Знаменитости, которые оказались ровесниками

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Знали ли вы, что Мэрилин Монро и королева Елизавета ровесники? Как Джон Леннон и Чак Норрис. Как вам такое? Звучит эта информация довольно неожиданно, так как Джон Леннон покинул этот мир в далёком 1980 году, а Мэрилин — в ещё более далёком 1962.
Они стали легендами, о возрасте которых мы как-то не задумываемся.
Предлагаю вашему вниманию несколько известных личностей, ушедших и здравствующих, которые, как ни странно, оказались ровесниками.
Они стали легендами, о возрасте которых мы как-то не задумываемся.
Предлагаю вашему вниманию несколько известных личностей, ушедших и здравствующих, которые, как ни странно, оказались ровесниками.
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Метки: Время интересное люди
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