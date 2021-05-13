45 главных достопримечательностей Краснодара

Краснодар – динамично развивающийся город, который способен заинтересовать многих искушенных туристов. Исторические достопримечательности, памятники архитектуры и современные здания – для полноценного знакомства с городом может понадобиться не один день. За последние десятилетия создано немало интересных мест – океанариум «Океан Парк», зоопарк «Сафари-парк», стадион «Краснодар».
В Краснодаре много зеленых зон для приятных пеших прогулок – парк «Солнечный остров», Чистяковская роща, Городской сад. Для знакомства с культурной жизнью города стоит посетить музыкальный театр, филармонию или театр драмы. Есть музеи, посвященные истории Кубани и России, выставки военной техники, художественный музей. На улицах города расположены арт-объекты – классические памятные обелиски или шутливые скульптуры, например, памятник Шурику и Лидочке из фильма Гайдая.
Парк и стадион «Краснодар»
Современный городской парк, открытый в 2017 году. Он построен по проекту немецких архитекторов. Для проведения мероприятий воздвигнут амфитеатр вместимостью 2000 человек. Со спиральной смотровой площадки открываются прекрасные виды. Есть необычный водный лабиринт с фонтаном и водопадом. Проложены велодорожки, оборудован скейтпарк. Рядом с парком располагается домашний стадион ФК Краснодар вместимостью 35 000 человек.
Александровский бульвар
Расположен в центральной части города. На бульваре длиной несколько кварталов находится большое количество магазинов, кафе, ресторанов. Это приятное место для отдыха – есть зеленые насаждения и красивые клумбы. Много памятников архитектуры – памятник-фонтан св. Екатерины и Александровская триумфальная арка. Есть несколько арт-объектов – памятник Шурику и Лидочке из знаменитого фильма, фонтанный комплекс Аврора.
Парк «Солнечный остров»
Большой парк является одним из лучших мест для семейного отдыха в Краснодаре. Его огромная территория окружена озером Старая Кубань. В нем много аттракционов, детских площадок, мини-зоопарк и планетарий. Зимой в парке заливают каток. Оборудованы спортивные площадки – для футбола, волейбола, пейнтбола и тенниса. В парке часто проводят массовые праздничные мероприятия с участием звезд местного и российского масштаба.
Театральная площадь
Площадь расположена в исторической части города. На ней расположен драматический городской театр. Напротив него расположены остатки Екатеринодарского форта. С 2011 года главным украшением площади является «поющий» фонтан площадью более 1000 м². Струи воды фонтана достигают высоты 25 метров. С наступлением темноты начинается световое шоу под классическую музыку. Подсветка фонтана состоит из 640 лампочек.
Свято-Екатерининский собор
Главный кафедральный собор Кубанской и Екатеринодарской епархий. Его строительство велось с 1900 по 1914 года. Поводом для строительства храма стало чудесное спасение царской семьи при крушении поезда в 1899 году. Уже через три года после открытия храм переделывают под склад большевики. Восстановление его началось в 1988 году. Реконструирована колокольня, заново отлиты колокола, купола покрыли сусальным золотом.
Памятник Екатерине II
Открыт в 1907 году. В 1920 году разрушен большевиками. Восстановили памятник в 2006 году. Первый памятник выполнен по проекту М. Микешина. Облик современного памятник создал скульптор А. Аполлонов. В работе он использовал архивные фотографии и чертежи. Рядом с императрицей стоят князь Потемкин-Таврический и трое атаманов. В высоту памятник составляет 13,8 метров. На изготовление его ушло 12 тонн чугуна и 25 тонн бронзы.
Музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына
Историко-археологический комплекс. Первая его коллекция собрана кавказоведом и кубановедом историком Фелицыным. Сейчас фонды музея насчитывают 40 000 экспонатов. Уникальными предметами считаются греческие амфоры, изящные ювелирные украшения, половецкие изваяния. Основная экспозиция музея рассказывает от 5-тысячной истории края, в которой выставлены старинные оружие, монеты, бронзовые сосуды, изделия из керамики.
Лучшие сады и парки Краснодара
Популярные места для отдыха и прогулок на свежем воздухе.
