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Черно-белый фильм «Офицеры», официальная премьера которого состоялась 26 июля 1971 года, стал одним из лучших отечественных фильмов патриотической направленности. Картина, снятая на киностудии имени М. Горького режиссером Владимиром Роговым, собрала в советском прокате более 53 миллионов зрителей. Сыгравшие главные роли Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская навсегда полюбились отечественному зрителю.
Храбрые и благородные офицеры, которых очень удачно воплотили в жизнь Лановой и Юматов, на долгие годы стали настоящим жизненным ориентиром для нескольких поколений граждан нашей страны. Отлично сыграла свою роль и Алина Покровская, в которой многие жены офицеров узнавали себя.
Помимо прекрасной игры актеров, фильм запомнился многим зрителям фразой: «Есть такая профессия – Родину защищать». Фраза, произнесенная в самом начале фильма, проходит рефреном через всю картину. Несмотря на всю простоту высказывания, она нашла живой отклик в сердцах зрителей. В первый же год после показа фильма в военные училища СССР изъявили желание поступить десятки тысяч юношей. Количество поданных в военные училища заявлений выросло многократно.
Помимо прекрасной игры актеров, фильм запомнился многим зрителям фразой: «Есть такая профессия – Родину защищать». Фраза, произнесенная в самом начале фильма, проходит рефреном через всю картину. Несмотря на всю простоту высказывания, она нашла живой отклик в сердцах зрителей. В первый же год после показа фильма в военные училища СССР изъявили желание поступить десятки тысяч юношей. Количество поданных в военные училища заявлений выросло многократно.
Сценарий фильма «Офицеры» основан на пьесе Бориса Васильева
Сценарий фильма, который собрал в прокате 53,4 миллиона зрителей и по этому показателю вошел в число самых успешных фильмов Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, базировался на пьесе «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева. Пьеса была дебютом в литературе знаменитого советского писателя, который оставил после себя богатое литературное наследие, в том числе повести «А зори здесь тихие…» и «Завтра была война», роман «В списках не значился» и многие другие произведения.
Первоначально фильм так и должен был называться «Танкисты». Однако название в конечном итоге поменяли. По данной пьесе под названием «Офицеры», которое в итоге получил и художественный фильм, в Театре Советской Армии готовили спектакль, но после двух пробных постановок с декабря 1955 года его больше не ставили.
Первоначальный сценарий фильма предполагал наличие двух серий. Работая над сценарием, Васильев включил в него события «Большого террора» с арестом и тюремными сроками для главных героев, которых выпустили бы после начала войны. Однако этот вариант не понравился министру обороны. Маршал Гречко потребовал от киностудии сократить сценарий до одной серии. Сам Борис Васильев отказывался сокращать сценарий, поэтому доделывать его пригласили Кирилла Рапопорта.
Первоначально фильм так и должен был называться «Танкисты». Однако название в конечном итоге поменяли. По данной пьесе под названием «Офицеры», которое в итоге получил и художественный фильм, в Театре Советской Армии готовили спектакль, но после двух пробных постановок с декабря 1955 года его больше не ставили.
Первоначальный сценарий фильма предполагал наличие двух серий. Работая над сценарием, Васильев включил в него события «Большого террора» с арестом и тюремными сроками для главных героев, которых выпустили бы после начала войны. Однако этот вариант не понравился министру обороны. Маршал Гречко потребовал от киностудии сократить сценарий до одной серии. Сам Борис Васильев отказывался сокращать сценарий, поэтому доделывать его пригласили Кирилла Рапопорта.
Автором идеи съемок фильма был маршал Андрей Антонович Гречко
Непосредственным автором идеи съемки фильма выступил министр обороны Советского Союза маршал Андрей Антонович Гречко. Считается, что автором знаменитой фразы: «Есть такая профессия – Родину защищать» стал сам маршал.
Имея за спиной такого инициатора съемочного процесса, можно было быть уверенным, что съемочной бригаде фильма будет оказана вся необходимая поддержка. И действительно, съемки картины шли по всему СССР: в Москве и Подмосковье, в Калинине, Севастополе и Ашхабаде.
Для маршала было важно, чтобы фильм раскрывал сложную жизнь жены офицера, вокруг которой бы развивался сюжет с главными героями. Фильм изначально заказывался, как произведение о нелегкой жизни офицерских жён. Данную задачу успешно воплотил на экране режиссер Владимир Роговой, для которого фильм стал первым, где он был главным режиссером.
Имея за спиной такого инициатора съемочного процесса, можно было быть уверенным, что съемочной бригаде фильма будет оказана вся необходимая поддержка. И действительно, съемки картины шли по всему СССР: в Москве и Подмосковье, в Калинине, Севастополе и Ашхабаде.
