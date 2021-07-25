Круизом по року

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Супер-гитаристу Валерию Гаине 65!
Советский и российский рок-музыкант, хард-рок-гитарист Валерий Борисович Гаи́на родился 25 июля 1956 года в с. Казанешты Теленештского р-на (Молд. ССР) в семье директора школы Бориса Александровича Гаины и учительницы Екатерины Фёдоровны Гаины (в девичестве Бырка). Семья была музыкальной: мать играла на гитаре, а отец и старший брат Алексей — на аккордеоне. В 1968 году семья переехала в Теленешты, где Валерий поступил в музыкальную школу на класс аккордеона и не раз занимал призовые места на районных и республиканских конкурсах. Затем некоторое время пробовал играть на скрипке, но, не добившись успеха, переключился на гитару.
По окончании «музыкалки», в 1973 году Гаина поступил на хоровое отделение Тираспольского музучилища, но потом перевёлся всё же на отделение гитары, где демонстрировал достаточно высокий уровень владения инструментом, на котором самостоятельно научился играть дома и в школьных группах. Первая из которых называлась Бьющие в Такт, и для которой в 14 лет Валера сочинил на молдавском языке свою первую песню, положив на музыку стихотворение классика народной молдавской поэзии Михая Эминеску (1850-1889) «Посреди глубокого леса».
А в 1974 году начинающий музыкант познакомился с участниками ВИА при ДК Тираспольского НИИ Садоводства, которые, по стечению обстоятельств, остались в тот момент без басиста. Гаина и влился в ансамбль – сначала в качестве бас-гитариста, а потом перешёл на соло. Ансамблем, который вскоре стал называться Кордиал («Сердечность», молд.), руководил композитор и клавишник Марат Кавалерчик. Валерий перевелся в культпросветучилище г. Сорока заочно на эстрадное отделение по специальности — гитара, и всё свободное время практиковался в игре на инструменте.
А в 1974 году начинающий музыкант познакомился с участниками ВИА при ДК Тираспольского НИИ Садоводства, которые, по стечению обстоятельств, остались в тот момент без басиста. Гаина и влился в ансамбль – сначала в качестве бас-гитариста, а потом перешёл на соло. Ансамблем, который вскоре стал называться Кордиал («Сердечность», молд.), руководил композитор и клавишник Марат Кавалерчик. Валерий перевелся в культпросветучилище г. Сорока заочно на эстрадное отделение по специальности — гитара, и всё свободное время практиковался в игре на инструменте.
В 1976 году Кордиал уехал на гастроли в Сибирь, где некоторое время работал в сургутском ДК «Строитель». Там в состав ансамбля вошёл вокалист Александр Монин (подробнее – здесь: Он не позволял душе лениться. Памяти музыканта). А вскоре Кордиал слился с ВИА Магистраль, работавшим при Благовещенской филармонии, и предназначенным для «культурного обслуживания» строителей БАМа.
Тогда же, в 1976 году, у югославского музыканта, руководителя ансамбля имени себя, Саши Субботы, с которым они познакомились во время очередных гастролей, Валерий «по случаю» приобрёл свою первую «фирменную» гитару — Fender Telecaster 1961 года.
Тогда же, в 1976 году, у югославского музыканта, руководителя ансамбля имени себя, Саши Субботы, с которым они познакомились во время очередных гастролей, Валерий «по случаю» приобрёл свою первую «фирменную» гитару — Fender Telecaster 1961 года.
В течение 1977-78 гг. Магистраль непрерывно гастролировала по трассе. А затем Гаину, Монина, Александра Кирницкого и Всеволода Королюка пригласил на работу Матвей Аничкин, музыкальный руководитель недавно созданного при Тамбовской филармонии ВИА Молодые Голоса.
В сентябре 1978 года МГ с успехом выступили на фестивале «Сочи-78», заняв III место, и в качестве награды коллективу разрешили записать несколько свих песен на студии ВФГЗ «Мелодия». Миньон с этими записями вышел в свет в 1980 году. Вдохновлённые успехом Сочи, музыканты написали и поставили на сцене арт-рок-оперу «Звёздный скиталец». Кроме того, участники группы стали сочинять новые песни, пользовавшиеся большим успехом у публики. На волне этого успеха, а также в связи с изменением состава и музыкального стиля, Аничкин МГ распускает, а из их «остатков» организует рок-группу Круиз, став её директором и художественным руководителем.
В сентябре 1978 года МГ с успехом выступили на фестивале «Сочи-78», заняв III место, и в качестве награды коллективу разрешили записать несколько свих песен на студии ВФГЗ «Мелодия». Миньон с этими записями вышел в свет в 1980 году. Вдохновлённые успехом Сочи, музыканты написали и поставили на сцене арт-рок-оперу «Звёздный скиталец». Кроме того, участники группы стали сочинять новые песни, пользовавшиеся большим успехом у публики. На волне этого успеха, а также в связи с изменением состава и музыкального стиля, Аничкин МГ распускает, а из их «остатков» организует рок-группу Круиз, став её директором и художественным руководителем.
В первый состав Круиза вошли тогда: Гаина (гитара), Сергей Сарычев (клавиши), Кирницкий (бас), Королюк (барабаны) и Монин (вокал).
Весной 1981 года новоиспечённая группа, так же приписанная к Тамбовской филармонии, записала скопившиеся собственные песни на своей репетиционной базе в Москве. Записано было 15 композиций, которые распространители звукозаписей скомпоновали затем в 2 магнитоальбома: «Крутится волчок» (по самой популярной песне) и «Послушай, человек». Песни в них были оформлены в хард-роковые и рок-н-ролльные аранжировки с броскими «хитовыми» мелодиями.
А первое их официальное выступление под названием «Круиз» с аншлагом прошло в сентябре 1981 года на совместном с эстонской группой Magnetic Band концерте в ДС Харькова.
Весной 1981 года новоиспечённая группа, так же приписанная к Тамбовской филармонии, записала скопившиеся собственные песни на своей репетиционной базе в Москве. Записано было 15 композиций, которые распространители звукозаписей скомпоновали затем в 2 магнитоальбома: «Крутится волчок» (по самой популярной песне) и «Послушай, человек». Песни в них были оформлены в хард-роковые и рок-н-ролльные аранжировки с броскими «хитовыми» мелодиями.
