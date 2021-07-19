Знаменитости, которые оказались ровесниками

Знали ли вы, что Мэрилин Монро и королева Елизавета ровесники? Как Джон Леннон и Чак Норрис. Как вам такое? Звучит эта информация довольно неожиданно, так как Джон Леннон покинул этот мир в далёком 1980 году, а Мэрилин — в ещё более далёком 1962.

Они стали легендами, о возрасте которых мы как-то не задумываемся.

Предлагаю вашему вниманию несколько известных личностей, ушедших и здравствующих, которые, как ни странно, оказались ровесниками.

Мэрилин Монро и Елизавета II родились в 1926 году 0

Юрий Гагарин и Пьер Ришар родились в 1934 году 0

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Фредди Меркьюри и Стивен Спилберг родились в 1946 году 0

Владимир Высоцкий и Кристофер Ллойд родились в 1938 году 0

Джон Леннон и Чак Норрис родились в 1940 году 0

Элвис Пресли и Василий Ливанов родились в 1935 году 0

Нил Армстронг и Клинт Иствуд родились в 1930 году 0

Меган Фокс и Эмилия Кларк родились в 1986 году. 0

Сергей Бодров и Джаред Лето родились в 1971 году 0

Курт Кобейн и Серж Танкян родились в 1967 году 0

Виктор Цой и Джим Керри родились в 1962 году 0

Мадс Миккельсен и Роберт Дауни — младший родились в 1965 году. 0

Шарлотта Рэмплинг и Шер родились в 1946 году. 0

Дэниел Крейг и Хью Джекман родились в 1968 году. 0