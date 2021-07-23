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Почему скорпионы светятся в ультрафиолете?

Почему скорпионы светятся в ультрафиолете? (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 14:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   паукообразные   природа   скорпионы   ультрафиолет   фото   
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Эксперты показали интересную особенность скорпионов - при воздействии ультрафиолетового света эти паукообразные светятся ярко-голубым или фиолетовым цветом. Ученые долгое время не могли прийти к единому мнению о причине такого свечения, но на этот раз рассказали, почему это происходит.

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Метки: видео   дикая природа   животные   паукообразные   природа   скорпионы   ультрафиолет   фото   
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Lynx 54 минуты назад
Люминесценция в уф? Способность глаза воспринимать отраженный спектр? Таких веществ множество. Даже неорганика - хром, уран, молибден.
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