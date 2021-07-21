Увлекательные истории и факты, которые порадуют вас новыми знаниями

Дефибриллятор не запускает остановленное сердце. На самом деле, как раз наоборот, он фактически останавливает его во время сердечного приступа, позволяя естественным системам сердца взять на себя управление и вернуть его к нормальному синусовому ритму



После полного сокращения вследствие разряда, клетки сердца некоторое время находятся в состоянии полной невозбудимости и на ЭКГ наблюдается ровная линия. Через некоторое время потенциал покоя восстанавливается и водитель ритма (участок сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы) может снова начать свою работу. Вопреки всему, что вы видели в сериалах и фильмах, дефибриллятор никогда не используется при асистолии (прямой линии на ЭКГ), так как это не имеет смысла.