А первое их официальное выступление под названием «Круиз» с аншлагом прошло в сентябре 1981 года на совместном с эстонской группой Magnetic Band концерте в ДС Харькова.
В начале 1983 года группу покинул Сарычев, организовав собственную группу Альфа (подробнее – здесь: «Кузница кадров» – группа «Альфа»), а в Круиз на его место влились клавишник Владимир Капустин (ех-Рок-Сентябрь) и гитарист Григорий Безуглый. Так Круиз стал первой в СССР группой с 2 соло-гитаристами в составе. В мае того же года группу покинули и Королюк с Кирницким, на место которых пришли бывший барабанщик МГ Николай Чунусов (ех-Аракс и Круг) и басист Олег Кузьмичёв.
Этим составом была сыграна концертная программа «Путешествие на воздушном шаре» (1983), включавшая в себя так же световое шоу и воздушно-акробатические номера в духе Pink Floyd. А вот звучание группы Гаину не удовлетворяло, как и атмосфера внутри коллектива, и весной 1984 года он, на правах лидера и на фоне внутреннего конфликта, решил расстаться с Безуглым. Но вслед за ним ушли и Кузьмичёв, Монин и Чунусов, которые вместе с Безуглым создали новый проект Э.В.М. А незадолго до этого, сославшись на проблемы со здоровьем, Круиз покинул и Капустин.
Этим составом была сыграна концертная программа «Путешествие на воздушном шаре» (1983), включавшая в себя так же световое шоу и воздушно-акробатические номера в духе Pink Floyd. А вот звучание группы Гаину не удовлетворяло, как и атмосфера внутри коллектива, и весной 1984 года он, на правах лидера и на фоне внутреннего конфликта, решил расстаться с Безуглым. Но вслед за ним ушли и Кузьмичёв, Монин и Чунусов, которые вместе с Безуглым создали новый проект Э.В.М. А незадолго до этого, сославшись на проблемы со здоровьем, Круиз покинул и Капустин.
А в 1984 году, в свете Приказа №361 (Постановление Управления культуры г. Москвы от 28 сентября 1984 г. «О мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара» https://www.pesnyary.com/forum/index.php?topic=1153.0), практически запрещающего рок-музыку, Круиз, хоть и не упоминаемый в прилагавшихся списках, наряду со многими другими «филармоническими» коллективами, был «на всякий случай» насильственно расформирован, с запрещением всяческой гастрольной деятельности.
В то время Гаина вместе со старыми коллегами Кирницким и Королюком только начал репетиции нового экспериментального материала. И осенью директор Донецкой филармонии организовал им несколько концертов, в которых участвовал и на время присоединившийся к проекту, названному «для маскировки» КиКоГаВВА (по инициалам участников) Сарычев.
В то время Гаина вместе со старыми коллегами Кирницким и Королюком только начал репетиции нового экспериментального материала. И осенью директор Донецкой филармонии организовал им несколько концертов, в которых участвовал и на время присоединившийся к проекту, названному «для маскировки» КиКоГаВВА (по инициалам участников) Сарычев.
В 1985 году КиКоГаВВА даже выпустили в свет одноимённый альбом. Одновременно с записью альбома, Гаина так же сочинил и записал и 3 песни на стихи поэта Роберта Рождественского, которые исполнял приглашённый вокалист Вадим Маликов.
А затем началась «перестройка» и, в связи с ослаблением идеологического давления, программа Круиза в марте 1985 года была принята госкомиссией, после чего группа под прежним своим названием стала опять гастролировать по стране.
В те времена начал своё мировое шествие стиль хэви-метал, и Гаина решил поэкспериментировать в этом направлении, в связи с чем переманил в середине 1985 года в Круиз из сарычевской Альфы молодого перспективного барабанщика Сергея Ефимова.
А затем началась «перестройка» и, в связи с ослаблением идеологического давления, программа Круиза в марте 1985 года была принята госкомиссией, после чего группа под прежним своим названием стала опять гастролировать по стране.
В те времена начал своё мировое шествие стиль хэви-метал, и Гаина решил поэкспериментировать в этом направлении, в связи с чем переманил в середине 1985 года в Круиз из сарычевской Альфы молодого перспективного барабанщика Сергея Ефимова.
Ефимов внёс в группу новое дыхание с точки зрения совершенно другого класса барабанной игры, что позволило и Валерию, всё больше развивавшему собственное мастерство, применить и свои навыки. Их тандем стал играть более жёстко, музыка тоже поменялась – акцент стали делать на гитарное звучание, вместо старого полугитарного-полуклавишного.
Но новое звучание не устроило Королюка, и он ушёл. На тот момент в группе остались басист Кирницкий и клавишник Александр Астрашков, которого вскоре заменили на Владимира Горбанёва (ех-Август). И в составе Гаина-Кирницкий-Горбанёв-Ефимов 6 мая 1986 года Круиз выступил на фестивале «Рок-панорама», а 30 мая — на благотворительном концерте в помощь пострадавшим в Чернобыле «Счёт №904» в СК «Олимпийский», организованном Аллой Пугачёвой и Артемием Троицким. Горбанёв работал тогда в группе на «испытательном сроке» и вскоре ушёл. В это же время покинул группу и Кирницкий.
Но новое звучание не устроило Королюка, и он ушёл. На тот момент в группе остались басист Кирницкий и клавишник Александр Астрашков, которого вскоре заменили на Владимира Горбанёва (ех-Август). И в составе Гаина-Кирницкий-Горбанёв-Ефимов 6 мая 1986 года Круиз выступил на фестивале «Рок-панорама», а 30 мая — на благотворительном концерте в помощь пострадавшим в Чернобыле «Счёт №904» в СК «Олимпийский», организованном Аллой Пугачёвой и Артемием Троицким. Горбанёв работал тогда в группе на «испытательном сроке» и вскоре ушёл. В это же время покинул группу и Кирницкий.
В июне того же года Гаиной (гитара, бас, вокал) и Ефимовым (барабаны) в студии московского ДК АЗЛК был записан демоальбом «Рок навсегда!», который в августе был выпущен в качестве магнитоальбома, а в сентябре 1987 года издан «Мелодий» на виниле. Но, в целях экономии, руководство студии не позволило музыкантам переписать материал начисто на более качественной аппаратуре. Альбом вышел тогда под названием «Круиз-1», без заглавной песни «Рок навсегда» и в «черновом» звуке. Тем не менее, пластинка эта разошлась по Союзу тиражом 12,5-млн. экземпляров и пользовалась огромным успехом.
Затем, в конце декабря 1986 года в Круиз пришёл новый бас-гитарист Фёдор Васильев (ех-Чёрный Кофе). Ефимов в тот период временно отсутствовал, и Гаина ненадолго привлекал в группу клавишника Александра Дронова (ех-Лабиринт) и барабанщика Максима Удалова (ех-ЧК, Металлаккорд), а затем и барабанщика Андрея Баранова (ушедшего затем в Альфу). Но в конечном итоге Ефимов в Круиз вернулся, и с этого момента и до распада в 1990 году его состав (Гаина-Васильев-Ефимов) уже больше не менялся.
Затем, в конце декабря 1986 года в Круиз пришёл новый бас-гитарист Фёдор Васильев (ех-Чёрный Кофе). Ефимов в тот период временно отсутствовал, и Гаина ненадолго привлекал в группу клавишника Александра Дронова (ех-Лабиринт) и барабанщика Максима Удалова (ех-ЧК, Металлаккорд), а затем и барабанщика Андрея Баранова (ушедшего затем в Альфу). Но в конечном итоге Ефимов в Круиз вернулся, и с этого момента и до распада в 1990 году его состав (Гаина-Васильев-Ефимов) уже больше не менялся.
Гаине уже тогда явно жали узкие стилевые рамки, он «рвался в бой». Его исполнительское мастерство (не зря в 1980-х гг. Валерия неоднократно признавали лучшим гитаристом СССР) проявлялось в самых разных ипостасях: от симфо-рока в «Intro», до тягучего, почти психоделического вступления к «Иди же с нами». Да и игра Ефимова по тем временам могла считаться эталонной, достойной включения во все учебные пособия для ударников «тяжёлого цеха».
Тогда, находясь на подъёме, зимой-весной 1987 года Круиз отыграл большое турне по городам и республикам СССР. А осенью, стараниями их молодого пробивного администратора Александра Шульгина впервые выехал с концертами за границу, сыграв в Rockefeller Music Hall/Музыкальном центре Рокфеллер в Осло (Норвегия). Тогда же в Москве, в студии Кардиологического центра на Рублёвском шоссе записал материала для следующего альбома. А ещё, на одном из сольных концертов Круиза в Лужниках, на них обратил внимание менеджер группы Scorpions Олаф Шрёттер, занимавшийся подготовкой турне своей группы в СССР. Он порекомендовал Круиз немецкому отделению звукозаписывающей компании WEA. Агенты компании М. Швайкер и Л. Майд отправились в Москву, где заключили с музыкантами контракт, и предложили сделать в немецкой студии профессиональную запись. Круизовцы бросили свой недописанный альбом, и рванули в ФРГ. Позднее получившиеся записи распространялись поклонниками как бутлег «Железный рок».
Тогда, находясь на подъёме, зимой-весной 1987 года Круиз отыграл большое турне по городам и республикам СССР. А осенью, стараниями их молодого пробивного администратора Александра Шульгина впервые выехал с концертами за границу, сыграв в Rockefeller Music Hall/Музыкальном центре Рокфеллер в Осло (Норвегия). Тогда же в Москве, в студии Кардиологического центра на Рублёвском шоссе записал материала для следующего альбома. А ещё, на одном из сольных концертов Круиза в Лужниках, на них обратил внимание менеджер группы Scorpions Олаф Шрёттер, занимавшийся подготовкой турне своей группы в СССР. Он порекомендовал Круиз немецкому отделению звукозаписывающей компании WEA. Агенты компании М. Швайкер и Л. Майд отправились в Москву, где заключили с музыкантами контракт, и предложили сделать в немецкой студии профессиональную запись. Круизовцы бросили свой недописанный альбом, и рванули в ФРГ. Позднее получившиеся записи распространялись поклонниками как бутлег «Железный рок».
Затем, в апреле 1988 года, группа отправилась в 18-дневный тур по Испании, отыграла ряд концертов в Германии, а в мае приняла участие в съёмках шведско-русского телепроекта «„Утренняя почта“ в гостях у „Лестницы Якоба“», для чего выезжала в Швецию. Телепередача вышла в шведский эфир 21 мая. А уже 6 августа Круиз выступил на фестивале Ruisrock в Финляндии, в сентябре — в Италии на фестивале газеты местных коммунистов L’Unita, а затем ещё и с сольными концертами в НРБ. Таким образом, круизовцы стали первыми рокерами из Союза, проведшими несколько полноценных европейских турне.
Так же, июле 1988 года, на мюнхенской студии Red Line за 10 дней ими был записан на английском альбом «Kruiz». Он вышел в свет 28 октября и получил положительные отклики, как меломанов, так и критиков. Так, например, британский рок-еженедельник Kerrang! поставил альбому «5 звёзд».
Так же, июле 1988 года, на мюнхенской студии Red Line за 10 дней ими был записан на английском альбом «Kruiz». Он вышел в свет 28 октября и получил положительные отклики, как меломанов, так и критиков. Так, например, британский рок-еженедельник Kerrang! поставил альбому «5 звёзд».
Гаина же, параллельно со всем этим, начал работать ещё и в качестве музыкального продюсера. Так в 1989 году в ФРГ вышла пластинка группы Шах «Beware», продюсером которой выступил Валерий. Также он спродюсировал 2 альбома группы Жана Сагадеева (подробнее – здесь: 10 лет без Жана) Э.С.Т. — «Russian Vodka» (1989, демо) и «Проба пера» (1991).
Кроме того, в качестве сессионного гитариста Гаина участвовал и в записях альбомов Александра Барыкина (подробнее – здесь: Больше не встречу) «Ступени» (1985) и «Рок-н-ролльный марафон» (1986), и Владимира Преснякова-мл. «Папа, ты сам был таким» (1989), а в качестве звукорежиссёра — в записи песен группы Чёрный Кофе «Golden Lady» и «What’s the Answer». Позднее, в 1996 году, уже проживая в США, Валерий вновь помог ЧК, записав партию гитары в 2-х песнях с их альбома «Пьяная Луна».
