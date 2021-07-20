Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт"

Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)

Халтурщики от бога

Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела

Убойные кадры в стиле "И так сойдет"

Как построить дом, когда у тебя всего полсотки

Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты