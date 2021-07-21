Увлекательные истории и факты, которые порадуют вас новыми знаниями

В мире так много интересных знаний, которые по какой-то причине остаются «пылиться» на задворках истории. Но, как говорится, Интернет помнит всё, поэтому здесь можно найти много интереснейшей информации, если знать, где искать.
Когда хоккеисту и олимпийскому чемпиону Брендану Шэнахэну было 14 лет, он попросил автограф у знаменитого хоккеиста Рика Вейва, но тот отказал ему в грубой форме. Спустя 4 года Шэнахэн уже играл в НХЛ, и он проявлял агрессию к Вейву, устраивая с ним стычки, во время первой игры против друг друга
Как рассказал в интервью Брендан Шэнахэн, это была довольно спокойная игра, поэтому Вейв не мог понять такой сильной агрессии в его сторону. Позже Рик Вейв спросил у товарища по команде, «что не так с этим парнем?», и тот объяснил ему, что всё дело в старой обиде. Спустя время Вейв познакомил Шэнахена со своим 14-летним сыном, но в этот раз результат был другой ????
«Я дал автограф и сфотографировался с ним, посадив его на свои плечи. Я не хотел, чтобы карма добралась до меня», — сказал Шэнахэн.
Существует такое понятие, как отравление чаем Эрл Грей
В мае 2001 года 44-летний мужчина обратился за помощью к врачам, жалуясь на мышечные судороги и помутнение зрения. Врачи установили, что всему виной стал чай сорта Эрл Грей, который мужчина выпивал по 4 литра в день в течение 25 лет. Симптомы ушли сразу, как только он снизил употребление этого чая до 1-2 литров в день
В 1524 году статую Девы Марии в соборе в Риге, Латвия, обвинили в колдовстве. Её подвергли испытанию, бросив в реку. Поскольку деревянная статуя плавала, она была признана виновной и сожжена
Считается, что виной этому является война между католиками и протестантами, начатая в 1522 году. Католики любят статуи святых, а протестанты считают их бессмысленными. В далёкие времена протестанты стремились к уничтожению статуй, используя это как средство подавления католицизма
Исследования 2018 года показали, что существует, так называемая, «психогенная смерть», когда человек мысленно отказывается от жизни и умирает в течение нескольких дней
Это явление возникает, когда кто-то переживает тяжёлую потерю, от которой, по его мнению, невозможно избавиться, и человек считает смерть своим единственным выходом.
Майкл Джексон был великолепным композитором, несмотря на то, что он не мог писать музыку и играть на инструментах
Он записывал отрывки музыки для своих песен, используя битбокс и напевая мелодии в микрофон
«Он спел нам всю аранжировку для струнных, каждую её часть. Все это было в его голове, гармония и все такое», — сказал звукорежиссер Роб Хоффман.
Крылья цикады имеют антибактериальную поверхность, которая убивает бактерии не с помощью химикатов, а благодаря нанотекстуре из наностолбиков, которые разрывают бактериальные мембраны
Наноконусы заставляют бактерии «растягиваться» настолько, что они погибают. Как сообщается, такую нанотекстуру можно наносить искусственным способом, но она не выдерживает первого же мытья
Нацистская Германия создала собственный Новый Завет (при этом убрав Ветхий), из которого они удалили генеалогию Иисуса, доказывающую, что он был сыном Давида, а также все имена евреев и связанные с ними места
Однако они оставили упоминания о евреях, которые выставляли их в плохом свете. Они переделали Новый Завет настолько, что превратили Иисуса в воина, сражающегося с евреями. Также немецкие христиане регулярно напоминали о том, что именно евреи распяли Иисуса Христа.