Кроме того, в качестве сессионного гитариста Гаина участвовал и в записях альбомов Александра Барыкина (подробнее – здесь: Больше не встречу) «Ступени» (1985) и «Рок-н-ролльный марафон» (1986), и Владимира Преснякова-мл. «Папа, ты сам был таким» (1989), а в качестве звукорежиссёра — в записи песен группы Чёрный Кофе «Golden Lady» и «What’s the Answer». Позднее, в 1996 году, уже проживая в США, Валерий вновь помог ЧК, записав партию гитары в 2-х песнях с их альбома «Пьяная Луна».
Затем, в ноябре 1989 года, трио Круиз начало записывать в Германии демоверсию 2-го альбома с рабочим названием «Культурный шок. Чужой жизненный стиль/Culture Shock. A.L.S», в который входили их новые англоязычные вещи, уже обкатанные в ходе европейских концертов. Однако, несмотря на успехи в концертной деятельности, отношения внутри группы стали портиться, так как музыканты были измотаны постоянными выступлениями и отсутствием взаимопонимания с иностранными продюсерами. И в результате внутреннего кризиса альбом этот так и не был записан начисто и не издан.
«Я дошёл до ситуации, когда просто не мог больше продолжать. Я 10 лет отдал группе и сплошь и рядом ощущал давление, напряги, обиды… Особенно я могу отметить нашего барабанщика Серёжу Ефимова, которого я очень люблю, уважаю, это настоящий барабанщик. Но он меня абсолютно достал к тому времени, так что я сказал сам себе: а не хватит ли тебе, Валера? Я дружил тогда очень близко с Борисом Зосимовым, а Боря создал такую компанию, а я помог, привлёк различных артистов рок, хард-рок жанра, хэви-метал. Я привёл всех этих артистов, начиная от групп Э.С.Т., Шах, Чёрный Обелиск к нему в BIZ-Enterprises. А задача передо мной стояла определённая: поднять BIZ-Enterprises, провести ряд больших акций, таких как фестиваль «Монстры Рока» в 1989 году» — вспоминает Гаина.
«Я дошёл до ситуации, когда просто не мог больше продолжать. Я 10 лет отдал группе и сплошь и рядом ощущал давление, напряги, обиды… Особенно я могу отметить нашего барабанщика Серёжу Ефимова, которого я очень люблю, уважаю, это настоящий барабанщик. Но он меня абсолютно достал к тому времени, так что я сказал сам себе: а не хватит ли тебе, Валера? Я дружил тогда очень близко с Борисом Зосимовым, а Боря создал такую компанию, а я помог, привлёк различных артистов рок, хард-рок жанра, хэви-метал. Я привёл всех этих артистов, начиная от групп Э.С.Т., Шах, Чёрный Обелиск к нему в BIZ-Enterprises. А задача передо мной стояла определённая: поднять BIZ-Enterprises, провести ряд больших акций, таких как фестиваль «Монстры Рока» в 1989 году» — вспоминает Гаина.
И с 31 августа по 3 сентября 1989 года I фестиваль серии «Монстры Рока СССР» в Череповце состоялся, но Круиз тогда снова был в Европе, и приехать на него не смог.
В конце 1989 года к Гаине обратился менеджер репертуарного отдела компании Warner с предложением записать для американского рынка демоленту с более простой музыкой (мейнстрим/хард-рок). Но в рамках Круиза сделать это было невозможно из-за обязательств по немецкому контракту. Тогда Валерий вернулся в Москву, и при поддержке BIZ-Enterprises создал проект под названием Gain/Гейн. В его состав вошли первоначально Владимир Бажин — вокал (Нюанс, Тяжёлый День), Александр «Алик» Грановский — бас (Мастер, (подробнее – здесь: Мастер из «Мастера»), Андрей Шатуновский — барабаны. Алика затем заменил сначала Фёдор Васильев, а после — Александр «Шпрот» Кривцов (ех-Земляне).
В конце 1989 года к Гаине обратился менеджер репертуарного отдела компании Warner с предложением записать для американского рынка демоленту с более простой музыкой (мейнстрим/хард-рок). Но в рамках Круиза сделать это было невозможно из-за обязательств по немецкому контракту. Тогда Валерий вернулся в Москву, и при поддержке BIZ-Enterprises создал проект под названием Gain/Гейн. В его состав вошли первоначально Владимир Бажин — вокал (Нюанс, Тяжёлый День), Александр «Алик» Грановский — бас (Мастер, (подробнее – здесь: Мастер из «Мастера»), Андрей Шатуновский — барабаны. Алика затем заменил сначала Фёдор Васильев, а после — Александр «Шпрот» Кривцов (ех-Земляне).
А «золотой» состав Круиза – Гаина-Васильев-Ефимов – в московском ДС «Крылья Советов» дал 4 декабря 1989 года свой последний большой сольный концерт, после чего Ефимов вернулся на родину, в г. Волжский, где создал группу Волки. Однако, в марте-апреле 1990 года он всё же принял участие в туре Круиза по городам Союза.
Весной 1990 года состоялись очередные этапы «Монстров Рока СССР» – 29-31 марта в Москве и 26-27 мая в Ленинграде. В обоих городах на сцену выходил как Круиз, так и Gain. Первый играл уже известный публике материал с примесью «немецкого», а второй — чисто новую музыку Гаины, построенную в основном на его виртуозных гитарных партиях.
Затем, 8-9 июня 1990 года Круиз выступил на фестивале «Интершанс» в СК «Олимпийский» вместе с ефимовскими Волками. А после этого группа фактически распалась — Ефимов и Гаина продолжили заниматься своими проектами, а Васильев вернулся в ЧК, — но официального заявления для СМИ о распаде не было сделано тогда ни одним из участников трио.
