Почему скорпионы светятся в ультрафиолете?

419
6
1
Эксперты показали интересную особенность скорпионов - при воздействии ультрафиолетового света эти паукообразные светятся ярко-голубым или фиолетовым цветом. Ученые долгое время не могли прийти к единому мнению о причине такого свечения, но на этот раз рассказали, почему это происходит.
Недавно в сети появилось видео, на котором показывают, как необычно скорпионы могут светиться при воздействии ультрафиолета. УФ-свет направили на самку скорпиона и маленьких детенышей, которые сидели у нее на спине. Под воздействием света, скорпионы засветились неоновыми цветами - самка стала ярко-голубой, а детеныши фиолетовыми.
Ученые долго пытались прийти к единому мнению - почему же скорпионы светятся в ультрафиолете? Считается, у скорпионов на кутикуле есть особое вещество хиалин, из-за которого и происходит такая реакция. Тонкий слой хиалина очень прочен и способен выдержать испытания временем. Ученые обнаружили, что даже окаменелые скорпионы светятся под ультрафиолетом именно из-за наличия этого вещества. Кроме того, когда ученые хранят образцы скорпионов в банках, спиртовой раствор внутри банок может начать светиться, потому что в нем присутствует хиалин.
Ученые также заметили, что скорпионы теряют способность светиться после линьки. Только когда новая, молодая кутикула окрепнет и затвердеет, она постепенно начинает светиться вновь. Некоторые предполагают, что такое свечение помогает паукообразным обнаружить друг друга, узнать, когда пришло время охотиться, или это может быть способом запутать добычу.
Также было обнаружено, что скорпионы светятся при лунном свете. По одной версии, так они определяют, когда им безопасно выходить на охоту - ведь при луне они начинают светиться, привлекая хищников. Этими результатами поделился исследователь штата Калифорния Карл Клок в 2010 году.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием
- На порог студентки из Австралии приполз огромный ящер
- В Индии засняли редчайшего чёрного леопарда
- Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы
- В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя
11
Понравилось11
Новости партнёров