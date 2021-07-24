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Золотая лихорадка по-русски: поселение на Амуре, созданное русскими золотодобытчиками

Золотая лихорадка по-русски: поселение на Амуре, созданное русскими золотодобытчиками (6 фото)

Автор:
24 июля 2021 07:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: амур   золотая лихорадка   золото   золотодобытчики   люди   фото   
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Ее называли «Амурской Калифорнией», а в местных лавках рассчитывались золотым песком, добытым на берегу реки.

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Метки: амур   золотая лихорадка   золото   золотодобытчики   люди   фото   
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vikklu Час назад
Что ни говори, но всегда после беспредела народ начинает наводить порядок. И если ему не мешать, получается довольно-таки неплохо. Пример более широкий -- Запад США. Когда все отморозки перестреляли друг друга, воцарился порядок, диктованый свободой. Правда, с годами, находятся хитрожопые волки в овечьих шкурах, кои и прибирают потом все завоевания свободы в свои когтистые лапы.
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