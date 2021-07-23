"Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике"

История "Современника" началась с пьесы Виктора Розова "Вечно живые" (это по ней Михаил Калатозов поставил фильм "Летят журавли"). В 1950-х цензура поначалу запрещала ставить эту пьесу, о войне тогда было принято говорить по-другому. Однако даже цензоры признавали, что пьеса как минимум очень талантлива ("Читал, товарищ Розов, вашу пьесу, плакал, но запрещаем", — вспоминал драматург милый его сердцу отзыв цензора). Современный "Современник" тоже начинается (или, как некоторые считают, заканчивается) с пьесы про войну, но тут уже все единогласны в том, что произведение ужасное. И что сцена одного из главных театров страны точно не подходит для матерной графомании, для этого годится разве что подвальчик или гараж. Вот отзыв телеграм-канал "Закулиска":

"Это очень стыдный спектакль. Просто плохой. Самое печальное, что такие спектакли отвращают от современной драматургии..."

А это пишет телеграм-канал "Подковёрка":

"Что сказать, это позорище и полнейшая самодеятельность, графомания на сцене театра с историей. Должно быть стыдно за такие "постановки".

Даже "Новая газета" пишет, что "дело в общей слабости пьесы и отсутствии постановочной новизны". "Аргументы и факты" пишут, что "пьеса Ташимова опоздала лет на 25-30. От неё веет за версту классической постперестроечной "чернухой". Также отмечается, что спектакль пришёлся бы ко двору в современной Украине.