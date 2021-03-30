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10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях (11 фото)

Автор:
30 марта 2021 12:37
Сообщество : Кино
Метки: истории   кино   криминал   криминальная хроника   преступления   преступники   прототипы   сценарии   
1846
11
Порой жизнь подкидывает такие истории, с которыми не сравнится никакой вымысел. Сценаристы криминальных фильмов знают об этом и поэтому частенько пользуются в своей работе криминальными хрониками и полицейскими отчетами. Так на экранах появляются картины, основанные на реальных событиях. Самые известные из них - в нашей подборке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   кино   криминал   криминальная хроника   преступления   преступники   прототипы   сценарии   
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Теуш Алексей 13 минут назад
Неприкасаемые. 1987.
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