Для маршала было важно, чтобы фильм раскрывал сложную жизнь жены офицера, вокруг которой бы развивался сюжет с главными героями. Фильм изначально заказывался, как произведение о нелегкой жизни офицерских жён. Данную задачу успешно воплотил на экране режиссер Владимир Роговой, для которого фильм стал первым, где он был главным режиссером.
Актерский ансамбль фильма «Офицеры» собрался по воле случая
Актерский ансамбль фильма «Офицеры», который так любим несколькими поколениям зрителей, собрался в таком составе по воле случая.
На главные роли долгое время претендовали совсем другие актеры. А Георгий Юматов уже на момент съемок обладал неоднозначной репутацией, поэтому утверждение его на главную роль шло тяжело. Актер с огромным талантом любил выпить и мог сорвать съемки.
На главные роли долгое время претендовали совсем другие актеры. А Георгий Юматов уже на момент съемок обладал неоднозначной репутацией, поэтому утверждение его на главную роль шло тяжело. Актер с огромным талантом любил выпить и мог сорвать съемки.
На утверждении Юматова на роль настаивал лично Борис Васильев, который давно дружил с Георгием Юматовым, знал его и верил в его талант. Для фильма большое значение имело и то, что Юматов был фронтовиком. В конечном итоге режиссер Владимир Роговой утвердил Юматова на роль Алексея Трофимова, отдав ему предпочтение из 42 кандидатов. В этом выборе Васильев и Роговой не прогадали, Георгий Юматов сыграл в фильме «Офицеры» одну из своих главных ролей в карьере.
Роль друга и боевого товарища Алексея Трофимова Ивана Вараввы первоначально должен был играть актер Олег Ефремов. Его кандидатура на роль уже была утверждена, но популярный и востребованный артист не смог освободиться для съемок в «Офицерах», так как уже был занят в другой картине.
Роль друга и боевого товарища Алексея Трофимова Ивана Вараввы первоначально должен был играть актер Олег Ефремов. Его кандидатура на роль уже была утверждена, но популярный и востребованный артист не смог освободиться для съемок в «Офицерах», так как уже был занят в другой картине.
Только после этого на роль главного героя вновь позвали Василия Ланового. Вновь, потому что несколько раз до этого актер уже успел отказаться от роли Ивана Варравы.
Лановой не верил в героя, который мог всю жизнь быть безответно влюблен в жену своего друга. На пробы в фильм «Офицеры» Василия Ланового звали три раза и, к счастью для всех, уговорили сняться в этой роли.
Роль в этом фильме Василий Лановой будет выделять до конца жизни. Для актера и фильм, и сыгранный герой обрели особую стать. Мужчины, женщины и дети разных возрастов по особенному воспринимали фильм «Офицеры», и Лановой это видел, гордился своей работой и работой всего коллектива фильма, подчеркивая значимость этой роли для себя.
Лановой не верил в героя, который мог всю жизнь быть безответно влюблен в жену своего друга. На пробы в фильм «Офицеры» Василия Ланового звали три раза и, к счастью для всех, уговорили сняться в этой роли.
Роль в этом фильме Василий Лановой будет выделять до конца жизни. Для актера и фильм, и сыгранный герой обрели особую стать. Мужчины, женщины и дети разных возрастов по особенному воспринимали фильм «Офицеры», и Лановой это видел, гордился своей работой и работой всего коллектива фильма, подчеркивая значимость этой роли для себя.
На роль жены Алексея Трофимова Любови Трофимовой, в которую по сюжету оказывались влюблены оба главных героя, первоначально утвердили актрису Елену Добронравову. Однако у актрисы было своё видение на развитие персонажа. Добронравова предлагала немного изменить сюжет картины. Актрисе хотелось, чтобы её героиня ушла от мужа к Ивану Варавве. Но на такое изменение сюжета создатели картины пойти не могли. И после нескольких скандалов режиссер Владимир Роговой решил расстаться с Еленой Добронравовой.
Срочно на роль Любови Трофимовой была вызвана Алина Покровская, которая ранее уже пробовалась на эту роль. К тому же Покровской сюжет фильма очень нравился.
Выигрышный пасьянс актеров окончательно сложился. Как говорила позднее Алина Покровская, после премьеры «Офицеров» она в одночасье проснулась знаменитой. В отличие от своих коллег по съемочной площадке, Алина Покровская предпочла посвятить свою жизнь театру. Поэтому в её фильмографии роль в картине «Офицеры» осталась самой звездной в карьере.
