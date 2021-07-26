В СССР был свой Алиэкспресс, даже получше нынешнего

Присылали без проблем. Причем на почте мы получали посылки так же без проблем-никаких паспортов у нас не требовали, достаточно почтовой квитанции и оплатить наложенный платеж.

О том, что можно заказывать и радиодетали, я узнал очень поздно. Каталоги подразделялись по категориям и радиодетали видимо меньше всех пользовались спросом.

К сожалению я не нашел в сети скан каталога радиодеталей 70х годов, там были очень любопытные цены. Зато есть скан каталога 1989 года, можно освежить память по ценам.