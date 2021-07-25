Круизом по року

Затем, в ноябре 1989 года, трио Круиз начало записывать в Германии демоверсию 2-го альбома с рабочим названием «Культурный шок. Чужой жизненный стиль/Culture Shock. A.L.S», в который входили их новые англоязычные вещи, уже обкатанные в ходе европейских концертов. Однако, несмотря на успехи в концертной деятельности, отношения внутри группы стали портиться, так как музыканты были измотаны постоянными выступлениями и отсутствием взаимопонимания с иностранными продюсерами. И в результате внутреннего кризиса альбом этот так и не был записан начисто и не издан.

«Я дошёл до ситуации, когда просто не мог больше продолжать. Я 10 лет отдал группе и сплошь и рядом ощущал давление, напряги, обиды… Особенно я могу отметить нашего барабанщика Серёжу Ефимова, которого я очень люблю, уважаю, это настоящий барабанщик. Но он меня абсолютно достал к тому времени, так что я сказал сам себе: а не хватит ли тебе, Валера? Я дружил тогда очень близко с Борисом Зосимовым, а Боря создал такую компанию, а я помог, привлёк различных артистов рок, хард-рок жанра, хэви-метал. Я привёл всех этих артистов, начиная от групп Э.С.Т., Шах, Чёрный Обелиск к нему в BIZ-Enterprises. А задача передо мной стояла определённая: поднять BIZ-Enterprises, провести ряд больших акций, таких как фестиваль «Монстры Рока» в 1989 году» — вспоминает Гаина.