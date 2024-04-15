25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд

Разного рода хендмейд — это прекрасное хобби и способ выплеснуть творческую энергию. Но если у человека богатое воображение, он в поисках совершенства может дойти до того, что начнет шокировать и даже пугать окружающих своими работами. Что ж, это будет страшно, но красиво!