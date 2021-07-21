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Манеры "самой воспитанной" собаки, не оставили Сеть равнодушной

Манеры "самой воспитанной" собаки, не оставили Сеть равнодушной (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 июля 2021 11:36
Сообщество : Животные
Метки: ynews   видео   животные   манеры   просмотры   самая воспитанная   собаки   успех   
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В Сети резвыми темпами набирает просмотры видео с "самой воспитанной", как её характеризуют хозяева, собакой. Изначально ролик появился в соцсети TikTok.

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Метки: ynews   видео   животные   манеры   просмотры   самая воспитанная   собаки   успех   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Вспомнился анекдот:
В цирке:
А сейчас вы увидете номер:"Летающие крокодилы!"
Выползают несколько крокодилов. Щелкает бич-"Ап!"
Крокодилы быстро-быстро бегут по арене - "Ап" - взлетают - "Ап!"-
кружатся над ареной.Народ в шоке, крики, аплодисменты,"Браво!!".
Маленькая девочка подходит к крокодилам и спрашивает:"Как это у вас
получается, ведь крокодилы не могут летать?!!"
Старший крокодил:"Эх, девочка, если бы ты только знала, как нас пиз@дят
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Макс Дорошенко 9 минут назад
У нас пёс более продвинут. Он вытирает лапы о чужой коврик. )
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