В 1648 году разъяренная толпа парижан ворвалась в королевский дворец, требуя встречи с королем. Их отвели в спальню Людовика XIV, где он притворился спящим. Удовлетворенная толпа тихонько удалилась
На тот момент Людовику было 12 лет, а толпа хотела удостовериться, что он не бежал из Парижа
В 1932 и 1937 годах ВМС США провели имитацию воздушных атак на Перл-Харбор. В обоих учениях атаковавшая авиация достигала успеха. Оба случая были проигнорированы ВМС США, но были тщательно изучены Японцами
При подготовке атаки на Перл-Харбор японцы также опирались на воздушное нападение британцев на итальянский флот в Таранто в 1940 году
Когда хозяин собаки по имени Шеп умер в августе 1936 года, она следовала за его гробом до ж/д станции и наблюдала, как его погружают в поезд, направляющийся на восток США. В течение 6 лет до самой своей смерти пёс каждый день встречал каждый поезд, ожидая возвращения своего хозяина
Как сообщается, пёс встречал поезда в течение 6 лет, пока 12 января 1942 года его не сбил поезд. Считается, что его передние лапы стояли на одном из рельсов, и он просто не слышал поезд, пока не стало слишком поздно. Несколько дней спустя на похоронах Шепа присутствовали почти все жители форта Бентон, Монтана, США
18 августа 1913 года в Монте-Карло произошла самая печальная игра в рулетку, когда шарик выпал на чёрное 26 раз подряд
Игроки потеряли миллионы, ожидая, что по пути он окажется на красном, вследствие чего появилось понятие «ошибка игрока» или «ложный вывод Монте-Карло».
Ошибка игрока — это когда игроки не осознают того, что вероятность следующего исхода не зависит от предыдущих исходов. Проще говоря, если 25 раз выпало «чёрное», то это вообще никаким образом не говорит о том, что на 26-ой выпадет «красное»
В феврале 1970 года реактивный истребитель приземлился в целости и сохранности в поле штата Монтана после того, как пилот катапультировался, когда самолет во время тренировки резко вошёл в штопор
После катапультирования, самолёт внезапно выровнялся и улетел. Через несколько часов один фермер обнаружил самолет, лежащим в поле с работающими двигателями.
Дефибриллятор не запускает остановленное сердце. На самом деле, как раз наоборот, он фактически останавливает его во время сердечного приступа, позволяя естественным системам сердца взять на себя управление и вернуть его к нормальному синусовому ритму
После полного сокращения вследствие разряда, клетки сердца некоторое время находятся в состоянии полной невозбудимости и на ЭКГ наблюдается ровная линия. Через некоторое время потенциал покоя восстанавливается и водитель ритма (участок сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы) может снова начать свою работу. Вопреки всему, что вы видели в сериалах и фильмах, дефибриллятор никогда не используется при асистолии (прямой линии на ЭКГ), так как это не имеет смысла.
В 2018 году 55-летний инженер-электрик Сергей Савицкий, работавший на российской исследовательской станции Беллинсгаузен, остров Ватерлоо (Кинг-Джордж), будучи в столовой, ударил ножом в грудь сварщика Олега Белогузова за то, что тот раскрыл ему имя убийцы в книге, которую Сергей ещё не дочитал
Олега Белогузова доставили в больницу в Чили, где он был госпитализирован. Сергей Савицкий был депортирован в Россию, где против него было возбуждено уголовное дело. Как сообщается, Олег регулярно издевался над Сергеем Савицким. В 2019 году дело было закрыто из-за примирения сторон.
Уши сов расположены асимметрично, т.е. на разной высоте по бокам головы, поэтому звуки достигают каждого уха в разное время. Это важно для определения точного направления добычи
Также их глаза настолько большие, что в глазницах буквально не осталось места для мышц, чтобы ими шевелить. Поэтому, если сове надо посмотреть в сторону, то она поворачивает голову.
Лесные пожары в Германии могут привести к взрыву неразорвавшихся бомб, оставшихся после Второй мировой войны, и подвергнуть опасности пожарных
В Германии под зданиями и в лесах сохранилось большое количество неразорвавшихся бомб, оставшихся после Второй мировой войны
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