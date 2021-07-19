Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой

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Последний бой танкиста Паливоды.
В первой половине дня 6 октября 1941 года боевая группа под руководством командира 1-го батальона 39-го танкового полка 17-й танковой дивизии капитана Ганса Градля в составе практически всех имевшихся к тому времени на ходу танков дивизии (всего лишь около 20 машин) и части сил посаженного на броню 2-го батальона 63-го стрелкового полка пройдя по лесной дороге и попутно разгромив располагавшейся у поселка Свень командный пункт Брянского фронта, выйдя после полудня к Брянску захватила важный автодорожный мост через Десну и небольшой плацдарм на еѐ западном берегу. Однако сил отряда Градля для полного взятия города под контроль и его прикрытия было явно недостаточно, поэтому он запрашивает у командования дивизии поддержки.
Фрагмент карты из танка Т-34.
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В подкрепление ему немедленно направляется 1-й батальон 63-го стрелкового полка (две роты) во главе с самим командиром полка полковником Рюбзамом. Он продвигается к Брянску по тому же маршруту, что и несколько часов назад танки Градля.
Вот здесь на лесной дороге к востоку от Брянска колонна 63-го стрелкового полка и была внезапно атакована двумя советскими танками: Т-34 и КВ-1. Подтверждение этому мы находим в немецких архивных документах, так в журнале боевых действий (КТВ) 63-го стрелкового полка среди записей за 6 октября 1941 года скупо указывается, что "на марше к Брянску подразделения полка были атакованы вражескими танками".
Достаточно подробное описание этой атаки имеется в книге посвященной 17-й танковой дивизии – H.W. Geissler: Panzer im Osten – Kampf einer Division in Sowjetrußland – 17. Panzer-Division, Manuskript: "Вражеские танки въезжают в середину колонны и таранят грузовик, а легковая машина была просто раздавлена. Машина с боеприпасами загорается и взрывается.
*
В подкрепление ему немедленно направляется 1-й батальон 63-го стрелкового полка (две роты) во главе с самим командиром полка полковником Рюбзамом. Он продвигается к Брянску по тому же маршруту, что и несколько часов назад танки Градля.
Вот здесь на лесной дороге к востоку от Брянска колонна 63-го стрелкового полка и была внезапно атакована двумя советскими танками: Т-34 и КВ-1. Подтверждение этому мы находим в немецких архивных документах, так в журнале боевых действий (КТВ) 63-го стрелкового полка среди записей за 6 октября 1941 года скупо указывается, что "на марше к Брянску подразделения полка были атакованы вражескими танками".
Достаточно подробное описание этой атаки имеется в книге посвященной 17-й танковой дивизии – H.W. Geissler: Panzer im Osten – Kampf einer Division in Sowjetrußland – 17. Panzer-Division, Manuskript: "Вражеские танки въезжают в середину колонны и таранят грузовик, а легковая машина была просто раздавлена. Машина с боеприпасами загорается и взрывается.
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Немецкие артиллеристы быстро приводят свое орудие в боевое положение и делают выстрел, который отскакивает от брони, после чего оно тоже было раздавлено.
Тяжелое зенитное орудие также приводится в боевое положение, но оно не может вести огонь из-за собственных транспортных средств, и в конечном итоге тоже было раздавлено.
Второй танк таранит ещё одну машину, после чего он был подбит выстрелом из зенитки и пытается уйти, но сталкивается затем с немецким танком, который расстреливает ему гусеницы и его охватывает пламя".
Всего в ходе этой атаки советскими танками было уничтожено 8 машин, 1 105-мм лёгкая полевая гаубица и 1 8,8-см зенитное орудие.
Что касается более точной локализации района нападения, как следует из книги по истории 3-й роты 27-го сапѐрного батальона 17-й танковой дивизии – Geschichte der 3./Pz.Pi.Btl. 27 – 3. Kompanie Panzer Pionier Bataillon 27 Sammleranfertigung aus der Kameradschaft оно произошло на дороге к Брянску примерно в 20 километрах к западу от Карачева на восточной опушке брянского леса. Таким образом, по всей вероятности где-то недалеко от посёлка Фроловский.
Так, на некоторых снимка с перевернувшимся Т-34 отчётливо виден забор и какое-то одиночное строение у лесной дороги (вполне возможно, что это домик лесника), а на одном из снимков с КВ-1 видна установленная у дороги табличка, на которых обычно указывается к какому лесничеству относился тот или иной участок леса. А на карте РККА у посёлка Фроловский, недалеко от предполагаемого района нападения, отмечен домик лесника.
