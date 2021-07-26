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В СССР был свой Алиэкспресс, даже получше нынешнего

В СССР был свой Алиэкспресс, даже получше нынешнего (13 фото)

Автор:
26 июля 2021 14:11
Метки: СССР   торговля   факты   
887
13

Теперь уже и трудно представить, как же люди жили без Алиэкспресс. Уж очень удобная штука: заказал через интернет, заплатил и жди квитанцию через 3-4 недели. От Вас требуется только дойти до ближайшего почтового отделения и забрать посылку.

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Метки: СССР   торговля   факты   
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16  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 5 часов назад
В начале 90х заказывал запчасти к мопеду регулярно. Всякие конструкторы электронные. Но иногда приходило совсем не то что заказывал. Даже в лучшую сторону. На мотор V-50 заказал кольца, а пришла полностью поршневая, с цилиндром.
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47k
parallax Час назад
Получше нынешнего - это автор мягко сказать перегнул.
Выбор был в разы скромнее, а главное, не всё, что было в каталоге, было и на складе.
В юности я активно занимался фотоделом. Фотопринадлежности, особенно для цветной фотографии, в магазинах появлялись спорадически, поэтому решил заказать всё через посылторг. Каково было моё разочаровние, когда пришла посылка. Получил набор химикатов для цветной плёнки, а самой плёнки не оказалось на складе. Зато была цветная фотобумага, но не было химикатов. Пришёл набор фильтров для печати, но не было фильтра для фотофонаря.
Если кто не знает, что всё это значит, то представьте следующее - вы купили набор сборной мебели и в каждом комплекте не хватает элементов. Где нет стенки, где дверки, где ножек... и вы не можете собрать ни один предмет мебели целиком.
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44k
doker 2 часа назад
Много чего покупал.
Заказывал в 84 цветомузыку за 150р. При работе одно стекло лопнуло ( мой косяк - лампы мощные поставил). Пожалился, испросил стеклышко. Прислали комплект. Стоимость 2-50. А вот оплатил я одно или все четыре - не знаю. Цены то не было ни на упаковке, ни в каталоге.
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6k
ваня панкин 3 часа назад
пластинки с классикой так заказывал и радиодетальки...
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
алиэкспресс... это то место, где китайцы забавно подписывают свои товары?
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18k
Юрий 4 часа назад
Далеко не во всех отделениях почты были каталоги и бланки для заказа.
А без этого заказать было нереально....
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373
Мурчелло 4 часа назад
То что китайцы пИз.д.ят все что криво лежит,это давно уже не секрет.
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4k
au3 4 часа назад
Пробовал я там микросхемы заказать ... На схему нужно было 12, а прислали суки 2
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