Как легендарный аферист Ванька Хитрый прожил 100 лет и получил 93 года лишения свободы...

Мошенник Иван Петров родился в 1900 году в небольшой деревеньке Пасынково (Калининская область). Судьба даровала преступнику долгую жизнь — он прожил сто лет, и за это время получил наказание в виде лишения свободы общим сроком 93 года. Первый допрос Ваньки произошёл в 1916 году, в полицейском участке. Он рассказал, что впервые нарушил закон, когда ему было всего десять лет. Так началась его криминальная жизнь, в течение которой он неоднократно попадался на кражах. Но первый реальный срок Иван получил в 1925 году. Сегодня сложно сказать, суровым ли было наказание. Но существуют протоколы, из которых видно, что Хитрого судили в следующий раз в 1927 году. После этого его арестовывали ещё 11 раз, вплоть до 1972 года, и всегда он представал перед лицом закона под разными фамилиями.

Суды выносили приговоры Гуськову и Абдершину, Бутюгину и Авину, Дьячкову и Денисову, Кокоре и Живому, Серебрякову, Кирееву и Тарасову — такими были псевдонимы Хитрого, и их можно насчитать не менее четырнадцати. В 1931 году преступника сослали на Соловки, в лагерь, но он совершил дерзкий побег. Через три года преступнику был вынесен приговор, предполагающий расстрел согласно указа по охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации. Но мошеннику повезло, и наказание заменили на заключение в лагере сроком на десять лет. Оттуда Ванька был переведён в штрафроту. В 1944 году. Во время боёв Иван был ранен и получил освобождение, поскольку считалось, что свою вину он полностью искупил кровью. Некоторые биографы считают, что эта информация не слишком правдива.

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