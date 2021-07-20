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Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"

Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт" (17 фото)

Автор:
20 июля 2021 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Ад перфекциониста   Юмор   и так сойдёт   кривые руки   подборка   строители   
5273
17

Упоротые результаты труда "профессионалов" своего дела: от сантехников до дорожных рабочих. А гвоздём подборки станет триммер, собранный из УШМ. Никогда не повторяйте то, что увидите в этом посте.

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Метки: Ад перфекциониста   Юмор   и так сойдёт   кривые руки   подборка   строители   
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7  комментариев
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13k
Booka1a 2 часа назад
нормальная ливневка. лужа вокруг, потому что асфальт срезали. залатают и лужи не будет
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3k
Нечаинка 3 минуты назад
На большинстве фото сопромат абсолютно ни при чем...
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2k
tessio 7 минут назад
Нивелир для пола?
Меня иногда удивляет, что многие очень большое значение уделяют ровности пола, как будто собираются там проводить пуск межконтинетальных ракет, или чемпионат вселенной по бильярду. Но по моему лучше сделать незаметный глазу уклон, чем порожки в каждой комнате, или повышение на 5см пола на пол квартиры.
Даже Земсков про это говорит:
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18k
Will2006 Полчаса назад
На многих фотках - временные решения, позволяющие срочно восстановить необходимую работоспособность.
За палочку на автомате - пожизненный расстрел...
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12k
gavrosh Час назад
Как по мне, о сопрамате эти "умельцы " слыхом не слыхивали)
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7k
Garpia121 Час назад
Хуже когда совсем ливневок нет.
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2k
lekha-fil Час назад
В 15 не поможет.
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