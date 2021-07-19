"35 гениев, которые не справились с простейшими задачами "

Да, всем нам свойственно ошибаться, но это не значит, что над этими ошибками нельзя посмеяться. Перед вами очередная подборка постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 467 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.