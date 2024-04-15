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25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд

25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд

Автор:
15 апреля 2024 18:03
Сообщество : Искусство
Метки: жутко   жутковато   искусство   крипота   поделки   ручная работа   самоделки   хендмейд   хобби   
1280
26

Разного рода хендмейд — это прекрасное хобби и способ выплеснуть творческую энергию. Но если у человека богатое воображение, он в поисках совершенства может дойти до того, что начнет шокировать и даже пугать окружающих своими работами. Что ж, это будет страшно, но красиво!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутко   жутковато   искусство   крипота   поделки   ручная работа   самоделки   хендмейд   хобби   
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3  комментария
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36k
Teodor Час назад
Гадость какая...
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64
Andrei 7 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные, мне нра.
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537
Игорь Час назад
Очередные извращения воспаленного мозга.... но надо отдать должное - фантазия на 200% !
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1790 постов (1705 в горячем)

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