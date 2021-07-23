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Жуткий койот с бешенством

Жуткий койот с бешенством (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: бешенство   видео   животные   койот   крипота   
686
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Больной бешенством койот очень хотел зайти в дом и познакомиться с жителями. К счастью, ему не удалось осуществить задуманное.

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Метки: бешенство   видео   животные   койот   крипота   
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15  комментариев
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67k
Фома 55 минут назад
За помощью пришел, но тут уже ничем не поможешь.
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El Niño 2 минуты назад
Ещё пример бешенства дикого животного:

Ссылка youtu.be
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0
SHIBAN 4 минуты назад
По моему он увидел себя в отражении !
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10k
El Niño 7 минут назад
Вилы собачке. Пить уже не может, терминальная стадия. Пару дней помучается, если раньше не «помогут».
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2k
Zamkadysh (точка)Net 11 минут назад
Всё таки вирус это не просто кусок ДНК, а какой то инопланетный разум. Так заставить поменять поведение своего носителя на совершенно нетипичное, выйти к людям, чтобы передать себя новому носителю перед смертью старого. Брррр...
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7k
Garpia121 21 минуту назад
Бедная животинка. Спасти уже нельзя, хоть бы от мучений избавить.
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2k
Kozlodoev 21 минуту назад
Бах, и всё.
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6k
Дмитрий Поволяев Полчаса назад
Я бы ему помог.
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8k
Izrin Maria Час назад
Бедная зверюга. Опасная зверюга.
Прививать надо. Хотя бы домашних.
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1k
max Час назад
Живут с оружием и ничего сделать не могут. Пристрелили бы и всё
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Зомби...
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