Как легендарный аферист Ванька Хитрый прожил 100 лет и получил 93 года лишения свободы...

При СССР были и воры, и бандиты. Есть серди них один, который считался самым неисправимым за весь период советской криминалистической истории. Это Иван Петров, который носил кличку Ванька Хитрый.
Преступник имел гибкий ум и особые способности, позволявшие ему обманывать людей и осуществлять грандиозные аферы. К счастью, за всю свою преступную жизни Хитрый ни разу не пролил человеческой крови. Читайте в материале о жизни и криминальных «подвигах» Ивана Петрова.
Ванька Хитрый, который имел несметное количество фамилий
Мошенник Иван Петров родился в 1900 году в небольшой деревеньке Пасынково (Калининская область). Судьба даровала преступнику долгую жизнь — он прожил сто лет, и за это время получил наказание в виде лишения свободы общим сроком 93 года. Первый допрос Ваньки произошёл в 1916 году, в полицейском участке. Он рассказал, что впервые нарушил закон, когда ему было всего десять лет. Так началась его криминальная жизнь, в течение которой он неоднократно попадался на кражах. Но первый реальный срок Иван получил в 1925 году. Сегодня сложно сказать, суровым ли было наказание. Но существуют протоколы, из которых видно, что Хитрого судили в следующий раз в 1927 году. После этого его арестовывали ещё 11 раз, вплоть до 1972 года, и всегда он представал перед лицом закона под разными фамилиями.
Суды выносили приговоры Гуськову и Абдершину, Бутюгину и Авину, Дьячкову и Денисову, Кокоре и Живому, Серебрякову, Кирееву и Тарасову — такими были псевдонимы Хитрого, и их можно насчитать не менее четырнадцати. В 1931 году преступника сослали на Соловки, в лагерь, но он совершил дерзкий побег. Через три года преступнику был вынесен приговор, предполагающий расстрел согласно указа по охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации. Но мошеннику повезло, и наказание заменили на заключение в лагере сроком на десять лет. Оттуда Ванька был переведён в штрафроту. В 1944 году. Во время боёв Иван был ранен и получил освобождение, поскольку считалось, что свою вину он полностью искупил кровью. Некоторые биографы считают, что эта информация не слишком правдива.
Крестный отец советских курортов
Ванька Хитрый всегда работал в одиночку и не входил в группировки и банды. В 1960-м году ему пришла в голову идея, что можно совместить проводимые кражи и карточные аферы. По сути он стал крестным отцом курортных карточных мошенников и пользовался огромным авторитетом. В основном свои аферы он осуществлял в Сочи, реже в Ялте и Батуми, и всегда в сезон летних отпусков. За счет огромных выигрышей Хитрый жил, словно падишах, в лучших гостиничных номерах, питался только в самых дорогих элитных ресторанах, и без страха ездил по всей стране.
Именно в Сочи Петрову пришла в голову мысль украсть Звезду Героя социалистического труда СССР, чтобы воспользоваться льготами и повысить свой авторитет. Жертвой был Владимир Колябко. Иван пробрался в его гостиничный номер и заявил, что они знакомы. Он настаивал, что их встреча происходила на сессии Верховного Совета, и что они мне даже пили шампанское в буфете. Колябко не помнил таких событий, однако был сбит с толку и сказал, что помнит такие факты. Хитрый был вежлив и даже пригласил доверчивого человека в гости, после чего быстро ушёл. Однако вместе с ним «ушли» дорогой костюм и Золотая Звезда Героя социалистического труда.
После этого были еще подобные кражи, но во время обращения в правоохранительные органы потерпевшие вынуждены были довольствоваться отписками, в которых говорилось, что совершенное преступление нельзя отнести к деяниям высокой общественной опасности, потому уголовное дело возбуждено не будет.
Так и жил Ванька Хитрый, обворовывая людей и тратя деньги на себя. Был случай, когда он чуть не ограбил популярного стоматолога из Москвы, Кушнера. Тот зашёл в валютный магазин «Берёзка» и хотел купить пиджак, но никак не мог выбрать модель. Хитрый, хорошо одетый, со Звездой Героя на пиджаке, обратился к Кушнеру и представился как сотрудник Министерства легкой промышленности. Ванька указал на один из пиджаков и заявил, что именно такой стиль сейчас очень популярен в Италии. Стоматолог поверил, пошёл с аферистом в кабинку для примерки, а свой старый пиджак, полный денег и сертификатов, оставил в зале. Когда стоматолог опомнился, Хитрый уже убежал из магазина вместе с пиджаком.
К счастью, далеко он не ушёл — его поймали и отвели в милицию. Именно там выяснилось, что что медаль и удостоверение, полагающееся к ней, принадлежат разным людям, причём сама звезда — в розыске. Но преступник кричал, что это ошибка, и при необходимости нужные бумаги он подвезет. Милиционеры решили проверить его слова, и, прихватив арестанта, они помчались по адресу, названному мошенником. Время поездки Хитрый сымитировал потерю сознания, и его пришлось отвезти обратно в дежурную часть. Пока ждали скорую помощь, Хитрому удалось сбежать.
Втягивание в преступные сети своего сына
В 1972 году Ванька Хитрый попался в руки милиции в последний раз. Он получил 10 лет лишения свободы. Следователи города Сочи собрали массу доказательств его преступной деятельности, ими была передана оперативная информация в Москву, и московские коллеги задержали мошенника, когда он парился в Сандунах. В этом году Хитрый воспользовался фамилией Авин. Он представлялся офицером Комитета Государственной Безопасности, депутатом Верховного совета, ветераном и инвалидом войны, генералом авиации и даже заграничным шпионом. Сотни граждан СССР были обмануты этим человеком.
Когда началось следствие, оказалось, что под фамилией Денисов преступник добился выделения ему двухкомнатной квартиры в дорогом кооперативе, в самом центре столицы. Чтобы провернуть это дело, он воспользовался поддельными документами, но самое ужасное, привлёк к преступлению своего собственного сына. Вообще у Хитрого было трое детей. Один из них — Евгений Петров, работающий комментатором редакции Пропаганды всесоюзного радио. Именно его отец шантажировал и принудил к участию в преступных деяниях. Когда Евгению было 16 лет, отец рассказала ему всю правду о себе и запретил говорить кому-нибудь об этом, чтобы не испортить себе жизнь и карьеру. Когда мужчина начал уверенное восхождение по карьерной лестнице, Хитрый начал шантажировать его тем, что расскажет всем, кто его отец. Евгений поддался на шантаж и помог отцу изготовить поддельные документы, а также написать письмо Брежневу. Результатом стало получение элитного жилья в Москве.
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