Затем, 8-9 июня 1990 года Круиз выступил на фестивале «Интершанс» в СК «Олимпийский» вместе с ефимовскими Волками. А после этого группа фактически распалась — Ефимов и Гаина продолжили заниматься своими проектами, а Васильев вернулся в ЧК, — но официального заявления для СМИ о распаде не было сделано тогда ни одним из участников трио.
«Никаких официальных заявлений сделано не было, и тому были определенные причины. Никто из нас не хотел закрыть полностью возможность собраться вместе для тура или для записи очередного альбома. Мне было особо тяжело, потому что я прошёл всю дорогу с самого начала и до конца, до 1991 года» (В. Гаина).
А самый последний концерт трио состоялся в конце 1990 года в нью-йоркском клубе Marquee.
В октябре 1990 года Валерий участвовал в сборном концерте в СК «Олимпийский», посвященном 50-летию Джона Леннона. А в ноябре провёл на радиостанции «Юность» 2 выпуска программы о тяжёлой музыке «Рок-наряд».
А самый последний концерт трио состоялся в конце 1990 года в нью-йоркском клубе Marquee.
В октябре 1990 года Валерий участвовал в сборном концерте в СК «Олимпийский», посвященном 50-летию Джона Леннона. А в ноябре провёл на радиостанции «Юность» 2 выпуска программы о тяжёлой музыке «Рок-наряд».
Затем, в ноябре-декабре 1990 года в Нэшвилле (Теннесси, США), в студии Sixteenth Avenue Sound под руководством продюсера Престона Салливана, группа Gain за 45 дней записала одноименную группе пластинку. Альбом частично включал в себя переработанные песни Круиза. В качестве басиста в нём выступил Васильев. Но из-за смены руководства в Warner альбом в Штатах издан не был (на российский рынок вышел лишь в 1995 г., а в 2011 г. был переиздан лейблом Metalism Records).
Тогда же, после записи альбома, Гаина решил остаться в США. Там в 1991 году Валерий некоторое время вёл семинары в калифорнийском институте музыки G.I.T./Технологический институт гитары (Лос-Анджелес), собрав параллельно новый проект, который назвал Karma. Он был задуман им ещё во времена существования Круиза. В состав группы вошли вокалист Мэтт Има, найденный по объявлению в газете, старый знакомый басист «Шпрот» Кривцов и барабанщик Андрей Кобзон. Затем Шпрота сменил Гэбриел Кеафул, с которым Гаина познакомился как-то во время гастролей в итальянском Бриндизи, а за барабаны сел Донни Никс (заменённый, правда, вскоре из-за проблем с наркотиками на Хулио Мэтиса).
Тогда же, после записи альбома, Гаина решил остаться в США. Там в 1991 году Валерий некоторое время вёл семинары в калифорнийском институте музыки G.I.T./Технологический институт гитары (Лос-Анджелес), собрав параллельно новый проект, который назвал Karma. Он был задуман им ещё во времена существования Круиза. В состав группы вошли вокалист Мэтт Има, найденный по объявлению в газете, старый знакомый басист «Шпрот» Кривцов и барабанщик Андрей Кобзон. Затем Шпрота сменил Гэбриел Кеафул, с которым Гаина познакомился как-то во время гастролей в итальянском Бриндизи, а за барабаны сел Донни Никс (заменённый, правда, вскоре из-за проблем с наркотиками на Хулио Мэтиса).
Дебютный альбом проекта вышел в 1993 году. CD под незатейливым названием «Karma» выпустили одновременно американская Frozen Hound Records и немецкая ZYX Music. Благодаря мастерству музыкантов, структурно-разным композициям и разнообразной стилистике, материал, представленный на альбоме, привлёк внимание американской музыкальной общественности. Также группа пользовалась и большим успехом на концертах, проводимых в клубах Лос-Анджелеса, где записала и концертное видео «Live Karma».
Проект просуществовал 3 года и распался по ряду причин — в частности, из-за того, что юному барабанщику Мэтису родители запрещали заниматься музыкой, так как это мешало его учёбе, а также из-за увлечения Валерия продюсерской работой, мешавшей порой концертной деятельности группы.
Проект просуществовал 3 года и распался по ряду причин — в частности, из-за того, что юному барабанщику Мэтису родители запрещали заниматься музыкой, так как это мешало его учёбе, а также из-за увлечения Валерия продюсерской работой, мешавшей порой концертной деятельности группы.
Так в 1995-97 гг. Гаина занимается продюсированием различных американских исполнителей, причём не только роковых и хэви-метал, но и хип-хоп, R&B и поп-музыкантов. Например, альбом «Fantasy» исполнителя V2, спродюсировенный Валерием, стал «золотым» в Корее.
В 1994 году, параллельно с Karma, у Гаины появился ещё один проект — Shue String DeLilla (S.S.D.), с которым он записал альбом «Quest», где сам выступил гитаристом, басистом и продюсером, а на барабаны и вокал пригласил Пери Пастора. Это был более глубинный проект, отсылающий местами к Дэвиду Боуи, с использованием компьютерных эффектов, и элементами техно-попа, этники и фанка.
В 1994 году, параллельно с Karma, у Гаины появился ещё один проект — Shue String DeLilla (S.S.D.), с которым он записал альбом «Quest», где сам выступил гитаристом, басистом и продюсером, а на барабаны и вокал пригласил Пери Пастора. Это был более глубинный проект, отсылающий местами к Дэвиду Боуи, с использованием компьютерных эффектов, и элементами техно-попа, этники и фанка.
Затем, в 1997 году, Валерий организовал и ещё один недолгого просуществоваший проект — iNSULATED, в который вошли бас-гитарист и вокалист Karmы Кеафул и барабанщик Тай Деннис. Проект этот на лейбле Frozen Hound Records выпустил единственный свой диск в стиле техно-рок «Fence», пользовавшийся успехом у определённой публики.
После iNSULATED Гаина продолжил помогать с записью музыки молодым исполнителям, а так же писал музыку для телекомпаний CBS, TBS, TNT, CNN, Discovery Channel, National Geographic и др. Позже, в 2000-х гг. он создал компанию, специализирующуюся на сочинительстве саунд-треков для ТВ-программ, сотрудничал с звукозаписывающей фирмой Interscope Records.
