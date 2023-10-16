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Танцовщица исполнила тверк на открытии медицинской конференции в Бразилии

Танцовщица исполнила тверк на открытии медицинской конференции в Бразилии

Автор:
16 октября 2023 18:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   Видео   конференция   курьёз   минздрав   скандал   тверк   
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Ну вот умеют латиноамериканцы самые серьёзные мероприятия превратить в отвязную вечеринку.

В столице Бразилии медицинская конференция по укреплению здоровья населения открылась со скандалом. Разогревать врачей перед важными переговорами вышла девушка в коротком красном платье и исполнила перед недоумевающими медиками откровенный эротический танец. Впрочем, кому-то танец очень понравился.

На конференции, призванной содействовать Национальной политике укрепления здоровья и управлению ею посредством обмена идеями и опытом, присутствовало множество департаментов. Мероприятие организовало Министерство здравоохранения Бразилии, где заявили, что на конференцию пригласили семь творческих коллективов, которые должны были скрасить время участникам во время перерывов между заседаниями, но такого танца увидеть они не ожидали.


Орган также заявляет, что это был единичный эпизод, который не отражает политику Секретариата, и что “он примет меры для обеспечения того, чтобы подобное не повторилось” , — пишут местные СМИ.


В итоге пикантную часть вырезали из видео на YouTube, а глава Департамента укрепления здоровья Андрей Лемос, который отвечал за организацию конференции, был уволен министром. В Минздраве выразили сожаление, что эротический танец и последовавший за ним скандал затмил серьёзную повестку мероприятия.

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Метки: Бразилия   Видео   конференция   курьёз   минздрав   скандал   тверк   
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6  комментариев
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3k
Χάρων Час назад
Потрясти жопой это теперь танец?????
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4k
Горожанин 24 минуты назад
А что не так-то? Медицинская ведь конференция. Проводился консилиум - пациентка весьма интересная, типически отражающая ментальные и поведенческие отклонения социума)
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14k
Всё – приехали! Полчаса назад
Танцовщица исполнила тверк на открытии медицинской конференции в БразилииПосмотреть
Танцовщица исполнила тверк на открытии медицинской конференции в Бразилии
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2k
Андрей Час назад
на нокию3110 снимали?
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