Без боеприпасов и без единого шанса на прорыв, но с огромным мужеством и отвагой

Всего в ходе этой атаки советскими танками было уничтожено 8 машин, 1 105-мм лёгкая полевая гаубица и 1 8,8-см зенитное орудие.



Что касается более точной локализации района нападения, как следует из книги по истории 3-й роты 27-го сапѐрного батальона 17-й танковой дивизии – Geschichte der 3./Pz.Pi.Btl. 27 – 3. Kompanie Panzer Pionier Bataillon 27 Sammleranfertigung aus der Kameradschaft оно произошло на дороге к Брянску примерно в 20 километрах к западу от Карачева на восточной опушке брянского леса. Таким образом, по всей вероятности где-то недалеко от посёлка Фроловский.



Так, на некоторых снимка с перевернувшимся Т-34 отчётливо виден забор и какое-то одиночное строение у лесной дороги (вполне возможно, что это домик лесника), а на одном из снимков с КВ-1 видна установленная у дороги табличка, на которых обычно указывается к какому лесничеству относился тот или иной участок леса. А на карте РККА у посёлка Фроловский, недалеко от предполагаемого района нападения, отмечен домик лесника.



С большой долей уверенности можно утверждать, что атаковавшие в лесу под Брянском немецкую колонну танки были из состава 108-й танковой дивизии. Дело в том, что в ночь на 5 октября дивизия по приказу командующего Брянским фронтом совершает марш в район Карачева и к утру прибывает туда.



После выхода в район Карачева главные силы дивизии были сосредоточены в лесу в районе Одрино (в 6 километрах к северо-востоку от Карачева), но часть танков по 1 – 2 было решено выставить на отдельных направлениях на удалении 10 – 15 километров от Карачева. Очевидно, два танка из ее состава были направлены в район к юго-западу от Карачева для прикрытия лесной дороги на Брянск.



Кроме того, принадлежность этих танков к 108-й танковой дивизии подтверждает имевшаяся к этому времени в ее составе материальная часть, а также характерное написание номера на башне перевернувшегося Т-34. Так, мы имеем, по крайней мере, одно фото танка Т-34, которое однозначно идентифицируется с 108-й танковой дивизией – это подбитый в бою в ходе предпринятой 4 октября 1941 года контратаки под Павловичами танк Т-34 с башенным номером 42.