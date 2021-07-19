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Система мер, которая насилует здравый смысл

Система мер, которая насилует здравый смысл (2 фото)

Автор:
19 июля 2021 17:09
Метки: Система мер   здравый смысл   насилует   
2223
2
Наверное уже не раз здесь обсуждалась имперская системы мер с их футами и дюймами, но я не могу не вставить свои пять копеек. Проживая в Америке у меня ежедневно пригорает от того, как имперская система наплевала на логику, математику и здравый смысл.

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Метки: Система мер   здравый смысл   насилует   
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Сергей 2 часа назад
А я долго не мог понять, почему у них мили бывают разные. Обычная и морская. Если они все к футам привязаны, у них что морские футы (ноги) больше?
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3k
RALEXXX 10 минут назад
Да, всё это создаёт некоторые неудобства для приехавших из Европы. Для местных будет караул, если в один прекрасный день всё переведут в метрическую систему. Хотя уже сейчас на этикетках рядом с фунтами и унциями в скобках указывают граммы и литры.
И вообще скажи спасибо, что в стране хотя бы правостороннее движение.
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14k
Поручик 14 минут назад
Ладно, х. с ним, с "заокеанским буржуинством"!
Меня гораздо больше всегда занимал вопрос: почему У НАС сантехнические резьбы меряются "в дюймах"?


Понятно было бы, если б там было какое-то ЦЕЛОЕ/дробное отношение "дюйма" к "числу Пи". Присутствовала бы хоть какая-то логика. Так ведь нет же, "округление" рулит!

Например: труба "1/2 дюйма" = Ду15 (15 мм "проходной" диаметр - это никуа не 12,7 мм)

А "серьёзные" диаметры (от D200 и больше) - уже, почему то, меряются вообще исключительно в миллиметрах...
"Где логика? Где разум?" (с)Вовочка

"Темна вода в облацех воздушных", в общем...
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3k
Кистень 22 минуты назад
Охладитель маловат.
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9k
K7OO 23 минуты назад
Надо созвать мировую конференцию и прийти к единой для всех системе мер. Например, в попугаях, чтоб никому обидно не было.
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9k
Кыся Полчаса назад
Дело привычки. Они примерно представляют, сколько эта мера.
Вот мы пользуемся метрами, а много ли людей смогут на руках метр показать? Или 50см? Просто попробуйте, ошибетесь довольно сильно(ну кроме людей рабочих специальностей, где это каждый день меряют). Но мы никогда не скажем "двухметровый лилипут", просто потому что знаем примерный рост человека.
И вряд ли мы будет покупать 100 грамм картошки... или 3 кило мороженого. Мы знаем, много это или мало, но соотносим это не с весом, а с продуктом. Проверьте себя - возьмите гири без меток и определите вес. Многие ошибутся вдвое-втрое. Даже продавщица, которая колбасу умеет порезать с точностью до 10 грамм, и та ошибется - ведь он привыкла смотреть на размер, а не чувствовать вес.

Так же и они знают, что такое фунт, а что унция.
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2k
Vic Twin 44 минуты назад
Это сила привычки. Точно как и в еде. Если в детстве не видел и не ел раков, то во взрослой жизни пиво с раками будет для тебя звучать как пиво с пауками. Посты на такую тему - это свидетельство, что никогда нигде не был, ничего не видел, экзотики не пробовал, а сегодня вот тебе на... И тут же подключается толпа народу из глухих деревень, которые тоже считают, что слаще морковки на свете ничего не бывают. А кто так не считает, тот гейроп, продался пендосам.

Дюймовая система оправдывает себя в грубом быту. Когда тебе не нужны особые точности. Трубы, столярка, ручные инструменты. Там точность идет делением пополам. Дюйм много? Ага, делим пополам. Еще много, опять пополам, опять пополам. Посмотрите на дюймовую линейку. И тогда становятся очень удобны эти дюймовые размеры тем, что целых мало, а значит легко стандартизовать. То есть бытовуху делать 1 дюйм, 1+1/2 и так далее. Разные предметы из разных областей начинают подходить друг к другу. Стандартная труба влазит в стандартную дырку. Горловина фена четко подходит к водопроводному фланцу и так далее.
С сантиметрами так не получается. Оно всё практически всегда разного размера. Тут только "напилинг".
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−57
Улыбака 58 минут назад
Ну пережитки прошлого. Пытались штаты при картере на метр перейти, да тормознули. Но все дело привычки

К примеру стальные трубы, резьбы все в дюймах. И ничего, работает. И 24часа 60 минут 60 секунд в сутках тоже не метрическая мера, предлагалось также деление на 100 - 100 часов, сто минут.
А размерность шин? Это ж ужас какой, в одной системе дюймы, миллиметр и проценты. Ну ведь все свободно найдут нужную резину.


А баррель? Многие даже не знают, сколько это, но цену на нефть в баррелях все знают. Вот скажите, сколько сейчас стоит тонна нефти? Или кубометр?
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370
да пох Час назад
......Я даже представить не мог, как сильно метрическая система облегчает нам жизнь...

У вас в конторе кто то редактирует тексты ? Уважайте пленных Инфо войны .Надо быть гуманней к простым людям .Мы же по простодушию это, нет, нет да читаем .
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44k
doker Час назад
Метр, грамм - это абстракция к которой мы привыкли имея измерительный инструмент.
А люди должны же были от чего-то отталкиваться при измерениях без весов и рулетки... Так что это нормально.
Давно ли мы пришли в метрическую систему?
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18k
Юрий 2 часа назад
Этой британской системе сотни лет. И как то до сих пор система существует. Более того, 24 часа в сутках еще шумеры придумали. Не 10 и не 100 часов в сутках. Да и минут почему то 60. И ничего. Это исчисление уже существует тысячелетия. Привычка....
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)... он ответил: - Wat da [мат] is that? (/С)
Это 100% был ниггер.
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35k
Геша Бородач 2 часа назад
так и байт это 8 бит и т.д., и т.п., и ни один юзер ещё не свихнулся!
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24k
Vazari 2 часа назад
Не помню уже, где, но читал, как Фаренгейт сделал свою шкалу. За нулевую точку он взял температуру за окном, когда было холодно, а за 100градусов-температуру своего тела (видимо болел в тот день)
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13k
Booka1a 2 часа назад
ага. в Разрушительном ранчо было про гаечные ключи - размеры подряд - 3/4, 13/16, 7/8... по факту даже всё правильно, просто что мешало привести к общему знаменателю тупо для удобства и писать 12/16, 13/16, 14/16?
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55k
Андрей 2 часа назад
Они нам диверсию подкинули: ключ "на 13". Это их размер "0,5". Выбешивает, когда натыкаешься, не 12 и не 14.
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818
Елена Захарова 2 часа назад
Да уж. Намучилась я с этими АМ и РМ когда планировали конференции в ЗУМе.

Для надежности устанавливала время 12:01 РМ, что бы никто не путался
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287
Александр 2 часа назад
Каждому своё ,кому стручки а кому горох.
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3k
Александр 2 часа назад
Кемеров, как, врочем, и всегда, скопировал пост придурка, который несет бред.
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10k
Nikita 2 часа назад
В Финляндии метрическая система, а гвозди в дюймах измеряют...
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10k
Nikita 2 часа назад
Вспомнилось

"Хагрид помогал Гарри бросать монеты в сумку.
Золотые это галлеоны, пояснил он. Один галлеон это семнадцать серебряных сиклей, а один сикль двадцать девять кнатов, это просто, да?"
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