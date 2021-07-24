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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
24 июля 2021 22:18
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
703
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Fisher1979 8 часов назад
Прямо как в начале 90-х
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Frank Borman 7 часов назад
13.
Матиас Руст совершил свой перелет 28 мая 1987, а не в сентябре.
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2k
Frank Borman 7 часов назад
6.
Без гениальнейшего гения всех времен и народов, подборка была бы неполной. Таки да.
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