С большой долей уверенности можно утверждать, что атаковавшие в лесу под Брянском немецкую колонну танки были из состава 108-й танковой дивизии. Дело в том, что в ночь на 5 октября дивизия по приказу командующего Брянским фронтом совершает марш в район Карачева и к утру прибывает туда.
После выхода в район Карачева главные силы дивизии были сосредоточены в лесу в районе Одрино (в 6 километрах к северо-востоку от Карачева), но часть танков по 1 – 2 было решено выставить на отдельных направлениях на удалении 10 – 15 километров от Карачева. Очевидно, два танка из ее состава были направлены в район к юго-западу от Карачева для прикрытия лесной дороги на Брянск.
Кроме того, принадлежность этих танков к 108-й танковой дивизии подтверждает имевшаяся к этому времени в ее составе материальная часть, а также характерное написание номера на башне перевернувшегося Т-34. Так, мы имеем, по крайней мере, одно фото танка Т-34, которое однозначно идентифицируется с 108-й танковой дивизией – это подбитый в бою в ходе предпринятой 4 октября 1941 года контратаки под Павловичами танк Т-34 с башенным номером 42.
Что касается более точной локализации района нападения, как следует из книги по истории 3-й роты 27-го сапѐрного батальона 17-й танковой дивизии – Geschichte der 3./Pz.Pi.Btl. 27 – 3. Kompanie Panzer Pionier Bataillon 27 Sammleranfertigung aus der Kameradschaft оно произошло на дороге к Брянску примерно в 20 километрах к западу от Карачева на восточной опушке брянского леса. Таким образом, по всей вероятности где-то недалеко от посёлка Фроловский.
Так, на некоторых снимка с перевернувшимся Т-34 отчётливо виден забор и какое-то одиночное строение у лесной дороги (вполне возможно, что это домик лесника), а на одном из снимков с КВ-1 видна установленная у дороги табличка, на которых обычно указывается к какому лесничеству относился тот или иной участок леса. А на карте РККА у посёлка Фроловский, недалеко от предполагаемого района нападения, отмечен домик лесника.
С большой долей уверенности можно утверждать, что атаковавшие в лесу под Брянском немецкую колонну танки были из состава 108-й танковой дивизии. Дело в том, что в ночь на 5 октября дивизия по приказу командующего Брянским фронтом совершает марш в район Карачева и к утру прибывает туда.
После выхода в район Карачева главные силы дивизии были сосредоточены в лесу в районе Одрино (в 6 километрах к северо-востоку от Карачева), но часть танков по 1 – 2 было решено выставить на отдельных направлениях на удалении 10 – 15 километров от Карачева. Очевидно, два танка из ее состава были направлены в район к юго-западу от Карачева для прикрытия лесной дороги на Брянск.
Кроме того, принадлежность этих танков к 108-й танковой дивизии подтверждает имевшаяся к этому времени в ее составе материальная часть, а также характерное написание номера на башне перевернувшегося Т-34. Так, мы имеем, по крайней мере, одно фото танка Т-34, которое однозначно идентифицируется с 108-й танковой дивизией – это подбитый в бою в ходе предпринятой 4 октября 1941 года контратаки под Павловичами танк Т-34 с башенным номером 42.
На снимке отчётливо видно, что эта машина производства ХПЗ и нанесение номера аналогично перевернувшемуся в ходе атаке немецкой колонны в лесу под Брянском Т-34 с башенным номером 62. Также характерно наличие в составе дивизии и экранированных КВ-1.
Командиром танка Т-34 №62 был сержант Дмитрий Павлович Паливода (1917 г.р. из Николаева, призван Николаевским РВК, проживал по ул. Торговой,10). Поисковикам удалось найти две зарплатных ведомости 3-й роты 1-го танкового батальона 108-й танковой дивизии.
Командиром танка Т-34 №62 был сержант Дмитрий Павлович Паливода (1917 г.р. из Николаева, призван Николаевским РВК, проживал по ул. Торговой,10). Поисковикам удалось найти две зарплатных ведомости 3-й роты 1-го танкового батальона 108-й танковой дивизии.
На обратной стороне одной из фотографий танка Т-34 №62 есть подпись: «Der Panzerkommandant das erschossen» (Командир танка застрелился).
Теперь мы знаем, что он погиб, прорываясь из окружения.
Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой…
Теперь мы знаем, что он погиб, прорываясь из окружения.
Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой…
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