Как в СССР делали ливерную колбасу и почему ее называли «собачья радость»

Тем не менее любые ливерные колбасы пользовались у советских граждан спросом. Дело было даже не во вкусовых качествах, а в универсальности такой колбасы. Она имела консистенцию, похожую на паштет, поэтому ее можно было не только нарезать кольцами, но и просто намазывать на хлеб, добавлять в макароны «по-флотски» или просто жарить на сковороде, чтобы получить неприглядную, но очень вкусную массу с поджаристой корочкой снаружи и мягкой начинкой внутри.



Впрочем, поджаривать получалось не каждую колбасу. «Яичная», высшего сорта, абсолютно не подходила для этих целей, но ее обычно и не использовали в таком виде, предпочитая поглощать в качестве холодной закуски в виде бутербродов. Секрет разных свойств «ливерки» заключался в ее составе, который мог существенно отличаться.