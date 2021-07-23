Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи

Когда Ашанти исполнилось 18, она побывала на своей первой молодежной вечеринке, где пила свой любимый коктейль «Секс на пляже» с Феб и друзьями. Феб утверждает: несмотря на тяжелое состояние дочери, она всегда старалась относиться к ней, как к любому другому подростку. «Она была громче меня - а я очень громкий человек, - говорит Феб. - У нас есть фотографии с праздника по поводу получения Ашанти паспорта. Мы водили ее в паб. На 18-летие мы водили ее в три паба. Она немного напилась, и ей это понравилось. Ее любимым напитком был «Секс на пляже». Ее состояние повлияло на ее способность ходить. У нее был сломано бедро, и его пришлось трижды вправлять, затем, в конце концов, оно снова сломалось, и она жила со сломанным бедром. Но моя маленькая девочка никогда не согласилась бы сесть в коляску. Она готова была идти, пока могла стоять на ногах. Если ее спрашивали, хочет ли она выпить, она отвечала: «Конечно, а что я, хуже других?» Она была очень сильной. Болезнь не повлияла на ее волю. Только на подвижность и на сердце - у нее была болезнь сердца».