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В киргизском посольстве в Москве дипломат подрался с посетителем

В киргизском посольстве в Москве дипломат подрался с посетителем (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 16:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Большая Ордынка   видео   вице-консул   документы   драка   посольство   
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Мужчина, который прибыл для оформления документов со своей девушкой, оказался недоволен качеством работы сотрудника посольства, но утверждает, что первым пустил в ход кулаки секретарь вице-консула.

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Метки: Большая Ордынка   видео   вице-консул   документы   драка   посольство   
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10  комментариев
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
"Киргизское посольство" звучит как "армянское радио".
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132
Liberman 19 минут назад
Кыргизы вообще народец боевой - чур что сразу махаться)))) но без ножей\прутов - в этом плюс. а так - наглые шо пипец) чисто ищут люлей,нарываются.
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6k
кот базилий Полчаса назад
Хорошо без поножовщины
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161
Бритва 54 минуты назад
Когда заходишь в конюшню, не удивляйся что тебя лягнули
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1k
Antarez Час назад
Дипломаты, они такие
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47k
Albert GER 2 часа назад
Это нормально.
У них это от правительства - кто за микрофон всем навалял, тот и президент.
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455
Миша 2 часа назад
Они же не знали, что это сотрудник посольства Киргизии.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
У киргизов есть посольство? Я думал его заменяет одна палатка за гаражами.

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0
Олиндра Свирепый Бамбр Полчаса назад
Официальная дипломатическая миссия Киргизии в РФ - Кыргызстандын элчилиги - располагается в Замоскворечье, в историческом здании бывшего доходного дома купца первой гильдии постройки 1911 года, квартиры предназначались для состоятельных московских семей. Это яркий образец архитектуры начала XX века - красивые монументальные колонны с капителями, эркеры, арочные окна, лепнина. Рядом же располагается и гостевой дом при посольстве, ещё там кыргизское кафе.
На Большой Ордынке прямо по соседству с зданием дипмиссии есть офис микрозаймов Мол Булак, несколько авиакасс с билетами на Ош и Бишкек, дополнительно там можно сделать фото на документы, копии и нотариально их заверить - то есть МоиКыргизские документы, служба одного окна))
Киргизы старшего поколения прекрасно говорят по-русски, а молодежь выглядит прилично, многие с детьми.
Сама потасовка с видео происходит на другой стороне улицы, через дорогу от дипмиссии (там одностороннее движение) - то есть второй секретарь вице-консула выскочил из здания в рабочее время и перебежал дорогу, чтобы догнать и вступить в рукоприкладский конфликт с посетителями?
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