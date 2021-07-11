Убийцы и их фотороботы: похожи или нет?

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Фотороботы часто играют важную роль в поимке преступников. Но всегда ли они бывают достаточно точными, чтобы помочь полиции в ее работе? Давайте проверим!
Родни Алкала
Родни Алкала, "убийца из программы "Свидание", прославился после участия в телешоу "Свидание". Обаяние и интеллигентность помогали ему завлекать жертв в свои сети. По данным следствия, на его счету более ста убитых женщин. Его сумели поймать только потому, что составленный фоторобот имел высокое сходство с преступником.
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Джозеф Джеймс ДиАнджело
Bзвестный как «убийца из Золотого штата», ДеАнджело совершил 13 убийств, 50 сексуальных посягательств и 120 краж со взломом в Калифорнии за 43 года, начиная с 1975 года. Его преступная эпопея закончилась его арестом лишь в 2018 году. Ранее он служил полицейским в районах. где произошли преступления. Это помогло ему скрываться - до тех пор, пока генетический анализ не связал его с преступлениями.
Деннис Рейдер
Рейдер, назвавший себя «убийцей ВТК», убил не менее 10 человек. Совершая убийства, он сперва связывал и пытал жертв. Фотороботы Рейдера были неудачными, и его смогли арестовать почти через 25 лет после совершения преступлений, когда он случайно выдал себя.
Тед Банди
Банди известен как один из самых известных серийных убийц Америки. Он был ответственен как минимум за 30 сексуальных посягательств, похищений и убийств. Банди не раз попадался полицейским и несколько раз сбегал. Так, он сбежал из юридической библиотеки во время перерыва в судебном заседании, а позже сбежал снова из своей тюремной камеры.
Джеффри Дамер
Дамер, известный как «каннибал из Милоуки», был осужден как серийный убийца и сексуальный преступник, убивший 17 молодых людей в период с 1978 по 1991 год. Он выманивал мужчин из торговых центров, автобусных остановок и баров обещаниями секса и денег, приглашал их в гости, чтобы затем убить и расчленить их в своей квартире в Милуоки.
Ричард Рамирез
Рамирез, известный как «ночной преследователь», совершил по меньшей мере 11 сексуальных посягательств, 13 убийств и 14 краж со взломом. Его нападения вызвали волну паники, которая держала в страхе жителей Южной Калифорнии летом 1985 года.
Давид Беркович
Беркович, известный как «сын Сэма», убил шесть человек и терроризировал город Нью-Йорк более года. После ареста Беркович заявил, что лабрадор его соседа по кличке Сэм был одержим демоном и велел ему совершать убийства.
Тед Качинский
Тед Качинский, известный как «Унабомбер», - террорист, который за 17 лет провел серию взрывов бомб. Он начал рассылать бомбы в конце 1970-х, а завершилась его преступная эпопея лишь в 1996 году, когда Качинский был арестован. Его бомбы убили трех и ранили 23 человек. Общенациональный розыск, организованный ФБР с целью выявления и поимки Качиньского, был одним из самых длительных и самых дорогостоящих розысков бюро.
Ричард Чейз
Ричард Чейз получил свое прозвище «Вампир Сакраменто», совершив шесть жестоких убийств и выпив кровь каждой жертвы. Он был очарован кровью и считал, что, поглощая ее, снабжает свой организм важнейшими питательными веществами.
Гари Леон Риджуэй
Известный как «убийца из Грин-Ривер», Риджуэй убил по меньшей мере 49 женщин в штате Вашингтон с 1982 года до своего ареста в 2001 году. Первых нескольких жертв Риджуэя обнаружили в районе Грин-Ривер, откуда и пошло его печально известное прозвище. Он признал себя виновным по 49 пунктам обвинения в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах.
Кеннет Бьянки
Один из двух участников банды "хиллсайдских душителей", Бьянки признал себя виновным в 12 убийствах, которые были совершены в 1977 и 1978 годах. Несмотря на то, что он был приговорен к отбытию семи пожизненных сроков, он неоднократно подавал апелляции. Все они, однако, были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.
Анджело Буоно
Буоно - второй член банды "хиллсайдских душителей" и двоюродный брат Бьянки. Убийцы обычно заманивали жертв в свою машину, демонстрируя поддельные полицейские значки, чтобы ввести их в заблуждение. Буоно был арестован после того, как арестованный ранее Бьянки назвал его имя как своего сообщника в рамках сделки о признании вины.
Альберт ДиСалво
ДиСалво, известный как «бостонский душитель», был осужден за изнасилование и приговорен к тюремному заключению. В тюрьме он признался, что был "бостонским душителем" и убил 11 женщин. Ранее преступления "бостонского душителя" ставили в тупик пять окружных прокуроров: убийства были настолько разрозненными и не связанными между собой, что следствие никак не могло найти в них общий след. Ему так и не было предъявлено обвинение в убийствах, поскольку следствие так и не сумело получить доказательств виновности ДиСалвио при его жизни. Лишь после смерти преступника анализ ДНК показал его связь с убийствами.
Томми Линн Селлз
Селлс был признан виновным и приговорен к смертной казлни за убийство 13-летней девочки. Он также был связан как минимум с 17 другими убийствами. Он был казнен в 2014 году с помощью смертельной инъекции. До самого конца он винил в своем стремлении убивать тяжелое детство и пережитое в детском возрасте насилие.
Эйлин Уорнос
Эйлин Уорнос - самая известная американская серийная убийца - женщина. Бывшая проститутка убила семерых мужчин в период с 1989 по 1990 год. Тирия Мур, подруга Уорнос и соучастница ее преступлений, в конце концов, сообщила о ней в полицию. Уорнос стала десятой женщиной, казненной в штате Флорида.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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