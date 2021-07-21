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По ту сторону шутки: кто не любил Михаила Задорнова

По ту сторону шутки: кто не любил Михаила Задорнова (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 июля 2021 22:00
Метки: Юмор   задорнов   лень рождения   
558
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21 июля – день рождения сатирика Михаила Задорнова, человека, который умел рассказать о жизни так, чтобы над ней хотелось смеяться, даже если впору было плакать.

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Метки: Юмор   задорнов   лень рождения   
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Дядя Миша!
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44k
doker 42 минуты назад
Всем мил не будешь...
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3k
aleksander 50 минут назад
Хорошо отношусь к Задорнову, но помню одну его «шутку», которая покоробила. Он что-то говорил про войну и Гитлера. Сказал что Гитлер не знал одного - что люди в России не кончаются никогда
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22k
Саня Час назад
Ссылка coub.com
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8k
Ден Час назад
Ээх нам бы таких русских, да побольше
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22k
Саня Час назад
Ссылка coub.com
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49k
smakido Час назад
Нам его не хватает!
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5k
Мистер Фикс Час назад
Дядя Миша, ты был прав!
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