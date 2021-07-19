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Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой

Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой (15 фото)

Автор:
19 июля 2021 18:24
Метки: боеприпас   мужество   отвага   прорыв   шанс   
992
15
Последний бой танкиста Паливоды.
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Метки: боеприпас   мужество   отвага   прорыв   шанс   
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11k
Енот Полиграфович 6 часов назад
Опять школьник переписывал? В вермахте были пехотные части( полки, батальоны, роты) не стрелковые!!! Стрелковые в РККА!!! ..."Выстрел отскочил от брони"? Это как? Если брать определение, то артиллерийский выстрел подразумевает -снаряд(тип) и заряд (тоже тип-усиленный, нормальный, уменьшеный- для артиллерии) ...для крупных калибров раздельного заряжания, для мелкой -унитарный выстрел(объединенный гильзой снаряд с зарядом)...может все таки- снаряд не пробил броню и отскочил?))). Суть изложения- все в кучу. Попробуй ткнуть носом в ляпы начнется истерика-"деды воевали а сука какая то минусит". Вот именно, деды воевали, а не те бездари и тупицы что копипастят всякую халтуру с элементарными ошибками и сомнительного содержания, спекулируя на дедах которые воевали. Минус не событию, а изложению и отношению к теме, лени и откровенной тупости и нежеланию вообще что то делать самому.
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1k
просто программист 7 часов назад
"С огромным мужеством и отвагой" - да, это вам не поколение тиктокеров и прочего биомусора, настоящие мужчины
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5k
schmubu 7 часов назад
Ваня, только пжалста исправь.
не «Der Panzerkommandant das erschossen»,
а «Der Panzerkommandant hat sich erschossen».
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