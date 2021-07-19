FISHKINET
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции... Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с... "Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения "Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения 30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу 30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу Система мер, которая насилует здравый смысл Система мер, которая насилует здравый смысл Неимоверная воля к победе Неимоверная воля к победе Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются... Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении Фильму "Чужие" 35 лет! Фильму "Чужие" 35 лет! Подборка прикольных картинок Подборка прикольных картинок Василию Ливанову – 86 Василию Ливанову – 86 Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на... Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Тест по фильму "Матрица" Тест по фильму "Матрица" Гифки Гифки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони Авария дня. Водитель разбился, уходя от полицейской погони Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом Мягкая посадка: курьезное ДТП с мотоциклистом
Знаменитости, которые оказались ровесниками

Знаменитости, которые оказались ровесниками (15 фото)

Автор:
19 июля 2021 21:35
Метки: Время   интересное   люди   
627
15
Знали ли вы, что Мэрилин Монро и королева Елизавета ровесники? Как Джон Леннон и Чак Норрис. Как вам такое? Звучит эта информация довольно неожиданно, так как Джон Леннон покинул этот мир в далёком 1980 году, а Мэрилин — в ещё более далёком 1962.
Они стали легендами, о возрасте которых мы как-то не задумываемся.
Предлагаю вашему вниманию несколько известных личностей, ушедших и здравствующих, которые, как ни странно, оказались ровесниками.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Время   интересное   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
jonnyD 2 часа назад
Боб Марли, Леонид Якубович и Евгений Петросян родились в 1945 году, те кто не с Ямайки , еще кряхтят ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Херассе! Цою еще 5 лет до пенсии пахать бы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы "Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы Режиссеры с отвратительным характером Режиссеры с отвратительным характером 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах Создали фан-версию "Гарри Поттера" с Киану Ривзом и другими голливудскими знаменитостями Создали фан-версию "Гарри Поттера" с Киану Ривзом и другими голливудскими знаменитостями Магия Лили Брик Магия Лили Брик
Наталья

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16425



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Система мер, которая насилует здравый смысл
3
220
Система мер, которая насилует здравый смысл
Как живут потомки викингов в "стране львов"
14
67
Как живут потомки викингов в "стране львов"
﻿
Набирающие популярность
Посетитель кубанского кафе устроил дебош и зарезал многодетного отца
1
38
Посетитель кубанского кафе устроил дебош и зарезал многодетного отца
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
0
34
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото)
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#фотографии#в мире#люди#авто аварии#ynews#знаменитости#актеры
#интересно#история#кино#удивительно#автомобили#аварии#автомир#подборка#шоу бизнес#роль
#Юмор#животные#СССР#Россия#дтп#приколы#прикольные#фильм#спорт#авиация

На что жалуетесь?

Вернуться