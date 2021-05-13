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45 главных достопримечательностей Краснодара

45 главных достопримечательностей Краснодара (46 фото)

Автор:
13 мая 2021 10:15
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   краснодар   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
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Краснодар – динамично развивающийся город, который способен заинтересовать многих искушенных туристов. Исторические достопримечательности, памятники архитектуры и современные здания – для полноценного знакомства с городом может понадобиться не один день. За последние десятилетия создано немало интересных мест – океанариум «Океан Парк», зоопарк «Сафари-парк», стадион «Краснодар».

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Метки: достопримечательность   краснодар   красота   отдых   природа   путешествие   фото   
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Kostick 3 часа назад
автор, к/т аврора уже много лет как не работает. если его, по аналогии с "кубанью" не превратит арутюнян в стирмашинку, то может быть, лет через несколько опять заработает. а океанариум норм, тудой фрактоцефала отдавал. перерос полутонную банку.
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