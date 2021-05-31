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Кулинарный рецепт на надгробии

Кулинарный рецепт на надгробии (2 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Рецепт   Юмор   в мире   забавно   люди   надгробие   фото   
114
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Покойная обладала отличным чувством юмора.

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Метки: Рецепт   Юмор   в мире   забавно   люди   надгробие   фото   
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1  комментарий
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salim777 18 минут назад
Умничка и молодчинка! Уверен, множество людей сфоткали на мобильники этот рецепт. А некоторые и приготовили по нему помадку. И вот, кушая сладкие кубики, обязательно вспоминали эту юморную бабулю. Вот тебе и память народная. Надо тоже что нибудь эдакое заранее придумать..
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