Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках

Чаще всего в известных группах основная масса народу хорошо знает только фронтмена. В группе «Чайф» известен не только фронтмен Владимир Шахрин, но и гитарист Владимир Бегунов. Он и внешностью запоминается (усы, бородка), и поёт несколько песен, и на концертах зажигает. И интервью даёт вместе с Шахриным, и за словом в карман при этом не лезет. В общем, приколист известный.



Приколы сопровождали Бегунова всю жизнь. В 80-е годы он работал в милиции и любил прикалываться над рокерами, боящимися властей. Была такая история. Едет он на патрульно-постовой машине и видит, что вдалеке идёт Вячеслав Бутусов. Бегунов берёт громкоговоритель и через него призывает гражданина Бутусова подойти к машине. Лидер «Наутилуса» удирал кустами, и гораздо позже узнал, кто был в машине…



Вот на такого человека и нарвались журналисты. Причём сразу нескольких изданий — «Известия. ру», «Комсомольская правда», «МузТВ», «Starhit» и другие. Бегунов говорил журналистам, что он вовсе не Безбородов, но убедить их не удалось. И тогда музыкант начал «троллить» — отвечать им от имени Безбородова. Бегунов рассказывал, что жена — истеричка, что он её выгнал из дома и теперь она живёт в палатке. Но в конце советовал проверять контакты, по которым они звонят. Открыто намекая на то, что эта информация может быть недостоверной. Но несмотря на всю явную абсурдность, информация была опубликована! Вот один из скриншотов. И это «Комсомольская правда»!