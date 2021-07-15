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17 маленьких катастроф из серии "Ожидание и реальность"

17 маленьких катастроф из серии "Ожидание и реальность" (18 фото)

Автор:
15 июля 2021 13:57
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидание Vs Реальность   Промашки   Юмор   не повезло   неудачи   ожидание   ожидание и реальность   фейлы   
2204
18
Счастье человека во многом зависит от того, насколько хорошо он умеет справляться с неудачами и закрывать глаза на то, что ожидания не оправдались. По большому счету, бытовые неурядицы не должны портить нам жизнь. Ведь это не конец света!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ожидание Vs Реальность   Промашки   Юмор   не повезло   неудачи   ожидание   ожидание и реальность   фейлы   
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
дешево - хорошо не бывает )))
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50k
alertol Час назад
5. просто руки из ж...... сестра такое делала и всё норм...
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3k
Татьяна Юсова Час назад
Что они не делают, не идут дела
Видно, в понедельник их мама родила!
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3k
Алексей Час назад
13. "Пыталась испечь что-нибудь радужное в поддержку ЛГБТ"
Всё у вас всегда через одно место делается. В прямом и переносном смысле.
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35k
jonnyD 2 часа назад
О поддержке в пользу ЛГБТ ..
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814
Елена Захарова 2 часа назад
Первое фото - сравнивают не сравниваемое :
настоящие волосы и парик
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47k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Тут как раз все нормально вышло
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