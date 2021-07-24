Золотая лихорадка по-русски: поселение на Амуре, созданное русскими золотодобытчиками

За три года эта территория из крохотного поселения превратилась в большой город со своим казино, гостиницами и кабаками.





Пристанище всех отверженных

А началось все в 1883 году, именно тогда появился слух, что на реке Желтуга (в Китае ее называют Мохэ), которая впадает в Амур, нашли золото. Это место сразу сравнили с Калифорнией, где царила в то время золотая лихорадка.

Желтуга находится на территории Китая, но в то время для китайцев это была беспросветная глушь. К Благовещенску месторождение было ближе, да и к границе с Россией тоже, меньше 20 верст от ближайшей станицы, поэтому сюда в основном ехали русские. Большинству из них было нечего терять: бывшие заключенные, беглые каторжные, преступники, искатели приключений ― все в поисках новой жизни и баснословных денег.

Река Мохэ, на берегу которой было найдено золото

Конечно, прознали про золотодобычу и китайцы, и корейцы, и даже некоторые европейцы, так что численность искателей здесь росла в геометрической прогрессии. Так, в первые месяцы здесь проживали всего 120 человек, а уже через полтора года ― 15 тысяч. Это была численность настоящего города, к примеру, в то время в Хабаровске население было меньше в три раза, да и Благовещенск с Владивостоком не дотягивал численностью.

Призвали на помощь закон

Такое количество людей, большинство из которых было склонно к криминалу, не могло не породить беспорядки. Золотодобытчики бесновались, а уровень беззакония рос невероятными темпами. Драки, грабежи, убийства стали привычным делом для безымянного города на Желтуге. И очередное убийство чудовищной жестокости привело к мысли, что поселению требуются законы.

Спешно построенные дома на месторождении

И вот после общего собрания местных жителей поселению и всем приискам в округе было дано название ― Желтугинская республика. Сам город разделили на пять частей, в каждой поставили двух глав, которые подчинялись президенту республики. Была создана и своя конституция. Амбиций было полно: местное правительство мечтало расширить свои владения и присоединиться к России.

Избранные власти

С тех пор преступления жестко карались: нарушителям закона устраивали казни и прилюдную порку плетями. Улицы начали патрулировать: для этого были отобраны самые ответственные жители. Потребовался свод законов и пара недель, чтобы беспредел на улицах поутих.

От расцвета до распада

И вот Желтугинская республика, которая была построена наспех, начала преображаться. Тут появлялись более крепкие и основательные здания, сюда съезжались не только старатели, но и купцы, торговавшие всем, от изысканных продуктов и одежды до алкоголя. Цены здесь были очень высокие, и когда стал недостаток в монетах, торговцы стали принимать в качестве платы золото. Отстроились тут и гостиницы, рестораны с роскошным меню, появилось казино, был даже местный цирк со своим зверинцем и акробатами. Но увы, просуществовало все это недолго.

Добыча золота

Республика находилась в глуши Китая, и правительство узнало о золотодобыче не сразу. Что до российских властей, они были в курсе поселения на Желтуге, однако никаких запретов вводить не стали: в конце концов, все золото с приисков оседало в российской казне. Когда Китай прознал о незаконно отстроившемся городе золотодобытчиков, он отправил гневное письмо (и не одно) российскому правительству, и то отреагировало, потребовав от выходцев из России вернуться на родину.

Китай долго ждать не стал: в Желтугинскую республику были направлены военные. Они разогнали поселение, разрешив русским и другим иностранцам покинуть чужие территории. Однако к своим они не были так милостивы: около 500 китайских старателей тут же прилюдно казнили, чтобы другим было неповадно.

Местные золотодобытчики

Удивительно в этой истории то, что «Амурская Калифорния» просуществовала всего лишь очень короткий срок, но за это время она из небольшого поселения превратилась в многотысячную республику со своим сводом законов и правил. Это вполне современный пример, как воплощались в жизнь древние традиции, распространенные еще на Руси, ― общинное самоуправление. Китайская армия выгнала всех непрошеных гостей с этих территорий в 1886 году, когда республике было лишь три года.