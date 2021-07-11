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Убийцы и их фотороботы: похожи или нет?

Убийцы и их фотороботы: похожи или нет? (16 фото)

Автор:
11 июля 2021 12:46
Сообщество : Факты
Метки: криминал   полиция   похож или нет   преступники   сходство   убийцы   факты   фотороботы   
298
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Фотороботы часто играют важную роль в поимке преступников. Но всегда ли они бывают достаточно точными, чтобы помочь полиции в ее работе? Давайте проверим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: криминал   полиция   похож или нет   преступники   сходство   убийцы   факты   фотороботы   
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36k
Андрей 2 часа назад
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10k
Nikita 50 минут назад
То чувство, года ведущий похож на фоторобот...
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9k
Majul Час назад
Фотороботы интересно вообще помогают хоть немного?
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