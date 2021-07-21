История самого безумного террориста Советского Союза

Маленький революционер



С таким диагнозом Волынский уже не мог работать врачом. Ему удалось устроиться только чернорабочим на одном из предприятий в городе. По всей видимости, именно в этот момент Волынского заклинило и он окончательно убедился, что высокорослые люди являются корнем зла и причиной всех его бед.



Стоит отметить, что рост Волынского был не таким уж маленьким, около 162–164 сантиметров. В то время в Советском Союзе люди были немного ниже, чем сейчас, поэтому совсем уж коротышкой он точно не считался. Средний рост мужчины в СССР в 60-е годы не превышал 167–168 сантиметров, поэтому небольшой рост Волынского вряд ли бросался в глаза. Но сам он, по всей видимости, так не считал.



Вероятно, он всегда слегка стеснялся и комплексовал по поводу своего роста. Однако сильный стресс в результате падения с социальной лестница, а также обострение болезни оказали на его разум столь сильный эффект, что Волынский полностью замкнулся на этом малозначимом для обычного человека обстоятельстве.



Он пришёл к выводу, что во всех его бедствиях повинны высокие люди. Высокими он, видимо, считал всех, кто был выше его. Бывший врач развил целую сложную теорию в духе классового деления общества по Марксу. Но только у Волынского весь мир делился на высокорослых и низкорослых людей.



Низкорослые по умолчанию считались им более способными, умными и талантливыми. Однако из-за коварных происков высокорослых, которые завидовали их уму и способностям, низкорослые люди оказались в загоне. А высокие создали свою диктатуру, при которой у маленького человека нет шансов не успех. Потому что высокие занимают самые лучшие рабочие места, уводят самых красивых женщин и т. д.



Но Волынский не собирался так просто сдаваться. Он решил совершить революцию и вернуть лучшее положение тем, кто был более достоин этого, — маленьким людям. С этой целью он создал Лигу низкорослых людей, в которую принялся вербовать единомышленников.



Сделать это оказалось не так-то просто, поскольку те вещи, о которых толковал Волынский, не были совсем очевидны его случайным собеседникам на улицах, тем более что вербовку он проводил весьма специфическим способом. Он бродил по улицам, выискивая в толпе людей невысокого роста, после чего подходил к ним и ошеломлял вопросами в лоб, спрашивая, готовы ли они к тому, чтобы положить конец диктатуре высоких, согласны ли они бороться против них и т. д. Большинство людей отмахивались от чудака и стремились поскорее уйти. Впрочем, иногда уносить ноги приходилось и самому Волынскому. Так, однажды он несколько минут бежал от разъярённого прохожего, которого он спросил о том, понимает ли он, что его жену будут оплодотворять высокие породистые мужики?



В своём дневнике Волынский писал, что нашёл несколько единомышленников. Но позднее в ходе следствия выяснилось, что никаких единомышленников у него не было, а те, кого он таковыми считал, соглашались с ним либо в шутку, либо чтобы он поскорее от них отстал.





Лига низкорослых атакует



Волынский понял, что одними разговорами диктатуру высоких не свергнуть, и решил начать действовать. Каким-то образом ему удалось раздобыть книги по взрывотехнике и сапёрному делу. Часть необходимых для взрывного устройства компонентов он смог вынести со склада, на котором работал подсобным рабочим. Несколько деталей сумел достать через знакомых рабочих. Огнетушитель, который служил оболочкой для устройства, купил сам.



Первой жертвой низкорослого мстителя должен был стать его главный обидчик — профессор Хромов, который поставил ему диагноз. В январе 1971 года Волынский попытался подорвать его квартиру, установив на входной двери самодельное взрывное устройство. Оно было сконструировано таким образом, что приходило в действие после того, как дверь в квартиру открывалась. Но вмешалась счастливая случайность в лице соседки. Выйдя из квартиры, она увидела на двери Хромова странную конструкцию и решила вызвать милицию. Приехавшие милиционеры пришли к выводу, что это взрывное устройство. Однако активно разыскивать террориста не стали, решив, что это подростковое хулиганство или проделки недовольных студентов.



Потерпев неудачу, Волынский решил действовать в другом направлении и подорвать самый крупный кинотеатр в городе. В один из февральских дней Волынский пришёл туда с огромным чемоданом. В тот день был коллективный просмотр фильма местной партийной администрацией (по другой версии, просто демонстрировался зарубежный фильм, которые в то время вызывали огромный интерес у зрителей).



Но и на этот раз вмешался случай. Вахтёрша наотрез отказалась пропускать безбилетного Волынского (зал был заполнен). Он устроил скандал, и в итоге женщина вызвала милицию. Приехавший на вызов милиционер вывел Волынского из кинотеатра и отпустил, не поинтересовавшись содержимым его большого чемодана. Несостоявшийся террорист понял, что попасть внутрь ему не удастся, и ушёл домой.



В третий раз безумный Волынский всё же добился своего, подорвав автобус в час пик. 14 июня 1971 года примерно в 8:20 утра Волынский сел в автобус ЛАЗ-695, следовавший по маршруту от улицы Герцена до радиозавода.



Автобус был переполнен, люди ехали на работу или учёбу. На следующей остановке Волынский вышел, оставив в автобусе свой чемодан, на который в толпе никто не обратил внимания. Примерно через две минуты после этого раздался мощнейший взрыв.



Бомба была начинена железными шариками, подшипниками и прочими поражающими элементами. К тому же Волынский оставил её в той части автобуса, которая находилась рядом с бензобаком, из-за чего сразу же начался сильный пожар.



При помощи водителя, разбившего двери и окна, большая часть раненых сумела покинуть пылающий автобус. Внутри остались только те, кто погиб на месте либо находился слишком близко к эпицентру взрыва, получил тяжёлые ранения и не сумел выбраться из машины. Всего погибло 10 человек: пять непосредственно в момент взрыва, ещё пять скончались в больницах. Ранения получили почти все, кто находился в автобусе, то есть около 90 человек.