После iNSULATED Гаина продолжил помогать с записью музыки молодым исполнителям, а так же писал музыку для телекомпаний CBS, TBS, TNT, CNN, Discovery Channel, National Geographic и др. Позже, в 2000-х гг. он создал компанию, специализирующуюся на сочинительстве саунд-треков для ТВ-программ, сотрудничал с звукозаписывающей фирмой Interscope Records.
А в 2002 году немецкой фирмой Repertoire Records, специализирующейся на переизданиях различных альбомов, была подготовлена пластинка с материалом Круиза за 1987 года. И экс-участники группы решили не просто сделать переиздание старой пластинки, а выпустить новый диск трио в абсолютно новом саунде. Запись барабанов и баса Ефимовым и Васильевым провели в Москве, а Гаина в своей студии в Лос-Анджелесе наложил на «болванку» гитары и вокал, а также добавил свои новые соло. Сингл «Круиз/Kruiz (Promo CD)» ограниченным тиражом вышел в издательстве «Пурпурный Легион/Металлоторгцентр» в 2002 году, и включал в себя 4 композиции с пластинки «Круиз-1» («Дальний свет», «Мираж», «Пилигрим» и «Время»).
А в 2004 году Валерий решил посетить Россию с концертами, однако вместо того, чтобы собирать Круиз, создал очередной новый проект — GAiNA, и приступил к записи русскоязычного альбома. В 2006 году альбом GAiNA «Снова твой», был завершён и издан российской компанией «Мастер-Консультант». В записи альбома Гаине помогали бас-гитарист Сергей Фирсов (ранее игравший в Волках) и барабанщик Грег Стивенс (The Greg Leon Invasion). Стиль альбома отражал современное музыкальное мировоззрение музыканта, в духе альтернативного рока, где гитара осталась всё такой же энергичной и легкоузнаваемой, а музыка — мелодичной и доступной.
А в конце 2007 года компания CD-Maximum переиздала альбомы «Круиз-1» (1986), «Kruiz» (1988) и «Снова твой» (2006).
А в конце 2007 года компания CD-Maximum переиздала альбомы «Круиз-1» (1986), «Kruiz» (1988) и «Снова твой» (2006).
Затем, в середине 2008 года, Гаина выпустил второй свой сольник «С кем ты играешь и поёшь?!», который целиком записал в одиночку на своих студиях в Лос-Анджелесе и Москве. Этот диск был выпущен также CD-Maximum, которая ещё и впервые официально издала на CD демозапись немецкого альбома Круиза «Culture Shock A.L.S.» (1989), издававшуюся ранее лишь в виде бутлегов, и DVD с омского концерта группы в 1986 году, снятый местным ТВ на 3 камеры, и просто лежавший несмонтированным в архиве.
8 декабря 2009 года Валерий был специальным гостем в московском Театре Эстрады на юбилейном концерте ЧК, с лидером которого — Дмитрием Варшавским (подробнее – здесь: Светлый «металл» Дмитрия Варшавского) он продолжает поддерживать творческие отношения. Затем, в начале декабря 2010 года, GAiNA и ЧК провели совместный тур по городам Украины, выступив в Донецке, Николаеве и Одессе. После чего Гаина приступил к записи очередного сольника «Fingertips», включающего в себя как песни, так и инструментальные композиции. На барабанах снова сыграл Стивенс, а в композиции «Slow Go» гитарное соло исполнил Алексей Страйк. Альбом этот был выпущен российским лейблом Metalism Records в ноябре 2011 года, одновременно они же переиздали альбом «Gain» (1990).
8 декабря 2009 года Валерий был специальным гостем в московском Театре Эстрады на юбилейном концерте ЧК, с лидером которого — Дмитрием Варшавским (подробнее – здесь: Светлый «металл» Дмитрия Варшавского) он продолжает поддерживать творческие отношения. Затем, в начале декабря 2010 года, GAiNA и ЧК провели совместный тур по городам Украины, выступив в Донецке, Николаеве и Одессе. После чего Гаина приступил к записи очередного сольника «Fingertips», включающего в себя как песни, так и инструментальные композиции. На барабанах снова сыграл Стивенс, а в композиции «Slow Go» гитарное соло исполнил Алексей Страйк. Альбом этот был выпущен российским лейблом Metalism Records в ноябре 2011 года, одновременно они же переиздали альбом «Gain» (1990).
А ещё 18 февраля 2012 года музыкант в первой раз женился. Его супругой стала петербурженка Марта Салимова — выпускница Московского госуниверситета культуры и искусств/МГУКИ, по совместительству директор и тур-менеджер группы GAiNA. Бракосочетание состоялась в Graceland Chapel в Лас-Вегасе (Невада).
Весной 2012 года Гаина вместе с экс-музыкантами Круиза Чунусовым (барабаны), Кузьмичёвым (бас), Тимофеевым (вокал) и Гордевским (клавиши) принял участие в концертном туре «Монин Рок» памяти бывшего солиста группы. В том же году с группой GAiNA он проехал с гастролями по России и Украине, помог как звукорежиссёр и гитарист в выпуске диска «Силуэт» (2013) саранской трэш-метал-группе Госпожа Белладонна и дебютного сингла «Epilogue» (2012) одесским пауэр-металистам Elion.
Весной 2012 года Гаина вместе с экс-музыкантами Круиза Чунусовым (барабаны), Кузьмичёвым (бас), Тимофеевым (вокал) и Гордевским (клавиши) принял участие в концертном туре «Монин Рок» памяти бывшего солиста группы. В том же году с группой GAiNA он проехал с гастролями по России и Украине, помог как звукорежиссёр и гитарист в выпуске диска «Силуэт» (2013) саранской трэш-метал-группе Госпожа Белладонна и дебютного сингла «Epilogue» (2012) одесским пауэр-металистам Elion.
А в конце 2012 года Валерий вместе с барабанщиком и вокалистом Пастором (ех-S.S.D., Bizi) создал в Лос-Анджелесе неизвестно уже какой по счёту новый проект Siren, переименованный вскоре в Siren on the Moon, в составе: Шэд Вилхельм (барабаны) и Сергей Журавка (бас). В течение следующего года велась работа над дебютным альбомом, был снят клип на песню «Auf Wiedersehen — Good Bye!», взятым затем в ротацию рядом американских и российских телеканалов.
