Танцовщица исполнила тверк на открытии медицинской конференции в Бразилии

На конференции, призванной содействовать Национальной политике укрепления здоровья и управлению ею посредством обмена идеями и опытом, присутствовало множество департаментов. Мероприятие организовало Министерство здравоохранения Бразилии, где заявили, что на конференцию пригласили семь творческих коллективов, которые должны были скрасить время участникам во время перерывов между заседаниями, но такого танца увидеть они не ожидали.





Орган также заявляет, что это был единичный эпизод, который не отражает политику Секретариата, и что “он примет меры для обеспечения того, чтобы подобное не повторилось” , — пишут местные СМИ.





В итоге пикантную часть вырезали из видео на YouTube, а глава Департамента укрепления здоровья Андрей Лемос, который отвечал за организацию конференции, был уволен министром. В Минздраве выразили сожаление, что эротический танец и последовавший за ним скандал затмил серьёзную повестку мероприятия.