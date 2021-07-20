Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"

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Упоротые результаты труда "профессионалов" своего дела: от сантехников до дорожных рабочих. А гвоздём подборки станет триммер, собранный из УШМ. Никогда не повторяйте то, что увидите в этом посте.
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Меня иногда удивляет, что многие очень большое значение уделяют ровности пола, как будто собираются там проводить пуск межконтинетальных ракет, или чемпионат вселенной по бильярду. Но по моему лучше сделать незаметный глазу уклон, чем порожки в каждой комнате, или повышение на 5см пола на пол квартиры.
Даже Земсков про это говорит:
За палочку на автомате - пожизненный расстрел...