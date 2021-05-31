Кулинарный рецепт на надгробии

«Растопите 2 плитки шоколада и 2 столовых ложки масла на слабом огне. Добавьте чашку молока, доведите до кипения, затем добавьте три чашки сахара, одну чайную ложку ванили и щепотку соли», — говорится в рецепте. Эту массу нужно вылить на мраморную плиту, остудить и нарезать кубиками, после чего можно подавать на стол.



Американские журналисты связались с родственниками покойной, и те рассказали историю необычного памятника. Муж Кэтрин по имени Уэйд умер первым в 2000 году. Родственники решили изобразить на его памятнике бомбардировщик, ведь мужчина был военнослужащим. Рядом добавили квадратную академическую шапочку, так как Эндрюс преподавал в университете.



Примерно тогда же родные предложили Кэтрин подумать, какое надгробие хотелось бы ей. Женщина предложила написать рецепт ее фирменного блюда.



Родные отметили, что у Кэтрин, которая умерла в 97 лет, всегда было отличное чувство юмора.