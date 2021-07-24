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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Матиас Руст совершил свой перелет 28 мая 1987, а не в сентябре.
Без гениальнейшего гения всех времен и народов, подборка была бы неполной. Таки да.