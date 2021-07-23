"Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике"

Оскорбление ветеранов, мат и однополые отношения на сцене легендарного театра. Опять дешёвый пиар вместо искусства.
Говорят, когда-то в очереди в главные столичные театры можно было простоят целый день и всё равно не попасть на спектакль. Билеты в "Современник", "Ленком", театр на Таганке, МХАТ были ценной валютой. Судя по записям некоторых из спектаклей золотой эпохи советского театра, стояли за билетами люди не зря. Сейчас такое увлечение театром трудно себе представить. По-настоящему популярных спектаклей не было давно. Остались только модные. Вот Бояков во МХАТе разыграл хайповую карту и что, билетов что ли было не достать? Даже в день премьеры этого злосчастного "Чудесного грузина" на сайте театра можно было купить билеты по вполне человеческой цене. И если на сайте театра написано "Аншлаг", то, скорее всего, все билеты раздали своим. Все эти якобы популярные спектакли, где транс в роли Раневской у Богомолова, где Бузова в роли салонной певички, спасшей Сталина, популярны исключительно у московской тусовки. Экспертные мнения тусовки растиражируют сотни сайтов и телеканалов, и вот нам уже кажется, что "Чудесный грузин" - важное культурное событие. Бывает хайп для тусовочки безобидный, а бывает обидный и даже нарушающий законы РФ. Обидным хайпом театр "Современник" закрывает театральный сезон.
После смерти Галины Борисовны Волчек, многолетнего худрука "Современника", театр возглавил Виктор Рыжаков. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в театре Рыжакова его ученик польский режиссёр Бениамин Коц поставил пьесу "Первый хлеб", в которой главная героиня произносит матерный монолог на кладбище, ругая последними словами своего погибшего мужа-ветерана Великой Отечественной. Говорят, что даже свои, то есть актёры и режиссёры, которые были на премьере, хоть и хлопали, но недоумевали.
Пьеса эта не новая. Написана она в 2017 году молодым уральским драматургом Ринатом Ташимовым и уже ставилась, например, в Стерлитамаке. Ташимов, кстати, ученик Николая Коляды, пьесы которого когда-то в "Современнике" ставила сама Галина Борисовна. По сюжету пьесы юноша собирается уходить на войну (не на Великую Отечественную) от нечего делать, а его бабушка (в "Современнике" её играет 83-летняя Лия Ахеджакова) пытается его от этого отговорить. Видимо, отчаявшись уговорить внука не воевать, бабка напивается и идёт на кладбище ругать ветеранов. Дескать, вот вы воевали, а войны всё равно есть. Скандальный отрывок пьесы здесь выкладывать из-за обилия ненормативной лексики не будем, любопытствующие могут ознакомиться с ним по ссылке.
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Для тех, кто хочет гордо сказать "читал и осуждаю" (ну или "читал и не осуждаю"), выше запись читки пьесы "Первый хлеб" на фестивале "Любимовка" в 2017 году.
История "Современника" началась с пьесы Виктора Розова "Вечно живые" (это по ней Михаил Калатозов поставил фильм "Летят журавли"). В 1950-х цензура поначалу запрещала ставить эту пьесу, о войне тогда было принято говорить по-другому. Однако даже цензоры признавали, что пьеса как минимум очень талантлива ("Читал, товарищ Розов, вашу пьесу, плакал, но запрещаем", — вспоминал драматург милый его сердцу отзыв цензора). Современный "Современник" тоже начинается (или, как некоторые считают, заканчивается) с пьесы про войну, но тут уже все единогласны в том, что произведение ужасное. И что сцена одного из главных театров страны точно не подходит для матерной графомании, для этого годится разве что подвальчик или гараж. Вот отзыв телеграм-канал "Закулиска":
"Это очень стыдный спектакль. Просто плохой. Самое печальное, что такие спектакли отвращают от современной драматургии..."
А это пишет телеграм-канал "Подковёрка":
"Что сказать, это позорище и полнейшая самодеятельность, графомания на сцене театра с историей. Должно быть стыдно за такие "постановки".
Даже "Новая газета" пишет, что "дело в общей слабости пьесы и отсутствии постановочной новизны". "Аргументы и факты" пишут, что "пьеса Ташимова опоздала лет на 25-30. От неё веет за версту классической постперестроечной "чернухой". Также отмечается, что спектакль пришёлся бы ко двору в современной Украине.
Пока театралы недоумевают, почему именно "Первым хлебом" культовый театр закрывает сезон, за дело взялась организация "Офицеры России". Они пожаловались на спектакль в Генпрокуратуру. В заявлении указано, что в "Первом хлебе" неоправданно много мата и "неприкрытая пропаганда однополой любви".
«Офицеры России» подали в Генпрокуратуру и мэрию Москвы жалобу на спектакль «Первый хлеб», поставленный на сцене театра «Современник».— Дождь (@tvrain) July 22, 2021
По мнению организации, в монологе Лии Ахеджаковой присутствует оскорбление ветеранов, а спектакль пропагандируют однополую любовь. pic.twitter.com/f5pIEcHAXP
Герой России Сергей Липов доходчиво объясняет "Дождю", почему "Офицеры" пожаловались на "Современник".
Милонов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить "Первый хлеб", а группировка SERB, прославившаяся срывом скандальных спектаклей и выставок, грозится 23 и 24 июля нагрянуть в "Современник".
Давайте узнаем, что по поводу хайпового спектакля думают в соцсетях.
Историк Евгений Понасенков, он же Маэстро, раскритиковал и спектакль, и "Офицеров России", и Россию вообще.
Если автор второго твита смотрел спектакль сам, то это одно, а если судил только по видеозаписи, на которой зрители аплодировали стоя, то это другое. Иногда аплодируют и даже аплодируют стоя из вежливости. К тому же Лию Ахеджакову, несмотря на ряд её заявлений, в народе всё же любят.
В Твиттере вспомнили, что "Первый хлеб" вовсе не первый. До него был скандальный спектакль про войну в постановке Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой в главной роли. Это было ещё при Волчек.
Кстати, Сергей Гармаш ушёл из театра в 2020 году тоже из-за военной темы в "Современнике". Ему не понравился онлайн-проект, запущенный Рыжаковым в честь Дня Победы. Суть этого проекта в том, что молодые актёры театра, включая Никиту Ефремова, по видеосвязи рассказывали о своём отношении к Великой Отечественной войне. По мнению Гармаша, некоторые реплики актёров были кощунственными и провокационными (кстати, на YouTube у этого проекта ничтожное количество просмотров). "Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это моё кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался "Современник»", с "Вечно живых", — написал Гармаш в открытом письме.
Владимир Соловьёв прокомментировал спектакль в эфире "Соловьев LIVE". Зачитав отрывок из пьесы, телеведущий сказал: "Провал" Ахеджаковой связан с тем, что она попала в "ЛГБТшные лапы", и поэтому выдающаяся актриса превратилась в "стареющее посмешище".
Главный муфтий Москвы Альбир Крганов возмущён тем, что в спектакле татарская бабушка показана алкоголичкой.
Как видите, "Современник" переплюнул МХАТ Боякова и Театр на Малой Бронной Богомолова, собрал всё что только можно было собрать, чтобы всех оскорбить. 23 и 24 июля будут показаны два последних в сезоне спектакля "Первый хлеб". На сайте "Современника" билетов на эти дни не осталось, написано "Аншлаг" (настоящий ли?). Сезон закончится, хайп забудется, зритель придёт в себя, и осенью "Первый хлеб", который так долго репетировался и постоянно переносился, никому не будет нужен, как и "Чудесный грузин".
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
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