Как легендарный аферист Ванька Хитрый прожил 100 лет и получил 93 года лишения свободы...

FISHKINET
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни Большая фотоколлекция всякой всячины Большая фотоколлекция всякой всячины В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших»... Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании Bчера остановила мeня полицейская машина в Пенсильвании Капитан Иван Тимофеевич Куницын Капитан Иван Тимофеевич Куницын Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером" Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером" 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого... Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата» Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный... Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф».... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Как легендарный аферист Ванька Хитрый прожил 100 лет и получил 93 года лишения свободы...

Как легендарный аферист Ванька Хитрый прожил 100 лет и получил 93 года лишения свободы... (5 фото)

Автор:
24 июля 2021 22:52
Метки: история   криминал   преступник   
472
5

При СССР были и воры, и бандиты. Есть серди них один, который считался самым неисправимым за весь период советской криминалистической истории. Это Иван Петров, который носил кличку Ванька Хитрый.

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   криминал   преступник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
275
михалыч Час назад
По сравнению с сегодняшними некоторыми чиновниками он просто ангелочек какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
vikklu 51 минуту назад
Хочешь жить, умей вертеться. Принцип, главенствовавший в Союзе во всё его недолгое время существования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
lapinas Час назад
https://www.m24.ru/articles/krazhi/24062014/47995https://www.m24.ru/articles/krazhi/24062014/47995
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
doker 3 часа назад
А они... одногодки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде Тайна зеркального особняка братьев Фут, который стал домом с привидениями Тайна зеркального особняка братьев Фут, который стал домом с привидениями 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3791380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже
5
111
Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже
По ту сторону шутки: кто не любил Михаила Задорнова
5
273
По ту сторону шутки: кто не любил Михаила Задорнова
﻿
Набирающие популярность
Силы специальных операций за работой
4
85
Силы специальных операций за работой
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
0
15
Как понять женщину? 5 книг-подсказок
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#факты#фотографии#природа#прикольные#аварии#комментарии#в мире
#фото#люди#подборка#Россия#автомобили#полиция#познавательно#дети#авто аварии#gif
#интересно#животные#СССР#дтп#автомир#приколы#скандал#кино#ynews#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться