Система мер, которая насилует здравый смысл

Вес



Вес в америке измеряется в фунтах. Что тут такого, да? Ну ок. А из чего состоит фунт? Из унций. Так сколько же унций в фунте? 100? Или поменьше - 10? Нет. Их 16!



Это даже не ровное число! То есть идет 15.8 унций, 15.9 унций, 1 фунт. Где логика?



Объем жидкости



Кроме веса в унциях также измеряется и объем жидкости. Маленькая банка колы (0.33) это 12 унций. И вес и объем обозначается одним и тем же словом.



Что идет после унций? Галлон. И наверное в галлоне тоже 16 унций, как в фунте? Нет. Объем жидкости измеряется по-другому, их там 128. Как это вообще запомнить?



Расстояние.



Тут американцы используют дюймы, футы (не путать с фунтами), ярды и мили.



Поскольку ровных чисел имперская система не признает, то расстояние не станет исключением.



1 фут = 12 дюймов



1 ярд = 3 фута



1 миля = 1760 ярдов



Как они переводили одно в другое без компьютеров в те древние времена, когда все это придумали?



Вообще что такое фут? Это ступня.



“Просьба всех покупателей в очереди соблюдать дистанцию в шесть ступней друг от друга!”



“Дамы и господа, наш самолет занял крейсерский эшелон в сорок три тысячи ступней над уровнем моря и двигается со скоростью..”



Бред какой-то.



Приедет американец в Москву, спросит как пройти на красную площадь, а я ему:



“Это тебе дюжину верст надо пройти прямо, затем поверни направо, ну а там уже от ГУМа буквально две сажени, три локтя и ты на месте”



Как-то так это выглядит в Америке.



Среди всего этого мракобесия, есть еще более отягчающие обстоятельства - дроби.



Американский гугл навигатор вам скажет “Через 1 и ¾ мили поверните направо”



И ты сразу думаешь - “А справа у нас институт высшей математики, да? Потому что я хз как представить в голове расстояние в 1 и ¾ мили!!!”



Время.



Ну это, пожалуй, самое легкое из извращений имперской системы - вместо 24 часов используется 12.



Что меня бесит, так это AM и PM! На первый взгляд все выглядит просто AM - до полудня, PM - после полудня. Тогда скажите 12 00 PM это день или ночь?



- “День” - подумал водитель автобуса, который уехал без меня!



- “Ну PM - это же после полудня, значит наверно ночью” - думал я сидя на пустой остановке.



Слава богу, не все американцы используют 12 часовой формат времени. Там где нужна точность, такое не прокатит. Поэтому, армия, полиция, авиация и т.д. используют нормальный 24 часовой формат. Обычные же люди называют 24 часовой формат - военным (military time) и совершенно в нем не разбираются.



Однажды меня спросили время на улице и я по привычке выдал - 16:00.



В голове американца это прозвучало как “квадратный косинус молекулярного котангенса” - то есть полным бредом, и он ответил:



- Wat da fuck is that?



Но вернемся к создателям имперской системы мер. Всех вышеперечисленных издевательств над временем им показалось мало, поэтому они решили надругаться еще и над календарем.



Во всех календарях неделя начинается с воскресенья, несмотря на то, что это выходной, а даты пишутся в формате “месяц / день / год”. Попробуй пойми какое это число - 05 / 06 / 2021 ? Шестое мая или пятое июня?



Гаечные ключи



Пошла тяжелая артиллерия. Теперь я понимаю почему простым работягам вроде плотников и слесарей так хорошо платят в США. Кроме них ни один человек не поймет какого размера ключ на 13/16 (на 21 по-нашему)



Во-первых, там нет ни одного целого числа. Все ключи это 12/18, 48/73 и прочий взрыв мозга.



Во-вторых, даже логически вы не сможете догадаться какой ключ меньше, а какой больше. У нас понятно. Если на 13 маловат, то надо попробовать на 14.



Тут - если на ½ маловат, то надо попробовать… ээээ.. Правильно, на 9/16! Он идет следующим. Логика идет на фиг.



Ко всему вышеперечисленному можно также отнести температуру в фаренгейтах, площадь в квадратных футах, другой размер обуви и т.д.



Но и это лишь повседневные бытовые величины. Если копнуть глубже в имперскую систему, то всплывет такое, с чем вы точно не захотите иметь дело. Например давление кислородного баллона измеряемое в фунтах на квадратный дюйм..



Я даже представить не мог, как сильно метрическая система облегчает нам жизнь!