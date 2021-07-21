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Увлекательные истории и факты, которые порадуют вас новыми знаниями

Увлекательные истории и факты, которые порадуют вас новыми знаниями (17 фото)

Автор:
21 июля 2021 16:13
Метки: интересно   история   факты   
1083
17

В мире так много интересных знаний, которые по какой-то причине остаются «пылиться» на задворках истории. Но, как говорится, Интернет помнит всё, поэтому здесь можно найти много интереснейшей информации, если знать, где искать.

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Еще крутые истории!
Метки: интересно   история   факты   
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Nikita 4 часа назад
"...шарик выпал на чёрное 26 раз подряд..." По сути опытный крупье может запустить шарик так, что тот попадёт на нудный цвет. В какой-то передаче показывали.... Ну, или как в фильме "Слепая ярость". Момент в казино, когда ГГ оторвал рулетку от стола и обрезал карман у крупье, обнажив электронику.. (На Ютубе не нашёл этого момента...)
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