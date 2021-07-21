Манеры "самой воспитанной" собаки, не оставили Сеть равнодушной

За короткое время ролик набрал более 1 миллиона просмотров и тысячи комментариев от впечатлённых увиденным пользователей соцсетей.

P.S. Автор не поленился слегка пошарить в интернете и у него для читателей есть хорошая новость: "самая воспитанная в мире собака" не одинока!

Судя по роликам, размещённым ниже - существует секретная лига или закрытый клуб "самых воспитанных собак":