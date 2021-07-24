Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках

409
4
Несколько дней назад все СМИ облетела новость, связанная с сыном Стаса Пьехи (и, соответственно, правнуком Эдиты Пьехи) и женой знаменитого футбольного арбитра Владислава Безбородова. Ситуация такая: сын Стаса проткнул надувной бассейн Безбородовых (они живут по соседству). Жена Безбородова толкнула его, он упал и получил травму.
Ситуация, о которой пойдёт речь в этой заметке, просто великолепно иллюстрирует уровень современной журналистики. И смешно, и грустно…
Подробности конфликта описывать не буду, там каждая сторона говорит по-своему. И не это является темой нашей заметки. Главное, что для СМИ появился информационный повод, и немыслимое количество ресурсов осветило этот факт с самыми громкими заголовками. Некоторые издания решили попросить прокомментировать ситуацию самого арбитра Безбородова. Откопали где-то его телефон и позвонили. Непонятно, в каких базах они этот номер искали, но он на самом деле принадлежал другому человеку. И этим человеком оказался довольно известный музыкант — Владимир Бегунов, гитарист группы «Чайф».
Чаще всего в известных группах основная масса народу хорошо знает только фронтмена. В группе «Чайф» известен не только фронтмен Владимир Шахрин, но и гитарист Владимир Бегунов. Он и внешностью запоминается (усы, бородка), и поёт несколько песен, и на концертах зажигает. И интервью даёт вместе с Шахриным, и за словом в карман при этом не лезет. В общем, приколист известный.
Приколы сопровождали Бегунова всю жизнь. В 80-е годы он работал в милиции и любил прикалываться над рокерами, боящимися властей. Была такая история. Едет он на патрульно-постовой машине и видит, что вдалеке идёт Вячеслав Бутусов. Бегунов берёт громкоговоритель и через него призывает гражданина Бутусова подойти к машине. Лидер «Наутилуса» удирал кустами, и гораздо позже узнал, кто был в машине…
Вот на такого человека и нарвались журналисты. Причём сразу нескольких изданий — «Известия. ру», «Комсомольская правда», «МузТВ», «Starhit» и другие. Бегунов говорил журналистам, что он вовсе не Безбородов, но убедить их не удалось. И тогда музыкант начал «троллить» — отвечать им от имени Безбородова. Бегунов рассказывал, что жена — истеричка, что он её выгнал из дома и теперь она живёт в палатке. Но в конце советовал проверять контакты, по которым они звонят. Открыто намекая на то, что эта информация может быть недостоверной. Но несмотря на всю явную абсурдность, информация была опубликована! Вот один из скриншотов. И это «Комсомольская правда»!
Приколы сопровождали Бегунова всю жизнь. В 80-е годы он работал в милиции и любил прикалываться над рокерами, боящимися властей. Была такая история. Едет он на патрульно-постовой машине и видит, что вдалеке идёт Вячеслав Бутусов. Бегунов берёт громкоговоритель и через него призывает гражданина Бутусова подойти к машине. Лидер «Наутилуса» удирал кустами, и гораздо позже узнал, кто был в машине…
Вот на такого человека и нарвались журналисты. Причём сразу нескольких изданий — «Известия. ру», «Комсомольская правда», «МузТВ», «Starhit» и другие. Бегунов говорил журналистам, что он вовсе не Безбородов, но убедить их не удалось. И тогда музыкант начал «троллить» — отвечать им от имени Безбородова. Бегунов рассказывал, что жена — истеричка, что он её выгнал из дома и теперь она живёт в палатке. Но в конце советовал проверять контакты, по которым они звонят. Открыто намекая на то, что эта информация может быть недостоверной. Но несмотря на всю явную абсурдность, информация была опубликована! Вот один из скриншотов. И это «Комсомольская правда»!
Я специально делаю скриншоты, пока там не подчистили этот бред.
Поначалу «Чайфы» смеялись и думали, какие ещё смешные ответы журналистам подбросить. Но увидев, что дело принимает серьёзный оборот, группа со всех своих официальных ресурсов сделалa официальное обращение:
Мы обращаемся ко всем журналистам и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и “Владиславу Безбородову”: проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста. Звоните пресс-секретарю или представителю персоны. Дайте нам возможность действительно уважать вас, а не только ради вежливой фигуры речи.
В общем, ситуация вышла интересная!
Поначалу «Чайфы» смеялись и думали, какие ещё смешные ответы журналистам подбросить. Но увидев, что дело принимает серьёзный оборот, группа со всех своих официальных ресурсов сделалa официальное обращение:
Мы обращаемся ко всем журналистам и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и “Владиславу Безбородову”: проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста. Звоните пресс-секретарю или представителю персоны. Дайте нам возможность действительно уважать вас, а не только ради вежливой фигуры речи.
В общем, ситуация вышла интересная!
Источник:
Ссылки по теме:
- «Гитлеровцы»: на Украине название школьной команды по баскетболу вызвала скандал
- Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась
- Репортера немецкого телевидения поймали на лжи и уволили
- Семилетнего сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи
- "Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике"
25
Понравилось25
Новости партнёров