Есть такая профессия – Родину защищать

Сценарий фильма, который собрал в прокате 53,4 миллиона зрителей и по этому показателю вошел в число самых успешных фильмов Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, базировался на пьесе «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева. Пьеса была дебютом в литературе знаменитого советского писателя, который оставил после себя богатое литературное наследие, в том числе повести «А зори здесь тихие…» и «Завтра была война», роман «В списках не значился» и многие другие произведения.

Первоначально фильм так и должен был называться «Танкисты». Однако название в конечном итоге поменяли. По данной пьесе под названием «Офицеры», которое в итоге получил и художественный фильм, в Театре Советской Армии готовили спектакль, но после двух пробных постановок с декабря 1955 года его больше не ставили.

Первоначальный сценарий фильма предполагал наличие двух серий. Работая над сценарием, Васильев включил в него события «Большого террора» с арестом и тюремными сроками для главных героев, которых выпустили бы после начала войны. Однако этот вариант не понравился министру обороны. Маршал Гречко потребовал от киностудии сократить сценарий до одной серии. Сам Борис Васильев отказывался сокращать сценарий, поэтому доделывать его пригласили Кирилла Рапопорта.