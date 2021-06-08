Помните как нашли капитана Гранта - бутылка с посланием проплыла много километров, прежде чем ее выловили, расшифровали и спасли человека. Сегодня этим способом общения мало кто пользуется, если только ради развлечения, но бутылки по-прежнему находят.
В бутылке, выловленной на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул было послание от русских моряков. И хотя чернила частично разъело водой, очень многие принялись его расшифровывать. И вот что получилось: «Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции»
Предположительно, под МРХ моряки подразумевали Министерство сельского хозяйства СССР, а приказ постановления означал сухой закон — антиалкогольную кампанию, начавшуюся в 1985 году с приходом к власти
Житель Аляски нашел бутылку с посланием от советских моряков, она проплавала в воде более полувека, т.к. в послании есть дата - 20 июня 1969 года.
На австралийском острове Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад, а именно в 1886 году с немецкого парусника «Паула» проводили исследования морских течений и сбросили множество бутылок с запиской с названием судна и координатами.
Послание японского морехода Тюносуке Мацуямы, попавшего в кораблекрушение в 1784 году было выловлено 151 год спустя - рассказ о его судьбе, вырезанный на кокосовой пальме, достиг Японии лишь в 1935 году
У побережья Австралии в 2013 году женщина нашла бутылку с посланием, которое бросила маленькая девочка, живущая в Великобритании. За 5 месяцев бутылка преодолела тысячи километров. В бутылке был адрес девочки, женщина связалась с ней и сообщила радостную весть - бутылка доплыла
Гарольд Хаккет живет на канадском острове Принца Эдварда и отправляет свой адрес с помощью бутылок. Всего он забросил в море более 5000 бутылок с посланием, на 3000 он получил ответ из разных уголков мира. А одна его бутылка пропутешествовала 13 лет, прежде чем ее нашли. Интересное хобби, не правда ли?
В этом году в Канаде обнаружили бутылку с посланием, предположительно с Титаника. Послание было составлено 13 апреля в 1912 году 13-летней Матильдой Лефевр из Франции - «Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь ее найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Левен». Исследователи обнаружили фамилию девочки и ее семьи в списках пассажиров Титаника, спастись им не удалось
При реконструкции здания Центрального вокзала в штате Мичиган была обнаружена очень старая бутылка с запиской. Бутылку как важную ценность передали ученым, которые аккуратно вскрыли бутылку, аккуратно достали уже рассыпающуюся бумажку и прочли «Дэн Хоган и Гео Смит заклеили этот потолок в Чикаго, июль 1913 года». Шутники, блин
школьник из Англии нашел пивную бутылку с запиской внутри. Решив, что это важное послание, а то и тайное письмо от пиратов, он помчался к отцу, попросил его помочь вскрыть бутылку и записать этот волнительный момент на видео. Бутылку вскрыли. но оказалось, что это письмо от наркоманов, не несущее никакой информации, просто надпись, типа нашей "Здесь был Вася". Парень расстроился...
Источник:
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