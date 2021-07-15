17 маленьких катастроф из серии "Ожидание и реальность"

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Счастье человека во многом зависит от того, насколько хорошо он умеет справляться с неудачами и закрывать глаза на то, что ожидания не оправдались. По большому счету, бытовые неурядицы не должны портить нам жизнь. Ведь это не конец света!
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9. "Хотела простой и изящный маникюр на свою свадьбу. Страшно расстроилась, но в то же время не могла перестать смеяться"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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