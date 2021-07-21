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История самого безумного террориста Советского Союза

История самого безумного террориста Советского Союза (5 фото)

Автор:
21 июля 2021 00:35
Метки: криминал   преступления   преступники   
483
5

Много чего в СССР мы не знали и всем не рассказывали. Сейчас эти истории всплывают и обнародуются со всеми подробностями. Какой то необходимой информационности они уже практически не несут, но интересные исторические моменты и подробности всегда интересно в таких историях вылавливать.
Прочитал сейчас, как историк Евгений Антонюк рассказал о террористическом акте времен СССР, про который я и не слышал. Проверьте себя, знали ли вы о нем...

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Метки: криминал   преступления   преступники   
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50k
alertol 5 часов назад
А не про него ли Каневский рассказывал ?
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Кондратий Собакин 4 часа назад
Слышал в свое время время про этот теракт. Рассказывали про подробности и про то, что его устроил какой-то шизофреник.
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11k
Вася 5 часов назад
в психушке больше 50 лет и жив "здоров" ? .. чокнутые живучие однако
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15k
Maks Es 6 часов назад
А ведь что-то в этом есть....
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1k
KloneR 6 часов назад
Невысокие мстят за свой рост? Тогда необходимо регулярно проверять таких на вменяемость. У этого чемодан с бомбой, а у другого красная кнопка в чемодане окажется. Весь мир в труху?
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278
Игорь Иванов KloneR 4 часа назад
Ну, мы-то в рай
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