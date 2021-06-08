В бутылке, выловленной на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул было послание от русских моряков. И хотя чернила частично разъело водой, очень многие принялись его расшифровывать. И вот что получилось: «Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции»

Предположительно, под МРХ моряки подразумевали Министерство сельского хозяйства СССР, а приказ постановления означал сухой закон — антиалкогольную кампанию, начавшуюся в 1985 году с приходом к власти