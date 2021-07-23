FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4626 постов • 770 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике"

"Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике" (13 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Ахеджакова   Культура   искусство   первый хлеб   скандал   современник   театр   хайп   
1058
13
1

Оскорбление ветеранов, мат и однополые отношения на сцене легендарного театра. Опять дешёвый пиар вместо искусства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ахеджакова   Культура   искусство   первый хлеб   скандал   современник   театр   хайп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Перст Указующий 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alexander 2 минуты назад
И эти уйопки учат нав жить?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Татьяна Юсова 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Максим Т. 7 минут назад
Просто нужно вернуть цензуру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−60
Алиса 13 минут назад
Можно просто жить?
Можно просто любить?
Можно просто быть счастливой?

без лгбт,
без едро,
без соколова,
без прочей ху?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 19 минут назад
Спектакль интересный кстати
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась «Гитлеровцы»: на Украине название школьной команды по баскетболу вызвала скандал «Гитлеровцы»: на Украине название школьной команды по баскетболу вызвала скандал Репортера немецкого телевидения поймали на лжи и уволили Репортера немецкого телевидения поймали на лжи и уволили Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей? Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей? Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак» Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак»
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

194525



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"
1
49
Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"
Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада
1
108
Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада
﻿
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#дтп#картинки#ynews#прикол#новости#познавательно#девушки
#интересно#Россия#животные#люди#аварии#фотографии#подборка#приколы#Украина#дикая природа
#фото#история#автомир#СССР#кино#авто аварии#природа#прикольные#авария дня#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться