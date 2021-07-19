Система мер, которая насилует здравый смысл

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Наверное уже не раз здесь обсуждалась имперская системы мер с их футами и дюймами, но я не могу не вставить свои пять копеек. Проживая в Америке у меня ежедневно пригорает от того, как имперская система наплевала на логику, математику и здравый смысл.
Вес
Вес в америке измеряется в фунтах. Что тут такого, да? Ну ок. А из чего состоит фунт? Из унций. Так сколько же унций в фунте? 100? Или поменьше - 10? Нет. Их 16!
Это даже не ровное число! То есть идет 15.8 унций, 15.9 унций, 1 фунт. Где логика?
Объем жидкости
Кроме веса в унциях также измеряется и объем жидкости. Маленькая банка колы (0.33) это 12 унций. И вес и объем обозначается одним и тем же словом.
Что идет после унций? Галлон. И наверное в галлоне тоже 16 унций, как в фунте? Нет. Объем жидкости измеряется по-другому, их там 128. Как это вообще запомнить?
Расстояние.
Тут американцы используют дюймы, футы (не путать с фунтами), ярды и мили.
Поскольку ровных чисел имперская система не признает, то расстояние не станет исключением.
1 фут = 12 дюймов
1 ярд = 3 фута
1 миля = 1760 ярдов
Как они переводили одно в другое без компьютеров в те древние времена, когда все это придумали?
Вообще что такое фут? Это ступня.
“Просьба всех покупателей в очереди соблюдать дистанцию в шесть ступней друг от друга!”
“Дамы и господа, наш самолет занял крейсерский эшелон в сорок три тысячи ступней над уровнем моря и двигается со скоростью..”
Бред какой-то.
Приедет американец в Москву, спросит как пройти на красную площадь, а я ему:
“Это тебе дюжину верст надо пройти прямо, затем поверни направо, ну а там уже от ГУМа буквально две сажени, три локтя и ты на месте”
Как-то так это выглядит в Америке.
Среди всего этого мракобесия, есть еще более отягчающие обстоятельства - дроби.
Американский гугл навигатор вам скажет “Через 1 и ¾ мили поверните направо”
И ты сразу думаешь - “А справа у нас институт высшей математики, да? Потому что я хз как представить в голове расстояние в 1 и ¾ мили!!!”
Время.
Ну это, пожалуй, самое легкое из извращений имперской системы - вместо 24 часов используется 12.
Что меня бесит, так это AM и PM! На первый взгляд все выглядит просто AM - до полудня, PM - после полудня. Тогда скажите 12 00 PM это день или ночь?
- “День” - подумал водитель автобуса, который уехал без меня!
- “Ну PM - это же после полудня, значит наверно ночью” - думал я сидя на пустой остановке.
Слава богу, не все американцы используют 12 часовой формат времени. Там где нужна точность, такое не прокатит. Поэтому, армия, полиция, авиация и т.д. используют нормальный 24 часовой формат. Обычные же люди называют 24 часовой формат - военным (military time) и совершенно в нем не разбираются.
Однажды меня спросили время на улице и я по привычке выдал - 16:00.
В голове американца это прозвучало как “квадратный косинус молекулярного котангенса” - то есть полным бредом, и он ответил:
- Wat da fuck is that?
Но вернемся к создателям имперской системы мер. Всех вышеперечисленных издевательств над временем им показалось мало, поэтому они решили надругаться еще и над календарем.
Во всех календарях неделя начинается с воскресенья, несмотря на то, что это выходной, а даты пишутся в формате “месяц / день / год”. Попробуй пойми какое это число - 05 / 06 / 2021 ? Шестое мая или пятое июня?
Гаечные ключи
Пошла тяжелая артиллерия. Теперь я понимаю почему простым работягам вроде плотников и слесарей так хорошо платят в США. Кроме них ни один человек не поймет какого размера ключ на 13/16 (на 21 по-нашему)
Во-первых, там нет ни одного целого числа. Все ключи это 12/18, 48/73 и прочий взрыв мозга.
Во-вторых, даже логически вы не сможете догадаться какой ключ меньше, а какой больше. У нас понятно. Если на 13 маловат, то надо попробовать на 14.
Тут - если на ½ маловат, то надо попробовать… ээээ.. Правильно, на 9/16! Он идет следующим. Логика идет на фиг.