ПКиО имени 30-летия Победы
Самый большой парк края – его площадь составляет 57 га. Расположен на полуострове. На набережной зоне оборудованы места для пикника, установлены беседки и мангалы. Есть площадки с аттракционами – колесо обозрения, батуты, карусели, автодром. Работает мини-зоопарк, бильярд, прокат велосипедов и сегвеев, трасса картинга, есть зона игры в пейнтбол. Интересное место – мост Поцелуев, с которого открывается хороший вид.
Городской сад
Один из самых старых парков Краснодара. В нем высажены клены, липы, черный орех, дубы, японские софоры, а также большое количество клумб. Есть беседки, лавочки, аттракционы, кафе. Украшают парк памятники и фонтан. В саду расположен небольшой пруд, где обитают лебеди, утки и гуси, которые принимают угощения от посетителей. На сцене Летнего театра проходят концерты и развлекательные мероприятия.
Чистяковская роща
Основан в 1900 году. На следующий год после реконструкции 2008 года признан лучшим развлекательным парком в России. В нем растут дубы, клены, сосны, платаны, ясени, березы. Около 8 га парка занимает развлекательная площадка – трехуровневый веревочный городок, зона аттракционов. В спортивных зонах есть поле для волейбола, тренажеры, шахматные столы. Установлено три фонтана с подсветкой. Работает открытый летний кинотеатр.
Ботанический сад имени И. С. Косенко
Уютный уголок природы в центре города. На особо охраняемой территории растут сотни растений не только из разных регионов России, но и со всего мира. В оранжерее высажено около 300 видов тропических и субтропических растений. В парке проложены дорожки для пеших и велопрогулок. В небольшом искусственном озере растут лотосы. Есть птичник, где живут павлины. В парке обитают белки, которых можно кормить орешками.
Улица Кубанская набережная
Красивая и благоустроенная улица протяженностью 1,5 км. Когда-то заброшенный склон берега вымещен белым камнем, есть освещение, лавочки, разбит газон, высажены деревья. На набережной и рядом с ней много достопримечательностей и интересных мест – парк имени 30-летия Победы, мост Поцелуев и Тургеневский мост, освещаемый светодиодными прожекторами. На набережной много кафе с кухней разных стран. Есть велопрокат.
Памятники и монументы Краснодара
Самые известные современные и исторические скульптуры и мемориалы города.
Памятник Шурику и Лидочке
Необычная уличная скульптура героям фильма Гайдая установлена у здания Кубанского технологического университета. Инициатором установки памятника стал губернатор города. Этот памятный символ символизирует хорошую учебу студентов. Фигуры студентов выполнены из бронзы, их вес составляет 300 кг. Фигуры выполнены в реальном росте, что позволяет делать оригинальные фотографии, заглядывая в конспект Лидочке вместе с Шуриком.
Памятник «Собачкина столица»
Оригинальная жанровая скульптура установлена в центре города. Она изображает двух влюбленных собачек на первом свидании. На стене за спиной собак приведена цитата из стихотворения Маяковского, назвавшего Краснодар «собачкиной столицей». Скульптор Пчелкин сделал милый и жизнерадостный памятник. Его любят жители города и туристы. По легенде носы собак обладают волшебной силой – если их потереть, то сбудется заветное желание.
Памятник «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
Памятник создан по мотивам одноименной картины Репина. Открытие памятника приурочено к 120-летию посещения Репиным Краснодара. Скульптурную иллюстрацию картины выполнил В.П. Пчелкин. По сравнению с картиной в памятнике не хватает двух казаков. Фигуры людей сделаны в натуральный рост. Это один из самых популярных памятников у туристов. Можно сделать фотографию рядом с запорожцами, для этого есть свободный стул.
Памятник святой великомученице Екатерине
Установлен на аллее в центре города в 2009 году. Высота изящной и хрупкой с виду скульптуры составляет 8 метров. Она установлена на ротонде в виде колокола, украшенного позолоченными фигурами ангелочков. Внутрь колокола-ротонды можно войти, ощутив себя при этом под покровительством святой Екатерины. Особо впечатляюще памятник выглядит вечером, когда у фонтана рядом включается световая подсветка.
Памятник Кубанскому казачеству
Расположен рядом со зданием краевой краснодарской администрации. Отливали памятник в ростовской студии художников по проекту Виктора Сырмолотова. В Краснодар памятник доставляли вертолетом. Прототипом скульптуры казака стал атаман Антон Головатый, ставшим инициатором переселения казаков на Кубань. На открытии памятника в 2007 году присутствовали Митрополит Исидор, атаман Громов и губернатор Ткачев.
Мемориальная арка «Ими гордится Кубань»
Проект памятной композиции выполнил архитектор Райлов. Арка установлена в 1960-ых годах, реконструирована в 1995 году. Художник Аполлонов добавил в композицию бюст маршала Жукова и конную скульптуру Георгия Победоносца. Это символизирует соединение традиций русских войск от Древней Руси до современности. На мраморных плитах высечены имена кавалеров орденов Славы, Героев СССР и Героев РФ – уроженцев кубанской земли.
Обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска
Высокий обелиск установлен в честь 200-летия Кубанских казачьих войск. Это восстановленная в 2007 году скульптором Аполлоновым копия памятника 1897 года работы Филиппова, уничтоженного с приходом советской власти. Высота обелиска составляет 14 метров. Он увенчан золотым шаром с двуглавым орлом, держащим скипетр и корону. Гранитный обелиск установлен на квадратном каменном постаменте.
Лучшие музеи Краснодара
Самые популярные музеи города, которые стоит обязательно посетить.
Музей военной техники «Оружие Победы»
Выставка военной техники расположена на открытом воздухе в парке им. 30-летия Победы. Часть экспонатов помещена в выставочный зал. На обозрение посетителей выставлено около 40 образцов техники, большая часть которой изготовлена во времена Второй мировой войны. Техника тяжелого вооружения представлена танками, пушками, «катюшами», зенитными установками. Есть довоенные модели – танк 1940 года и самоходная установка 1938 года.
Художественный музей имени Ф. А. Коваленко
Основан в 1904 году. Занимает два здания, имеющими статус памятников архитектуры XIX века – «Дом инженера Б. Шарданова» и «Екатеринодарская контора госбанка». В коллекциях музея более 13 000 произведений искусства – живопись, скульптура, графика. Есть редкие собрания японской ксилографии, искусства Нидерландов, коллекция русского авангарда. Древнерусская живопись представлена работами разных школ иконописи.
Исторический парк «Россия – Моя история»
Музей рассказывает об истории страны в современном формате с использованием мультимедийных технологий. Общая площадь выставочных залов – 7 500 м². Они оборудованы проекторами, мониторами, интерактивными планшетами. Здание музея оформлено в цветах российского триколора, вход выполнен в виде Спасской башни Московского Кремля. Помимо истории Российского государства экспозиции рассказывают про историю Кубани.
Музей ретро-автомобилей
В музее собрана уникальная коллекция старинных автомобилей, выпускавшихся с 1907 года. Посетители могут проследить эволюцию инженерной мысли в автомобильной индустрии. Все экспонаты в отличном состоянии, ведь организаторами музея являются владельцы автотехстанции. Они собирали коллекцию около 30 лет и бережно реставрировали каждый автомобиль. Каждый из них можно назвать арт-объектом автомобильной классики.
Театры Краснодара
Главные театральные и концертные площадки города.
Краснодарский академический театр драмы
Основан в 1920 году. В здании театра два зала – основной, вместимостью 1500 человек, и камерный, вместимостью 152 человека. В залах отличные акустика и свет. Каждый сезон театр представляет премьерные спектакли. В репертуаре театра драмы есть и классические постановки, и постановки современной драматургии, и детские спектакли. Яркие и интересные представления популярны у зрителей. Ежегодно их посещают около 130 000 зрителей.
Филармония имени Григория Пономаренко
Первый сезон в филармонии прошел в 1939 году. С 1997 года носит имя композитора Пономаренко, которому в 2002 году перед зданием филармонии установили памятник. В концертном зале 640 мест. Концерты и представления проходят как для взрослой, так и для детской аудитории. Выступают и местные коллективы, и музыканты из других городов и стран. Многие солисты местных коллективов – народные и заслуженные артисты России.
Краснодарский музыкальный театр
Основан в 1933 году. С 2002 года входит в состав творческого объединения Краснодара «Премьера» имени Л. Гатова. Во спектаклях принимают участие артисты других коллективов – театра балеты, казачьего ансамбля, симфонического оркестра. В репертуаре театра много жанров – оперетта, мюзикл, классические и новаторские постановки для зрителей разных возрастов. Труппа театра много гастролирует по городам России, участвует в фестивалях.
Кинотеатр «Аврора»
Здание театра, построенное в 1967 году, является памятником архитектуры. У здания оригинальной конструкции фасад и боковые стены выполнены из толстого стекла. Перед зданием расположены фонтан и 14-метровая скульптура Аврора, признанная памятником искусства. В залах кинотеатра используются современная звуковая и проекционная системы. Они позволяют показывать фильмы в 2D и 3D форматах.
Архитектурные достопримечательности Краснодара
Самые заметные и узнаваемые памятники архитектуры и градостроительства.
Пушкинская площадь
Красивая площадь является популярной пешеходной зоной у жителей и гостей города. На ней расположено много достопримечательностей. В 1900 году на площади открылась крупная Пушкинская библиотека, напротив которой с 1999 года возвышается памятник поэту. На площади расположен один из самых старых музеев Северного Кавказа – художественный, а также концертный зал знаменитого Кубанского хора.
Красная улица
Одна из главных и оживленных улиц города. На ней много достопримечательностей – Екатерининский сквер, собор св. Князя Невского, здание Законодательного собрания, постройки разных эпох и стилей. Есть кафе, магазины, музеи. В праздничные и выходные дни улицу частично перекрывают для движения автомобилей, и она становится пешеходной. В это время на Красной улице собираются уличные музыканты и художники.
Александровская триумфальная арка
Известна также под названием Царские ворота. Ее возвели в 1888 году перед приездом в Краснодар императора Александра III. Разрушена в 1928 году, восстановлена только в 2008 году. Арка выполнена в псевдорусском стиле. Она состоит из центрального большого проема и двух боковых. Центральный проем украшен шпилями. При восстановлении использовали странные фотографии и открытки, т.к. чертежей оригинальной арки не сохранилось.
Шуховская башня
Стальная ажурная конструкция, построенная в 1935 году. Экономная конструкция водонапорной башни позволила ускорить запуск городского водопровода. Проект гиперболоидной башни выполнил инженер В. Г. Шухов. Она состоит из 50 наклонных пересекающихся ветвей. Со временем башня перестала использоваться по назначению. Расширительный бак сверху сняли, а бока обклеили рекламой. Шуховская башня является памятником архитектуры.
Дом М. С. Кузнецова
Памятник кирпичной архитектуры XIX века. Композиционно дом очень прост, в нем нет вычурных элементов, лепнины. Его особенность – фасад с узорами, выложенными из красного кирпича. Дом принадлежал купцу Кузнецову – основателю «фарфоровой империи» и поставщику императорского двора. С 2002 года в здании размещается консерватория, основанная на базе Кубанского государственного университета культуры.
Мост поцелуев
Небольшой вантовый мост, который соединяет удаленную часть парка им. 30-летия Победы с Кубанской набережной. Обычная инженерная конструкция не имеет ничего особенного, однако ее облюбовали новобрачные и влюбленные города. Они же и дали мосту романтическое название – Мост поцелуев. Есть традиция – закрепить на перилах моста навесной замок, а ключ от него выбросить в воду. Тогда чувства влюбленных будут крепки как сам замок.
Церкви и храмы Краснодара
Культовые места города, главные православные церкви и соборы.
Александро-Невский собор
Построен в середине XIX века, разрушен большевиками в 1932 году. Вновь восстановлен в 2003-2006 годах. Оригинальный храм строился в русско-византийском стиле. При восстановлении храму придали тот же архитектурный облик, традиционный для русских церквей. Белые стены и пять золотых куполов не имеют сложного оформления. Облик храма прост и лаконичен. Двухъярусный иконостас высотой 11 метров сделан из мрамора.
Свято-Троицкий собор
Один из самых красивых храмов города основан в 1889 году. Величественный храм из красного кирпича венчают золотые и зеленые купола. Храм возводился в честь спасения царской семьи при крушении поезда под Харьковом. С 1930-ых по 1970-ые годы собор использовался как скульптурный цех. С 1990-ых идет восстановление собора, и сейчас многие туристы стремятся к нему, чтобы воочию оценить его великолепие и красоту.
Храм Рождества Христова
Расположен на берегу реки на городской окраине. К храму приезжают паломники и туристы, ценители величия архитектуры. Храм построили в 1997 году, первая литургия состоялась в 2010 году в праздник Рождества Христова, в честь этого храм и получил свое название. На территории храма есть часовня, которая возведена над скважиной с чистой артезианской водой. Считается, что вода из источника имеет лечебную силу.
