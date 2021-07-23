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Как в СССР делали ливерную колбасу и почему ее называли «собачья радость»

Как в СССР делали ливерную колбасу и почему ее называли «собачья радость» (7 фото)

Автор:
23 июля 2021 05:54
Метки: СССР   интересное   история   колбаса   
436
7
Из всех колбасных изделий, выпускавшихся в СССР, ливерная колбаса, пожалуй, самых противоречивый продукт. Отношение к ней было у граждан разное, от обожания до глубокого отвращения. Ее прозвали «собачья радость» и, несмотря на пренебрежительное название, отлично покупали. Что мы знаем сегодня об этом колбасном изделии, которое успешно пережило все политические и экономические катаклизмы и продается до сих пор?
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Метки: СССР   интересное   история   колбаса   
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13k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
А мне всегда нравилась ливерка и сейчас себе покупаю, дети ее не едят, так что колбаса только моя))
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13k
Совранский 19 минут назад
По своему составу ливерная колбаса – это изделие, в которое входят вареные субпродукты с добавлением свинины, говядины, свиной щековины, муки и специй. © - найдите 5 отличий состава(((
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259
fda Час назад
Мировой закусон был.
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5k
newegg Час назад
Не знаю, где автор взял столько сортов ливерной и цену в 50 коп за кг.
У нас колбаса ливерная, когда изредка появлялась, была одного сорта - «Ливерная», и стоила точно больше рубля, 1-20 или 1-60.
В 70-х её охотно брал, хорошо шла как паштет, намазанная на хлеб. К середине 80-х стала намного хуже. Зубов, целлофана и прочей пакости внутри не встречал, но появился неприятный запашок и вкус изменился. Так что даже собаке не брал.
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14k
vikklu Час назад
Помню 2 вида, дорогая, около 2 руб. за кг, там даже печёнка присутствовала и дешёвая по 20 коп. за кг. Это была настоящая собачья/кошачья радость, т.к. покупали только котам, самим есть как-то было в западло.
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
До сих пор помню вкус НАСТОЯЩЕЙ ливерки.
Жаль, что сейчас такую почти не найти...
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