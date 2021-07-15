17 маленьких катастроф из серии "Ожидание и реальность"

Счастье человека во многом зависит от того, насколько хорошо он умеет справляться с неудачами и закрывать глаза на то, что ожидания не оправдались. По большому счету, бытовые неурядицы не должны портить нам жизнь. Ведь это не конец света!

0

1. Ожидание и реальность в парикмахерской 0 Источник:

×

2. Покупателей бессовестно обманывают! 0 Источник:

3. "Моя племянница хотела торт в виде Пикачу. Ее мама очень постаралась" 0 Источник:

4. Окрашивание волос по технике "балаяж" - что просила и что получила 0 Источник:

5. "Выглядит так, будто с ней как следует поиграла кошка" 0 Источник:

6. "Пыталась сделать симпатичных лягушек, но что-то пошло не по плану" 0 Источник:

7. Этот сухой завтрак страшно разочаровывает 0 Источник:

8. "Вот такой буррито у меня на завтрак" 0 Источник:

9. "Хотела простой и изящный маникюр на свою свадьбу. Страшно расстроилась, но в то же время не могла перестать смеяться" 0 Источник:

10. "Слава богу, это было нарисовано хной" 0 Источник:

11. "Подставка для ноутбука, которую я заказал, и подставка, которую мне привезли" 0 Источник:

12. "Пыталась сделать красивую фотографию своей собаки" 0 Источник:

13. "Пыталась испечь что-нибудь радужное в поддержку ЛГБТ" 0 Источник:

14. "Бабушка испекла на второй день рождения своего внука" 0 Источник:

15. "Пытаюсь сделать сушеные апельсиновые кружочки" 0 Источник:

16. "Этот кошмар будет долго меня преследовать" 0 Источник: