Почему скорпионы светятся в ультрафиолете?

Ученые долго пытались прийти к единому мнению - почему же скорпионы светятся в ультрафиолете? Считается, у скорпионов на кутикуле есть особое вещество хиалин, из-за которого и происходит такая реакция. Тонкий слой хиалина очень прочен и способен выдержать испытания временем. Ученые обнаружили, что даже окаменелые скорпионы светятся под ультрафиолетом именно из-за наличия этого вещества. Кроме того, когда ученые хранят образцы скорпионов в банках, спиртовой раствор внутри банок может начать светиться, потому что в нем присутствует хиалин.