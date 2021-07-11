Убийцы и их фотороботы: похожи или нет?

ДиСалво, известный как «бостонский душитель», был осужден за изнасилование и приговорен к тюремному заключению. В тюрьме он признался, что был "бостонским душителем" и убил 11 женщин. Ранее преступления "бостонского душителя" ставили в тупик пять окружных прокуроров: убийства были настолько разрозненными и не связанными между собой, что следствие никак не могло найти в них общий след. Ему так и не было предъявлено обвинение в убийствах, поскольку следствие так и не сумело получить доказательств виновности ДиСалвио при его жизни. Лишь после смерти преступника анализ ДНК показал его связь с убийствами.