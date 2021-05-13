45 главных достопримечательностей Краснодара

В Краснодаре много зеленых зон для приятных пеших прогулок – парк «Солнечный остров», Чистяковская роща, Городской сад. Для знакомства с культурной жизнью города стоит посетить музыкальный театр, филармонию или театр драмы. Есть музеи, посвященные истории Кубани и России, выставки военной техники, художественный музей. На улицах города расположены арт-объекты – классические памятные обелиски или шутливые скульптуры, например, памятник Шурику и Лидочке из фильма Гайдая.

Парк и стадион «Краснодар»

Современный городской парк, открытый в 2017 году. Он построен по проекту немецких архитекторов. Для проведения мероприятий воздвигнут амфитеатр вместимостью 2000 человек. Со спиральной смотровой площадки открываются прекрасные виды. Есть необычный водный лабиринт с фонтаном и водопадом. Проложены велодорожки, оборудован скейтпарк. Рядом с парком располагается домашний стадион ФК Краснодар вместимостью 35 000 человек.