Свято-Георгиевский храм
Имеет более чем 100-летнюю историю. Среди остальных храмов города выделяется живописностью внутреннего убранства и необычной архитектурой в византийском стиле. Красное кирпичное здание увенчано голубыми куполами «луковичных» форм. Храм проводил службы даже во время массового закрытия церквей в советское время. В «ковчегах» храма хранятся мощи более 70 святых, которые являются церковными святынями.
Церковь святого Иоанна Воина
Белоснежный храм освящен в 2005 году. Украшением его является большое мозаичное панно с изображением святых и трёхъярусная колокольня, увенчанная золотым куполом. Церковь считается воинской – она расположена на территории военного училища министерства обороны. Священнослужители присутствуют на принесении присяги и выпуске курсантов. Инициатором создания храма стал бывший летчик, а ныне священник Владимир Мищенко.
Храм Святого Духа
Строительство храма началось в 2000 году, в 2011 году храм освятили. Во многом строительству церкви помогали жители микрорайона, где возводилась церковь. Колокола в звоннице изготовлены на пожертвования прихожан. Церковь имеет два придела. К верхнему пределу ведет высокая паперть. Колокольню венчает высокий шпиль с куполом и крестом. Купола выкрашены в зеленый цвет, стены белые. В храме есть несколько святынь.
Куда еще можно сходить и что посмотреть?
Кроме основных достопримечательностей, в городе и рядом с ним еще много интересных мест, которые стоит увидеть.
Краснодарский ипподром
Первые кубанские скачки на ипподроме прошли в 1868 году. Территория в 41 га делает Краснодарский ипподром одним из самых крупных в России. Сезон длится с апреля по октябрь, но мягкий южный климат позволяет тренировать лошадей круглый год. Трибуны ипподрома имеют вместимость более 3500 человек. Дети могут покататься на лошадях или пони, поиграть на детской площадке, работают аниматоры и клоуны.
Краснодарский океанариум «Океан Парк»
Площадь океанариума – 3000 м². В нем обитает более 200 разных видов рыб, рептилии и земноводные – пираньи, акулы, морские коньки, скаты, мурены, омары, морские ежи. Для них построено несколько аквариумов, объем самого большого аквариума 350 000 литров. Самым зрелищным местом считается подводный туннель, где за стеклянными сводами плавают рифовые акулы. Карпов, живущих в открытым бассейнах, можно кормить.
Зоопарк «Сафари-парк»
Частный зоопарк с уникальной коллекцией животных находится в парке Солнечный остров. Для животных созданы комфортные условия обитания, что позволяет увидеть посетителям зверей, внесенных в Красную книгу. Всего на территории в 10 га живет около 250 видов животных – верблюды, медведи, лемуры, тигры, бегемоты. Для посетителей разработаны экскурсионные программы, есть кафе, зоны отдыха, проводят праздничные мероприятия.
Граффити «Начинаем погружение»
Стрит-арт в Краснодаре популярен, многие граффити входят в список топовых достопримечательностей. «Начинаем погружение» – фантастическая картина размером 520 м² в дворике у парковки ТЦ Арбат. Картина появилась с разрешения городских властей. В городе есть другие работы уличных художников – Оранжевый жираф на опоре Тургеневского моста, Айболит на Клинической улице, «Папа» на улице Дзержинского.
Мегацентр «Красная Площадь»
Самый крупный ТРЦ на юге России. Ежемесячно его посещает около 1 млн человек. На площади ТРЦ в 180 000 м² размещено 570 магазинов, боулинг, детские игровые и развлекательные площадки, аттракционы, кинозалы, кафе и рестораны. Туристов в мегацентр привлекает наличие площадки, стилизованной под улицу старой Европы. В ТРЦ обустроено много фотозон, расставлены скульптуры героям мультфильмов, есть фонтан.
Озеро лотосов
У поселка Белозерный в 10 км от Краснодара находится озеро, чья красота привлекает к нему туристов и жителей города. Необыкновенную картину цветущих розовых и белых лотосов можно наблюдать с июня по август. У озера с экзотическими растениями есть небольшая часовня. От нее к озеру ведет дорожка на помост с перилами, где можно насладиться необыкновенной природной красотой и сделать красивые фото.
Источник:
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