10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

Ричард Куклински из Нью-Джерси по кличке "Ледяной" - один из самых звестных серийных убийц США. Свое прозвище "Ледяной" он получил за то, что замораживал трупы своих жертв, чтобы потом полицейские дознаватели не смогли узнать время смерти. По собственному признанию, Куклински убил до 250 человек, многих - просто из развлечения. Он сотрудничал с боссами мафии, был вовлечен в торговлю оружием, наркотиками, нелегальным порно. При этом параллельно он вел жизнь добропорядочного семьянина, и полиция долгие годы не могла поймать его: карьера убийцы насчитывает более 30 лет. Дажепоймав Куклински, полицейские смогли доказать лишь пять совершенных им убийств - впрочем, этого хватило на несколько пожизненных сроков.