В течение 2013-14 гг. развивались также творческие отношения Гаины и группы Би-2. Так 13 мая 2013 года он поучаствовал в концерте-презентации их релиза «Нечётный воин» в московском клубе «16 тонн», а затем помог Би-2 записать и трек «Музыка без причин» для альбома «#16плюс».
В течение 2013-14 гг. развивались также творческие отношения Гаины и группы Би-2. Так 13 мая 2013 года он поучаствовал в концерте-презентации их релиза «Нечётный воин» в московском клубе «16 тонн», а затем помог Би-2 записать и трек «Музыка без причин» для альбома «#16плюс».
Затем, в 2015-16 гг. Валерий начал работать над своим вторым сольным инструментальным альбомом.
В то же время вопрос о воссоединении трио Круиз долго оставался открытым. У каждого из его участников был определённый этап, когда им хотелось играть вместе, организовать тур. Но, когда уже в начале 2010-х гг., Гаина позвонил Ефимову и Васильеву, их заинтересованность в этом оказалась настолько мала, что он им ответил: «мне это нужно не больше, чем вам».
В то же время вопрос о воссоединении трио Круиз долго оставался открытым. У каждого из его участников был определённый этап, когда им хотелось играть вместе, организовать тур. Но, когда уже в начале 2010-х гг., Гаина позвонил Ефимову и Васильеву, их заинтересованность в этом оказалась настолько мала, что он им ответил: «мне это нужно не больше, чем вам».
Ряд попыток воссоздать трио хотя бы ради однократного тура всё же был предпринят, однако после того, как они ничего не дали, Гаина в конце февраля 2012 года объявил окончательно о невозможности воссоединения группы в данном составе.
Тем не менее, после переговоров, начавшихся в 2014 году, которые с Гаиной, Васильевым и Ефимовым вели музыканты группы Ария и концертное агентство Motley Concerts, воссоединение «золотого состава» всё же состоялся. И произошло это в рамках фестиваля «Ария Фест лето» прошедшего в Зелёном театре 30 июля 2016 года.
Тем не менее, после переговоров, начавшихся в 2014 году, которые с Гаиной, Васильевым и Ефимовым вели музыканты группы Ария и концертное агентство Motley Concerts, воссоединение «золотого состава» всё же состоялся. И произошло это в рамках фестиваля «Ария Фест лето» прошедшего в Зелёном театре 30 июля 2016 года.
«Я думаю, что люди, прежде всего, взрослеют. Они раздумывают о былом и о том, что было по-настоящему важным. Я имею в виду ребят — я-то уже тогда был согласен, ещё тогда можно было устроить приличные туры по стране. Но тогда не сложилось по ряду причин. Сейчас они тоже существуют, но люди пересматривают своё отношение. После 50 лет приходит понимание, что поезд начинает уходить. И сейчас мы все посчитали, что случай благоприятный, и — почему бы нет?» — сказал тогда Гаина.
23 ноября 2016 года воссоединение продолжилось 2-часовым сольным выступлением трио в московском концертном зале Crocus City Hall, после чего Гаина, Васильев и Ефимов приступили к сочинению нового музыкального материала, который запланировали исполнять на концертах, и даже записать. Однако планам этим так и не суждено было сбыться, в связи с начавшимися спорами музыкантов вокруг авторских прав на творческое наследие Круиза, инициированными Аничкиным. В итоге дальнейшая концертная и студийная деятельность трио в России оказалась невозможной.
23 ноября 2016 года воссоединение продолжилось 2-часовым сольным выступлением трио в московском концертном зале Crocus City Hall, после чего Гаина, Васильев и Ефимов приступили к сочинению нового музыкального материала, который запланировали исполнять на концертах, и даже записать. Однако планам этим так и не суждено было сбыться, в связи с начавшимися спорами музыкантов вокруг авторских прав на творческое наследие Круиза, инициированными Аничкиным. В итоге дальнейшая концертная и студийная деятельность трио в России оказалась невозможной.
Гаина вернулся в Лос-Анджелес, где в течение 2017-18 гг. писал музыку для американских телеканалов, преподавал гитару и занимался развитием своей домашней студии.
А так же развёлся в августе 2016 года с Мартой, и 24 февраля 2017 года во второй раз женился на московской певице и композиторе Ирме Заубер.
А в мае 2019 года анонсировал свой новый(!) русскоязычный проект Ворон, где выступил в качестве гитариста, автора музыки и продюсера. Кроме того, продолжил работу над очередным инструментальным сольником.
А так же развёлся в августе 2016 года с Мартой, и 24 февраля 2017 года во второй раз женился на московской певице и композиторе Ирме Заубер.
А в мае 2019 года анонсировал свой новый(!) русскоязычный проект Ворон, где выступил в качестве гитариста, автора музыки и продюсера. Кроме того, продолжил работу над очередным инструментальным сольником.
Не курит, не пьет (кроме, разве, хорошего красного сухого вина в небольших количествах), никогда не связывался с наркотиками. Уже много лет занимается йогой.