Ко всему вышеперечисленному можно также отнести температуру в фаренгейтах, площадь в квадратных футах, другой размер обуви и т.д.
Но и это лишь повседневные бытовые величины. Если копнуть глубже в имперскую систему, то всплывет такое, с чем вы точно не захотите иметь дело. Например давление кислородного баллона измеряемое в фунтах на квадратный дюйм..
Я даже представить не мог, как сильно метрическая система облегчает нам жизнь!
Вес в америке измеряется в фунтах. Что тут такого, да? Ну ок. А из чего состоит фунт? Из унций. Так сколько же унций в фунте? 100? Или поменьше - 10? Нет. Их 16!
Это даже не ровное число! То есть идет 15.8 унций, 15.9 унций, 1 фунт. Где логика?
Объем жидкости
Кроме веса в унциях также измеряется и объем жидкости. Маленькая банка колы (0.33) это 12 унций. И вес и объем обозначается одним и тем же словом.
Что идет после унций? Галлон. И наверное в галлоне тоже 16 унций, как в фунте? Нет. Объем жидкости измеряется по-другому, их там 128. Как это вообще запомнить?
Расстояние.
Тут американцы используют дюймы, футы (не путать с фунтами), ярды и мили.
Поскольку ровных чисел имперская система не признает, то расстояние не станет исключением.
1 фут = 12 дюймов
1 ярд = 3 фута
1 миля = 1760 ярдов
Как они переводили одно в другое без компьютеров в те древние времена, когда все это придумали?
Вообще что такое фут? Это ступня.
“Просьба всех покупателей в очереди соблюдать дистанцию в шесть ступней друг от друга!”
“Дамы и господа, наш самолет занял крейсерский эшелон в сорок три тысячи ступней над уровнем моря и двигается со скоростью..”
Бред какой-то.
Приедет американец в Москву, спросит как пройти на красную площадь, а я ему:
“Это тебе дюжину верст надо пройти прямо, затем поверни направо, ну а там уже от ГУМа буквально две сажени, три локтя и ты на месте”
Как-то так это выглядит в Америке.
Среди всего этого мракобесия, есть еще более отягчающие обстоятельства - дроби.
Американский гугл навигатор вам скажет “Через 1 и ¾ мили поверните направо”
И ты сразу думаешь - “А справа у нас институт высшей математики, да? Потому что я хз как представить в голове расстояние в 1 и ¾ мили!!!”
Время.
Ну это, пожалуй, самое легкое из извращений имперской системы - вместо 24 часов используется 12.
Что меня бесит, так это AM и PM! На первый взгляд все выглядит просто AM - до полудня, PM - после полудня. Тогда скажите 12 00 PM это день или ночь?
- “День” - подумал водитель автобуса, который уехал без меня!
- “Ну PM - это же после полудня, значит наверно ночью” - думал я сидя на пустой остановке.
Слава богу, не все американцы используют 12 часовой формат времени. Там где нужна точность, такое не прокатит. Поэтому, армия, полиция, авиация и т.д. используют нормальный 24 часовой формат. Обычные же люди называют 24 часовой формат - военным (military time) и совершенно в нем не разбираются.
Однажды меня спросили время на улице и я по привычке выдал - 16:00.
В голове американца это прозвучало как “квадратный косинус молекулярного котангенса” - то есть полным бредом, и он ответил:
- Wat da fuck is that?
Но вернемся к создателям имперской системы мер. Всех вышеперечисленных издевательств над временем им показалось мало, поэтому они решили надругаться еще и над календарем.
Во всех календарях неделя начинается с воскресенья, несмотря на то, что это выходной, а даты пишутся в формате “месяц / день / год”. Попробуй пойми какое это число - 05 / 06 / 2021 ? Шестое мая или пятое июня?
Гаечные ключи
Пошла тяжелая артиллерия. Теперь я понимаю почему простым работягам вроде плотников и слесарей так хорошо платят в США. Кроме них ни один человек не поймет какого размера ключ на 13/16 (на 21 по-нашему)
Во-первых, там нет ни одного целого числа. Все ключи это 12/18, 48/73 и прочий взрыв мозга.
Во-вторых, даже логически вы не сможете догадаться какой ключ меньше, а какой больше. У нас понятно. Если на 13 маловат, то надо попробовать на 14.
