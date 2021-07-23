Жуткий койот с бешенством

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Больной бешенством койот очень хотел зайти в дом и познакомиться с жителями. К счастью, ему не удалось осуществить задуманное.
Словно монстр из фильма ужасов.
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Прививать надо. Хотя бы домашних.
1.Прививка не даёт 100% защиты.
2. От прививки возможны побочные явления.
3. Неизвестно, что туда наливают
4. Вакцинацией нарушаются права животных.
5. Бешенство придумало правительство, чтобы заработать на вакцине.
6. Прививка нарушает ДНК, разрушает РНК и сбивает МСК.