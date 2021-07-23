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Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи

Девочка с "синдромом Бенджамина Баттона" умерла в теле старухи (13 фото)

Автор:
23 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Ашанти Смит   болезнь   болезнь Бенджамина Баттона   генетика   генетические заболевания   история   медицина   прогерия   
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Ашанти Смит из Западного Сассекса умерла через несколько недель после своего 18-летия.
Она страдала прогерией, илисиндромом Хатчинсона-Гилфорда. У жертв этой генетической болезни тело за год стареет на восемь лет, и 18-летняя девушка в последние месяцы жизни жила в теле 100-летней старухи. "Ты должна меня отпустить", - сказала она на прощание матери.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ашанти Смит   болезнь   болезнь Бенджамина Баттона   генетика   генетические заболевания   история   медицина   прогерия   
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Татьяна Юсова Полчаса назад
Трагическая история, бедный ребенок с тяжелой болезнью... Читала с интересом до того места, как "Друзья семьи собирают средства на мероприятие на краудфандинговой платформе".
И всё !!!
Сложилось впечатление, что рассказ об этой несчастной девочке только с одной целью - собрать денег на "праздник", ведь в тексте так и написано - "хотят, чтобы похороны Ашанти были не трагическими, чтобы это был праздник жизни, которую так любила ее дочь".
Превратить похороны в праздник...
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15
dʎɔvɐн 15 минут назад
Баттон вроде молодел не
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