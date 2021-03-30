10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

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Порой жизнь подкидывает такие истории, с которыми не сравнится никакой вымысел. Сценаристы криминальных фильмов знают об этом и поэтому частенько пользуются в своей работе криминальными хрониками и полицейскими отчетами. Так на экранах появляются картины, основанные на реальных событиях. Самые известные из них - в нашей подборке.
Город бога (2002)
В основу фильма легла биография фотографа Уилсона Родригеса. Фильм охватывает период 1960-80-х годов и рассказывает о становлении банды наркоторговцев и убийц в бедном пригороде Рио-де-Жанейро. Кажется, что режиссер сгущает краски, но нет: по свидетельству очевидца: некоторые моменты, напротив, пришлось пригладить,чтобы не испугать зрителя неуемной жестокостью.
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Воспоминания об убийстве (2003)
Южнгокорейский детективный триллер о поисках серийного убийцы, которые ведут детективы Паки Со особенно любим зрителями за комические моменты, связанные с работой детективов. Между тем, реальная история поисков маньяка была совсем не смешной. За несколько лет с 1986 по 1991 год он убил 10 женщин, и на момент съемок фильма еще не был пойман. Маньяка опознали лишь в2019 году: как оказалось, на тот момент он уже отбывал пожизненное заключение за изнасилование и убийство своей подруги.
Собачий полдень, 1975
Необычная история ограбления банка в Бруклине в 1972 году, где грабитель пошел на преступление,чтобы добыть денег на операцию по смене пола, наделала в США много шума. Вскоре после ограбления в популярном журнале Life вышла статья, посвященная этому преступлению, которая вдохновила режиссера Сидни Люметта на создание картины. Фильм собрал множество профессиональных премий и остался в истории отнюдь не своей реальной подоплекой, о которой все быстро забыли, а блистательной игрой Аль Пачино.
Волк с Уолл-стрит (2013)
Блокбастер, отмеченный удачной игрой Леонардо ди Каприо, основан на истории Джордана Белфорта, которыйпровел в тюрьме 22 месяца по обвинению в мошенничестве и других нарушениях при игре на фондовом рынке. В 2007 году он опубликовал свои мемуары подназванием "Волк с Уолл-стрит", где рассказал о том, как формируется культ жадности и лжи, характерный для биржевых дельцов. Освоив его, Белфорт стал зарабатывать на бирже огромные деньги - а вфинале вошел в историю благодаря тому, что его мемуары попались на глаза голливудским продюсерам.
Враги общества (2009)
В 2004 году Брайан Борроу написал книгу "Враги общества: самая грандиозная волна преступности в Америке и рождение ФБР, 1933-34 г.г." Книга была посвящена жпохе Великой депрессии,и значительную ее часть занимала биография ДжонаДиллинджера, известного грабителя банков и одного из самых знаменитых членов организованной преступности. Эта часть книги и стала основой сценария фильма, снятого в 2009 году, где главную рольсыграл Джонни Депп. Книга весьма точна биографически, включая описание любви Джона Диллинджера и Билли Фрешетт. Часть сцен фильма снималась в реальных местах, где произошли соответствующие исторические события.
Бонни и Клайд (1967)
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу были известной криминальнойпарой в годы Великой депрессии. Их банда грабила маленькие магазинчики и заправки, осуществояоа налеты на банки. Бонни Паркер до встречи с Клайдом Бэрроу была официанткой, но быстро решилась изменить судьбу и стать подельницей бойфренда. Долгое время романтические влюбленные преступники были любимцами газетчиков: об их любви, которая не боится смерти, вышла не одна статья. В действительности к концу жизни парочки симпатия к ним публики угасла: уж больш=но много на них было крови. По данным полиции, Бонни и Клайдбыли повинны в смерти, как минимум, девяти полицейских и более десяти гражданских.
Ледяной (2012)
Ричард Куклински из Нью-Джерси по кличке "Ледяной" - один из самых звестных серийных убийц США. Свое прозвище "Ледяной" он получил за то, что замораживал трупы своих жертв, чтобы потом полицейские дознаватели не смогли узнать время смерти. По собственному признанию, Куклински убил до 250 человек, многих - просто из развлечения. Он сотрудничал с боссами мафии, был вовлечен в торговлю оружием, наркотиками, нелегальным порно. При этом параллельно он вел жизнь добропорядочного семьянина, и полиция долгие годы не могла поймать его: карьера убийцы насчитывает более 30 лет. Дажепоймав Куклински, полицейские смогли доказать лишь пять совершенных им убийств - впрочем, этого хватило на несколько пожизненных сроков.
Дикая грация (2007)
История любви, ревности, кровосмешения и смерти кажется слишком безумной, чтобы быть правдой, - и все же фильм "Дикая грация" основан на реальной истории и лишь повторяет события давней криминально-светской хроники, разразившиеся в Нью-Йорке в 1972 году. Барбара Дейли была провинциальной моделью, сумевшей очаровать наследника огромного состояния Брукса Бэкеланда. Отношения в семье были нервными и скандальными, пара несколько разпыталась развестись. Сын Барбары и Брукса Энтони страдал шизофренией, употреблял наркотики и, по слухам, состоял в кровосмесительных отношениях с матерью, которую зарезал кухонным ножом у нее в квартире. Благодаря тонкой профессиональной игре Джулианны Мур фильм, несмотря на скандальность темы, получился глубоким и выдержанным.
"Хладнокровное убийство" (1967)
Фильм снят по одноименному документальному роману Трумана Капоте и рассказывальме, двое грабителей ет историю четверного убийства, совершенного в Канзасе в 1959 году. Как и в фильме, грабители, ворвавшиеся в дом, не сумели найти ничего ценного и, в раздражении, не желая оставлять свидетелей, убили четырех человек, после чего пустились в бега.
Снежный город (2011)
Фильм основан на материалах самого долгого и тяжелого криминального расследования в истории Австралии, известного как "Тела в бочках". Серийные убийцы Джон Бантинг и Роберт Вагнер лишили жизни, в общей сложности, 12 человек. Создателям картины удалось с невероятной точностью передать гнетущую тяжесть событий, так что нервным и впечатлительным картину смотреть будет сложно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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