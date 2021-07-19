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35 гениев, которые не справились с простейшими задачами

35 гениев, которые не справились с простейшими задачами (36 фото)

Автор:
19 июля 2021 21:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   ошибки   смешные ошибки   фейлы   человеческая глупость   
421
36

Да, всем нам свойственно ошибаться, но это не значит, что над этими ошибками нельзя посмеяться. Перед вами очередная подборка постов сабреддита "У тебя была всего одна задача", где 467 тысяч пользователей регулярно делятся уморительными неудачами представителей разных профессий.

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Метки: Юмор   неудачи   ошибки   смешные ошибки   фейлы   человеческая глупость   
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4  комментария
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20k
Андрей Иванов 38 минут назад
16 - это не балкон. Если присмотреться, то видно, что решётка низкая. Это штатное место для кондея.
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1k
a_komolow Полчаса назад
Просто вода очень холодная!

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2k
Максим Полчаса назад
25 требуется пояснительная бригада
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4k
au3 36 минут назад
"35 гениев, которые не справились с простейшими задачами "

А на основе чего их объявили гениями?
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