Срочно на роль Любови Трофимовой была вызвана Алина Покровская, которая ранее уже пробовалась на эту роль. К тому же Покровской сюжет фильма очень нравился.
Выигрышный пасьянс актеров окончательно сложился. Как говорила позднее Алина Покровская, после премьеры «Офицеров» она в одночасье проснулась знаменитой. В отличие от своих коллег по съемочной площадке, Алина Покровская предпочла посвятить свою жизнь театру. Поэтому в её фильмографии роль в картине «Офицеры» осталась самой звездной в карьере.
Песня «Вечный огонь» (От героев былых времен) стала по-настоящему народной
Заканчивается картина выразительной музыкальной композицией, которая дополняет видеоряд с кадрами из жизни главных героев картины вперемешку с реальными фрагментами документальной кинохроники Великой Отечественной войны. Песня, знакомая сегодня огромному количеству людей на постсоветском пространстве по первой строчке «От героев былых времён», на самом деле называется «Вечный огонь».
Эта военно-патриотическая песня, без которой сегодня невозможно себе представить 9 мая, была написана на стихи Евгения Аграновича, автор музыки – композитор Рафаил Хозак.
Песня была специально создана для фильма «Офицеры». Популярность данной композиции так же велика, как и у самого фильма. Её исполняли самые разные исполнители. При этом спектр исполнителей этой песни в России огромен: от Сергея Безрукова до рок-группы «Кукрыниксы». Что лишь подчеркивает уникальность, красоту и силу данного музыкального произведения.
Эта военно-патриотическая песня, без которой сегодня невозможно себе представить 9 мая, была написана на стихи Евгения Аграновича, автор музыки – композитор Рафаил Хозак.
Песня была специально создана для фильма «Офицеры». Популярность данной композиции так же велика, как и у самого фильма. Её исполняли самые разные исполнители. При этом спектр исполнителей этой песни в России огромен: от Сергея Безрукова до рок-группы «Кукрыниксы». Что лишь подчеркивает уникальность, красоту и силу данного музыкального произведения.
В Москве установлен памятник героям фильма «Офицеры»
В нашей стране герои популярных фильмов часто обретают вторую жизнь в виде памятников, установленных в различных городах. Это же произошло и с героями картины «Офицеры», что также демонстрирует любовь к ним простого зрителя. Памятник героям ленты установили в Москве на Фрунзенской набережной 9 декабря 2013 года.
Автором скульптурной композиции стал Алексей Игнатов. Памятник, на котором представлены четыре героя фильма, воспроизводит одну из сцен картины – встречу двух старых боевых товарищей после долгой разлуки, супруги и внука одного из них. В открытии памятника приняли участие актеры Василий Лановой и Алина Покровская.
Не так давно в столице был открыт ещё один памятник, посвященный фильму.
Автором скульптурной композиции стал Алексей Игнатов. Памятник, на котором представлены четыре героя фильма, воспроизводит одну из сцен картины – встречу двух старых боевых товарищей после долгой разлуки, супруги и внука одного из них. В открытии памятника приняли участие актеры Василий Лановой и Алина Покровская.
Не так давно в столице был открыт ещё один памятник, посвященный фильму.
В сентябре 2018 года скульптурная композиция «Офицеры» появилась в Главном управлении кадров Минобороны России. Здесь героев меньше: молодой курсант Алексей Трофимов (в исполнении актера Георгия Юматова) и командир кавалерийского эскадрона Георгий Петрович (в исполнении актера Владимира Дружникова). За спинами героев автор памятника расположил знаменитую цитату:
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
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Метки: офицеры фильм чтобы помнили
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Только потомки все, за что боролись и гибли герои фильма в сортир собственноручно добровольно спустили.
В 90-х.
Заявив вараввам и трофимовым, что они совки и то за что они боролись суть дерьмо.
Все свободны. Разойдись.
Реальным людям надо памятники ставить а не сказочным персонажам.
Как пример специалист! в 19 лет! коммерсант в торговле как ЛЮБОЙ россиянец НЕНАРОКОМ выиграла гос контракт всего то на 9 миллиардов! Так ВСЕ могут!
И ничего что по совместительству, случайно доча министра обороны, просто совпадение!
Но самое главное! патриоты ВСЁ что происходит - ПРАВИЛЬНО! объяснят! " ВСЁ ПО ЗАКОНУ" нынешних при власти.
А РЕАЛЬНУЮ гордость за СОВЕТСКИХ офицеров переносят, ненароком ... на нынешних к ТОЙ СЛАВЕ! не имеющих ничего общего!
А уж эпизод о лагерях... Хорошо, что его нет. Всё правильно.