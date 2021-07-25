В киргизском посольстве в Москве дипломат подрался с посетителем

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Мужчина, который прибыл для оформления документов со своей девушкой, оказался недоволен качеством работы сотрудника посольства, но утверждает, что первым пустил в ход кулаки секретарь вице-консула.
22-летний молодой человек устроил конфликт с рукоприкладством после спора с сотрудником посольства Киргизии в РФ на улице Большая Ордынка. Более точная причина конфликта не называется, однако известно, что и посетитель, и секретарь вице-консула были крайне эмоциональны и обычным разговором дело не обошлось.
Как сообщают СМИ, посетитель посольства уже подал заявление в полицию, в котором утверждает, что является потерпевшей стороной. Комментариев посольства Киргизии по факту рукоприкладства не поступало. В настоящее время полиция начала проверку по этому происшествию.
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У них это от правительства - кто за микрофон всем навалял, тот и президент.
На Большой Ордынке прямо по соседству с зданием дипмиссии есть офис микрозаймов Мол Булак, несколько авиакасс с билетами на Ош и Бишкек, дополнительно там можно сделать фото на документы, копии и нотариально их заверить - то есть МоиКыргизские документы, служба одного окна))
Киргизы старшего поколения прекрасно говорят по-русски, а молодежь выглядит прилично, многие с детьми.
Сама потасовка с видео происходит на другой стороне улицы, через дорогу от дипмиссии (там одностороннее движение) - то есть второй секретарь вице-консула выскочил из здания в рабочее время и перебежал дорогу, чтобы догнать и вступить в рукоприкладский конфликт с посетителями?