивятся, что и в СССР была аналогичная система торговли и пользовалась огромным успехом. В чем то даже она была лучше китайского Алиэкспресс.
В 1949 году была организована Всесоюзная посылочная контора «Союзпосылторг» при Министерстве торговли СССР. Новая организация должна была сразу "убить двух зайцев": обеспечить потребности населения, проживающих вдали от крупных городов и добиться снижения объема складского хранения товаров.
Население поначалу с опаской встретило нововведение, но очень быстро оценило преимущества. К тому же «Союзпосылторг» активно продвигал рекламу: плакаты висели в почтовых отделениях, печатались в газетах.
Ну и самая массовая система оповещения-реклама на спичках:
За первые 6 лет работы конторы «Союзпосылторг» ассортимент высылаемых товаров достиг 3500 наименований. Всего населению было отправлено товаров на 1,53 миллиарда рублей.
В 1956 году контору переименовали в предприятие «Посылторг» и переподчинили Министерству торговли РСФСР. В ассортименте появились крупногабаритные товары: холодильники, стиральные машины, мотороллеры.
Что удивительно, через "Посылторг" можно было выписать даже охотничьи ружья.
Недостатком "Посылторга" тех времен можно считать отсутствие возможности "онлайн" уточнить наличие конкретного товара перед заказом. При отсутствии в наличии заказываемого товара приходило уведомление на почтовой карточке. Такое же уведомление было при задержке с отправкой заказанного товара.
Правда это касалось только крупных покупок. По мелким заказам, думаю, физически было нереально всем отписывать.
Ну а огромным плюсом "Посылторга" СССР было отсутствие предоплаты. Посылка приходила наложенным платежом и оплачивалась только при получении в почтовом отделении.
Первый раз с советским посылторгом я столкнулся в 4 классе. Одноклассник похвастался, что ему через посылторг выписали самолет. Естественно, мы тоже резко захотели по личному самолету. Через месяц начали приходить первые посылки.
Потом заказывали авиационную резинку, моторчики, редуктора и т.д. Заветный адрес: "ул. Авиамоторная, 50" до сих пор в памяти)))
Посылки старшеклассников выглядели несколько иначе:
Детишкам 11-12 лет бланки заказов на почте не давали, но это нас не останавливало. У нас был один бланк для образца и мы по аналогии писали на тетрадных листах
Присылали без проблем. Причем на почте мы получали посылки так же без проблем-никаких паспортов у нас не требовали, достаточно почтовой квитанции и оплатить наложенный платеж.
О том, что можно заказывать и радиодетали, я узнал очень поздно. Каталоги подразделялись по категориям и радиодетали видимо меньше всех пользовались спросом.
К сожалению я не нашел в сети скан каталога радиодеталей 70х годов, там были очень любопытные цены. Зато есть скан каталога 1989 года, можно освежить память по ценам.
Такой вот "алиэкспресс по советский" был у нас когда то.....
Источник:
- Самые необычные торговые автоматы
- Как подслушивали секреты соседей в СССР
- Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах
- В чем секрет притягательности советских дач?
- Что в СССР можно было получить за собранный мусор
Понравилось57
Выбор был в разы скромнее, а главное, не всё, что было в каталоге, было и на складе.
В юности я активно занимался фотоделом. Фотопринадлежности, особенно для цветной фотографии, в магазинах появлялись спорадически, поэтому решил заказать всё через посылторг. Каково было моё разочаровние, когда пришла посылка. Получил набор химикатов для цветной плёнки, а самой плёнки не оказалось на складе. Зато была цветная фотобумага, но не было химикатов. Пришёл набор фильтров для печати, но не было фильтра для фотофонаря.
Если кто не знает, что всё это значит, то представьте следующее - вы купили набор сборной мебели и в каждом комплекте не хватает элементов. Где нет стенки, где дверки, где ножек... и вы не можете собрать ни один предмет мебели целиком.
Заказывал в 84 цветомузыку за 150р. При работе одно стекло лопнуло ( мой косяк - лампы мощные поставил). Пожалился, испросил стеклышко. Прислали комплект. Стоимость 2-50. А вот оплатил я одно или все четыре - не знаю. Цены то не было ни на упаковке, ни в каталоге.
А без этого заказать было нереально....