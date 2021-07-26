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Есть такая профессия – Родину защищать

Есть такая профессия – Родину защищать (9 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 13:27
Метки: офицеры   фильм   чтобы помнили   
612
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Черно-белый фильм «Офицеры», официальная премьера которого состоялась 26 июля 1971 года, стал одним из лучших отечественных фильмов патриотической направленности. Картина, снятая на киностудии имени М. Горького режиссером Владимиром Роговым, собрала в советском прокате более 53 миллионов зрителей. Сыгравшие главные роли Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская навсегда полюбились отечественному зрителю.

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Метки: офицеры   фильм   чтобы помнили   
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13  комментариев
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886
Андрей 4 часа назад
Один из ЛУЧШИХ фильмов.. «Есть такая профессия - Родину защищать».
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11k
Енот Полиграфович 42 минуты назад
Военный из актеров-только Г.Юматов))). Кстати с героем Юматова все понятно-служба в сухопутных частях-кавалерия, бронетанковые войска(именно из кавалеристов стали танкисты), то с героем Ланового не совсем понятен род войск и вообще как они пересекаются- эмблема кавалерии но по подчиненности- НКВД, госбезопасность. Затем советник в Китае( специалист чего? ВВС, Артиллериия, Танкисты, Инженера?) В финальной сцене в здании Генштаба...встреча является неожиданностью...но идя на прием к начальнику не в курсе кто начальник, у него ни фамилии ни имени и отчества? И что в генштабе делает представитель другого ведомства? Навыки, знания, специфика дела очень разные. Все равно что кадрового офицера-пограничника поставить командовать танковым батальоном, полком, бригадой...Фильм хорош, но со временем возникло очень много непонятных вопросов.
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2k
Sergius SPb Час назад
Фильм сильный.
Только потомки все, за что боролись и гибли герои фильма в сортир собственноручно добровольно спустили.
В 90-х.
Заявив вараввам и трофимовым, что они совки и то за что они боролись суть дерьмо.
Все свободны. Разойдись.
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−124
arcush 2 часа назад
Беда одна... Нынче Россия чья родина? пересидента во дворце? сечина ротенбургера с их налогами и платонами? прочим гавном с уточками? Фильм не про нынешнюю страну... А были мы страной! Были!! Фильм не про них!!!
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6k
КОСТЯН 3 часа назад
Что за бред? Памятник Жеглову с Шараповым на Петровке, памятник офицерам, ждём памятники Саше Белому на Рублёвке, Глухарёву с Антошиным у ОВД, Дальнобойщикам на МКАДЕ, АДВОКАТОВ Челищева и Званцева из Бандитского Петербурга вместо медного всадника..
Реальным людям надо памятники ставить а не сказочным персонажам.
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13k
Ser 4 часа назад
Да! Была! такая профессия - защищать РОДИНУ. Сегодня всё больше приторговывать.. с выгодой большими или маленькими частями.
Как пример специалист! в 19 лет! коммерсант в торговле как ЛЮБОЙ россиянец НЕНАРОКОМ выиграла гос контракт всего то на 9 миллиардов! Так ВСЕ могут!
И ничего что по совместительству, случайно доча министра обороны, просто совпадение!
Но самое главное! патриоты ВСЁ что происходит - ПРАВИЛЬНО! объяснят! " ВСЁ ПО ЗАКОНУ" нынешних при власти.
А РЕАЛЬНУЮ гордость за СОВЕТСКИХ офицеров переносят, ненароком ... на нынешних к ТОЙ СЛАВЕ! не имеющих ничего общего!
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24k
Е-Лена 4 часа назад
Мне кажется, это тот самый случай, когда Случай был счастливым. Ну - КАК без Ланового?! И Покровская - какая-то наша, родная. Не знаю, как на её месте смотрелась бы слишком уж рафинированная красавица Добронравова.
А уж эпизод о лагерях... Хорошо, что его нет. Всё правильно.
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