Тут - если на ½ маловат, то надо попробовать… ээээ.. Правильно, на 9/16! Он идет следующим. Логика идет на фиг.
Ко всему вышеперечисленному можно также отнести температуру в фаренгейтах, площадь в квадратных футах, другой размер обуви и т.д.
Но и это лишь повседневные бытовые величины. Если копнуть глубже в имперскую систему, то всплывет такое, с чем вы точно не захотите иметь дело. Например давление кислородного баллона измеряемое в фунтах на квадратный дюйм..
Я даже представить не мог, как сильно метрическая система облегчает нам жизнь!
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Метки: Система мер здравый смысл насилует
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И вообще скажи спасибо, что в стране хотя бы правостороннее движение.
Меня гораздо больше всегда занимал вопрос: почему У НАС сантехнические резьбы меряются "в дюймах"?
Понятно было бы, если б там было какое-то ЦЕЛОЕ/дробное отношение "дюйма" к "числу Пи". Присутствовала бы хоть какая-то логика. Так ведь нет же, "округление" рулит!
Например: труба "1/2 дюйма" = Ду15 (15 мм "проходной" диаметр - это никуа не 12,7 мм)
А "серьёзные" диаметры (от D200 и больше) - уже, почему то, меряются вообще исключительно в миллиметрах...
"Где логика? Где разум?" (с)Вовочка
"Темна вода в облацех воздушных", в общем...
Вот мы пользуемся метрами, а много ли людей смогут на руках метр показать? Или 50см? Просто попробуйте, ошибетесь довольно сильно(ну кроме людей рабочих специальностей, где это каждый день меряют). Но мы никогда не скажем "двухметровый лилипут", просто потому что знаем примерный рост человека.
И вряд ли мы будет покупать 100 грамм картошки... или 3 кило мороженого. Мы знаем, много это или мало, но соотносим это не с весом, а с продуктом. Проверьте себя - возьмите гири без меток и определите вес. Многие ошибутся вдвое-втрое. Даже продавщица, которая колбасу умеет порезать с точностью до 10 грамм, и та ошибется - ведь он привыкла смотреть на размер, а не чувствовать вес.
Так же и они знают, что такое фунт, а что унция.
Дюймовая система оправдывает себя в грубом быту. Когда тебе не нужны особые точности. Трубы, столярка, ручные инструменты. Там точность идет делением пополам. Дюйм много? Ага, делим пополам. Еще много, опять пополам, опять пополам. Посмотрите на дюймовую линейку. И тогда становятся очень удобны эти дюймовые размеры тем, что целых мало, а значит легко стандартизовать. То есть бытовуху делать 1 дюйм, 1+1/2 и так далее. Разные предметы из разных областей начинают подходить друг к другу. Стандартная труба влазит в стандартную дырку. Горловина фена четко подходит к водопроводному фланцу и так далее.
С сантиметрами так не получается. Оно всё практически всегда разного размера. Тут только "напилинг".
С сантиметрами так не получается (С) Если все дружно перейдут на производство водопроводных труб 30, 20, 15 мм и тому подобное, то про дюймы забудут очень быстро.
К примеру стальные трубы, резьбы все в дюймах. И ничего, работает. И 24часа 60 минут 60 секунд в сутках тоже не метрическая мера, предлагалось также деление на 100 - 100 часов, сто минут.
А размерность шин? Это ж ужас какой, в одной системе дюймы, миллиметр и проценты. Ну ведь все свободно найдут нужную резину.
А баррель? Многие даже не знают, сколько это, но цену на нефть в баррелях все знают. Вот скажите, сколько сейчас стоит тонна нефти? Или кубометр?
У вас в конторе кто то редактирует тексты ? Уважайте пленных Инфо войны .Надо быть гуманней к простым людям .Мы же по простодушию это, нет, нет да читаем .
А люди должны же были от чего-то отталкиваться при измерениях без весов и рулетки... Так что это нормально.
Давно ли мы пришли в метрическую систему?
Это 100% был ниггер.
Для надежности устанавливала время 12:01 РМ, что бы никто не путался
"Хагрид помогал Гарри бросать монеты в сумку.
Золотые это галлеоны, пояснил он. Один галлеон это семнадцать серебряных сиклей, а один сикль двадцать девять кнатов, это просто, да?"