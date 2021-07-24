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Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках

Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках (4 фото)

Автор:
24 июля 2021 04:08
Метки: Бегунов   Пьеха   Чайф   скандал   троллинг   
409
4
Несколько дней назад все СМИ облетела новость, связанная с сыном Стаса Пьехи (и, соответственно, правнуком Эдиты Пьехи) и женой знаменитого футбольного арбитра Владислава Безбородова. Ситуация такая: сын Стаса проткнул надувной бассейн Безбородовых (они живут по соседству). Жена Безбородова толкнула его, он упал и получил травму.

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Метки: Бегунов   Пьеха   Чайф   скандал   троллинг   
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3  комментария
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27k
Антон 3 часа назад
Кто-то сомневался в желтушности всей российской прессы?
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Как бы от обиженных Бегунову ответка не прилетела, у них же чувства юмора обычно нет, а адвокаты есть
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