Дискография В. Гаины:
Альбомы и синглы: Молодые Голоса — «В Разгаре Лета» («Мелодия», EP, 1980), Круиз — «Круиз»/«Крутится волчок» (магнитоальбом, 1981, издан на CD Moroz Records, 1996). Круиз — «Послушай, человек» (м/а, 1981, на CD и МС Moroz Records, 1996), Круиз — «Красная книга» (м/а, 1982), Круиз — «Путешествие на воздушном шаре» (м/а, запись концерта в Риге, 1983, издан на CD и МС Moroz Records, 1996) Круиз — «P.S. Продолжение следует» (м/а, 1984, на CD и МС Moroz Records, 1996, дополнен записями группы Э.В.М 1990-91 гг.), КиКоГаВВа — «КиКоГаВВа» (м/а, 1985, на CD и МС Moroz Records, 1996), Круиз — «Волчок» (EP, винил, «Мелодия», 1985), Круиз — «Круиз-1» (винил, «Мелодия», 1987, на CD Karma Records, содержал 7 оригинальных треков и 3 бонуса: концертный «Не падай духом», ранее издававшийся «Мелодией» на виниле «Панорама-86. 2», «Рок навсегда», ранее издававшийся на виниле «Мелодии» «Место встречи. Дискотека. Выпуск 4», и концертный «Мираж», ранее издававшийся «Мелодией» на виниле «Панорама-86. 1», считается бутлегом, официально на CD CD-Maximum, 2007, в первоначальной версии с 3 бонусами от Karma Records и 4 бонусами с промо-диска 2002 г.), Круиз — Distant Light/«Дальний свет)» (промосингл, винил, Zafiro (Испания), 1987), Круиз — «Железный рок» (демо, 1987, на CD ограниченным тиражом, «Раритет-CD» и на виниле, «МируМир», 2013), Круиз — «Kruiz» (винил, WEA (Германия), 1988, переиздан на CD и дополнен бонусами: «Culture Shock», «Hit For MTV», «Killer Logic» CD-Maximum, 2008), Круиз — «Culture Shock A.L.S.» (демо, 1989, CD-Maximum на CD, 2008), Gain — «Gain» (PolyGram, 1990, на CD PolyGram Russia, 1995, переиздан Metalism Records, 2011), Karma — «Karma» (CD, Frozen Hound Records (США), ZYX Music (Германия), 1993), Shue String DeLilla — «Quest» (CD, Frozen Hound Records, 1994), iNSULATED — «Fence» (CD, Frozen Hound/Macola Records, 1997), Круиз — «Круиз»/Kruiz (Promo CD) (4 песни с альбома «Круиз-1» в новых аранжировках, 2002), GAiNA — «Времени река» (промо-EP, материал вошёл в CD «Снова твой», 2004), GAiNA — «Снова твой» (CD, «Мастер-Консультант», 2006, переиздан CD-Maximum на CD, 2007), GAiNA — «С кем ты играешь и поёшь?!» (CD, CD-Maximum, 2008), GAiNA — «Fingertips» (CD, Metalism Records, 2011).
Альбомы и синглы: Молодые Голоса — «В Разгаре Лета» («Мелодия», EP, 1980), Круиз — «Круиз»/«Крутится волчок» (магнитоальбом, 1981, издан на CD Moroz Records, 1996). Круиз — «Послушай, человек» (м/а, 1981, на CD и МС Moroz Records, 1996), Круиз — «Красная книга» (м/а, 1982), Круиз — «Путешествие на воздушном шаре» (м/а, запись концерта в Риге, 1983, издан на CD и МС Moroz Records, 1996) Круиз — «P.S. Продолжение следует» (м/а, 1984, на CD и МС Moroz Records, 1996, дополнен записями группы Э.В.М 1990-91 гг.), КиКоГаВВа — «КиКоГаВВа» (м/а, 1985, на CD и МС Moroz Records, 1996), Круиз — «Волчок» (EP, винил, «Мелодия», 1985), Круиз — «Круиз-1» (винил, «Мелодия», 1987, на CD Karma Records, содержал 7 оригинальных треков и 3 бонуса: концертный «Не падай духом», ранее издававшийся «Мелодией» на виниле «Панорама-86. 2», «Рок навсегда», ранее издававшийся на виниле «Мелодии» «Место встречи. Дискотека. Выпуск 4», и концертный «Мираж», ранее издававшийся «Мелодией» на виниле «Панорама-86. 1», считается бутлегом, официально на CD CD-Maximum, 2007, в первоначальной версии с 3 бонусами от Karma Records и 4 бонусами с промо-диска 2002 г.), Круиз — Distant Light/«Дальний свет)» (промосингл, винил, Zafiro (Испания), 1987), Круиз — «Железный рок» (демо, 1987, на CD ограниченным тиражом, «Раритет-CD» и на виниле, «МируМир», 2013), Круиз — «Kruiz» (винил, WEA (Германия), 1988, переиздан на CD и дополнен бонусами: «Culture Shock», «Hit For MTV», «Killer Logic» CD-Maximum, 2008), Круиз — «Culture Shock A.L.S.» (демо, 1989, CD-Maximum на CD, 2008), Gain — «Gain» (PolyGram, 1990, на CD PolyGram Russia, 1995, переиздан Metalism Records, 2011), Karma — «Karma» (CD, Frozen Hound Records (США), ZYX Music (Германия), 1993), Shue String DeLilla — «Quest» (CD, Frozen Hound Records, 1994), iNSULATED — «Fence» (CD, Frozen Hound/Macola Records, 1997), Круиз — «Круиз»/Kruiz (Promo CD) (4 песни с альбома «Круиз-1» в новых аранжировках, 2002), GAiNA — «Времени река» (промо-EP, материал вошёл в CD «Снова твой», 2004), GAiNA — «Снова твой» (CD, «Мастер-Консультант», 2006, переиздан CD-Maximum на CD, 2007), GAiNA — «С кем ты играешь и поёшь?!» (CD, CD-Maximum, 2008), GAiNA — «Fingertips» (CD, Metalism Records, 2011).
Видео: «Sirppi ja Kitara (From Russia With Rock)» (советско-финский д/ф фестивале «Рок-панорама-87», Круиз — «Иди же с нами» + интервью с В. Гаиной, 1988), «Перекресток рока» (д/ф, «Гостелерадио», Круиз — «Рок навсегда», 1988), Круиз — «Live In Munich» (запись немецкой телепрограммы Mosh Special TV. Rising Force, 1989), Круиз — «Live in Omsk» (DVD, (запись 1986), CD-Maximum, 2008).
Продюсерские работы: Шах — «Beware» (1989), Э.С.Т. — «Russian Vodka» (1989), «Проба пера» (1991), Leather Hyman — «Host Body» (1996), Bizi — «Boom, Boom, Room» (2000).
Источники:
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки» (М.: МП «Останкино», 1991),
А. Троицкий «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е» (М.: «Искусство», 1991),
В. Баронин «Kruiz: Red Metal Star» (2002)
http://www.markarbejde.ru/m/s/gaina_valeriy_borisovich
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки» (М.: МП «Останкино», 1991),
А. Троицкий «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е» (М.: «Искусство», 1991),
В. Баронин «Kruiz: Red Metal Star» (2002)
http://www.markarbejde.ru/m/s/gaina_valeriy_borisovich
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