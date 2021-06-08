FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3921 пост • 951 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Что находили в настоящих бутылках с посланиями: ТОП-10 удивительных случаев

Что находили в настоящих бутылках с посланиями: ТОП-10 удивительных случаев (10 фото)

Автор:
08 июня 2021 13:01
Сообщество : Факты
Метки: Время   бутылка   интересное   находки   письмо   послания   факты   
1397
10

Помните как нашли капитана Гранта - бутылка с посланием проплыла много километров, прежде чем ее выловили, расшифровали и спасли человека. Сегодня этим способом общения мало кто пользуется, если только ради развлечения, но бутылки по-прежнему находят.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Время   бутылка   интересное   находки   письмо   послания   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
409
Жопа Полминуты назад
Чувак выкинувший 5000 бутылок в океан.... вообще-то для этого есть мусорка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10 В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Археологи нашли в Вероне древнеримскую мозаику Археологи нашли в Вероне древнеримскую мозаику 10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах 10 удивительных историй о потерянных и найденных вещах Американец нашёл на Аляске бутылку с посланием из СССР Американец нашёл на Аляске бутылку с посланием из СССР Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Крыса-сапер ушла в отставку с орденом
1
50
Крыса-сапер ушла в отставку с орденом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Советский Союз в цвете
0
2
Советский Союз в цвете
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
1
32
Чувствовать затылком: почему люди ощущают чужой взгляд, не видя смотрящего?
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#люди#история#дтп#Украина#новости#музыка#англия#почемучка
#интересно#Россия#фотографии#картинки#животные#аварии#авто аварии#авария дня#дети#Разное
#фото#интересное#прикол#факты#автомир#прикольные#подборка#автомобили#смешные#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться