Манеры "самой воспитанной" собаки, не оставили Сеть равнодушной

В Сети резвыми темпами набирает просмотры видео с "самой воспитанной", как её характеризуют хозяева, собакой. Изначально ролик появился в соцсети TikTok.
На кадрах можно увидеть, как пёс после очередной прогулки тщательно вытирает все четыре лапы о коврик в прихожей . Как утверждает, издание "Ридус", собака не изменяет своим правилам и делает это каждый раз после выгула.
За короткое время ролик набрал более 1 миллиона просмотров и тысячи комментариев от впечатлённых увиденным пользователей соцсетей.
P.S. Автор не поленился слегка пошарить в интернете и у него для читателей есть хорошая новость: "самая воспитанная в мире собака" не одинока!
Судя по роликам, размещённым ниже - существует секретная лига или закрытый клуб "самых воспитанных собак":
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Следует отметить, что в дружных рядах "самых воспитанных собак", есть четвероногие и из России:
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Уважаемые читатели могут сами продолжить поиск "самых воспитанных собак", а находки опубликовать в комментариях.
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В цирке:
А сейчас вы увидете номер:"Летающие крокодилы!"
Выползают несколько крокодилов. Щелкает бич-"Ап!"
Крокодилы быстро-быстро бегут по арене - "Ап" - взлетают - "Ап!"-
кружатся над ареной.Народ в шоке, крики, аплодисменты,"Браво!!".
Маленькая девочка подходит к крокодилам и спрашивает:"Как это у вас
получается, ведь крокодилы не могут летать?!!"
Старший крокодил:"Эх, девочка, если бы ты только знала, как нас пиз@дят