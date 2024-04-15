25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд

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Разного рода хендмейд — это прекрасное хобби и способ выплеснуть творческую энергию. Но если у человека богатое воображение, он в поисках совершенства может дойти до того, что начнет шокировать и даже пугать окружающих своими работами. Что ж, это будет страшно, но красиво!
1. «Ковчег Апокалипсиса. На его создание у меня ушло около 14 месяцев. Длина 2,3 м, ширина — около 0,8 м»
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3. «Я сделала маленького гоблина из скорлупы ореха и полимерной глины. Он охраняет мои суккуленты»
14. «Надеюсь, вам всем понравится мой друг-козёл. Маска из папье-маше и овечьей шерсти, которую я сделал в прошлом году»
18. «Немного страшно, но я должен поделиться этой безумной фигуркой Барбары из "Битлджуса", созданной моей талантливой мамой с помощью глины и извращенного воображения»
20. «Наконец-то я закончила шапку "Мозг". Я вязала ее на курсах неврологии и поведенческого здоровья»
22. «Я обновил старое украшение для Хэллоуина, превратив его в марсианина из фильма "Марс атакует"»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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