Пара скинула 190 кило на двоих, чтобы родить ребенка

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Когдаврачи заявили Дастину и Рэйчел Холлам, что стать родителями они смогут, лишь сильно сбросив вес, пара серьезно взялась за дело. В результате, Холлы скинули на двоих почти два центнера и получили заветную награду - у них родилась дочь.
Пара толстяков сбросила 190 килограммов на двоих после безуспешных попыток стать родителями, которые они предпринимали в течение семи лет. Когда врачи велели им худеть, чтобы обзавестись ребенком, они серьезно подошли к делу - и у них все получилось!
37-летний Дастин Холл в процессе борьбы с лишним весом скинул 140 кило, а его жена, 34-летняя Рэйчел, - 50. Дастин прошел через процедуру желудочного анастомоза, уменьшившую размер желудка, и перешел на низкоуглеводную высокопротеиновую диету, что помогло ему сбросить вес с 241 до 967 килограммов. Вдохновленная его успехом Рэйчел прошла ту же операцию - и через год с небольшим забеременела.
Еще через 9 месяцев у пары из Латропа, Северная Калифорния, родилась дочь Пресли.
37-летний Дастин Холл в процессе борьбы с лишним весом скинул 140 кило, а его жена, 34-летняя Рэйчел, - 50. Дастин прошел через процедуру желудочного анастомоза, уменьшившую размер желудка, и перешел на низкоуглеводную высокопротеиновую диету, что помогло ему сбросить вес с 241 до 967 килограммов. Вдохновленная его успехом Рэйчел прошла ту же операцию - и через год с небольшим забеременела.
Еще через 9 месяцев у пары из Латропа, Северная Калифорния, родилась дочь Пресли.
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Дастин, сотрудник страховой компании, говорит: "Мы смогли стать родителями только потому, что похудели. И мы не собираемся вновь набирать вес: ведь если я снова буду весить 240 кило, я не смогу быть активным отцом. Да я раньше сам себе туфли не мог завязать!"
"Мы пытались стать родителями семь лет и уже отчаялись, - рассказывает Рэйчел, сотрудница некоммерческой организации. - Когда я увидела две полоски на тесте, я поняла, что мы сделали это, мы стали здоровее и достигли цели. Материнство стоит каждой минуты на диете, каждой потерянной калории, каждой капли пота в спортзале".
"Мы пытались стать родителями семь лет и уже отчаялись, - рассказывает Рэйчел, сотрудница некоммерческой организации. - Когда я увидела две полоски на тесте, я поняла, что мы сделали это, мы стали здоровее и достигли цели. Материнство стоит каждой минуты на диете, каждой потерянной калории, каждой капли пота в спортзале".
"Врач давно сказал мне, что, если я не сброшу вес, я протяну максимум полгода, - говорит Дастин. - По ночам я прсыпался от удушья. Я не мог завязать себе шнурки,а пройдя 100 метров, должен был сесть и отдохнуть. В общем, разговор с врачом очень напугал меня. И я решил, что надо что-то менять".
Дастину поставили стягивающий жгут на желудок, ограничив его объем и вместимость. Кроме того, он перешел на низкоуглеводную высокопротеиновую диету, отказавшись от фаст-фуда и налегая на мясо, рыбу, овощи и фрукты. "Я совсем не разбирался в питании, - говорит Дастин. - Каждый день я поглощал 13-15 тысяч калорий. В обедя заходил в закусочную и наедался на 2500 калорий. За день я выпивал 2-3 двухлитровых баллона газировки. Теперь я думаю о питании, питаюсь здоровой едой и избегаю полуфабрикатов".
За два с половиной года объемы Дастина уменьшились на 7 размеров. "Я хожу в спортзал, занимаюсь медитациями и разбираюсь с психологом в том, что я пытался компенсировать с помощью еды,", - хвалится он.
Рэйчелтвердо решилс сбросить вес, когда поняла, что Дастин весит меньше нее. "Он стал стройнее меня, и у него были кубики пресса, - говорит она. - И я решила, что мне не годится отставать".
Дастину поставили стягивающий жгут на желудок, ограничив его объем и вместимость. Кроме того, он перешел на низкоуглеводную высокопротеиновую диету, отказавшись от фаст-фуда и налегая на мясо, рыбу, овощи и фрукты. "Я совсем не разбирался в питании, - говорит Дастин. - Каждый день я поглощал 13-15 тысяч калорий. В обедя заходил в закусочную и наедался на 2500 калорий. За день я выпивал 2-3 двухлитровых баллона газировки. Теперь я думаю о питании, питаюсь здоровой едой и избегаю полуфабрикатов".
За два с половиной года объемы Дастина уменьшились на 7 размеров. "Я хожу в спортзал, занимаюсь медитациями и разбираюсь с психологом в том, что я пытался компенсировать с помощью еды,", - хвалится он.
Рэйчелтвердо решилс сбросить вес, когда поняла, что Дастин весит меньше нее. "Он стал стройнее меня, и у него были кубики пресса, - говорит она. - И я решила, что мне не годится отставать".
"Доктор сказал мне, что для меня единственный шанс забеременеть, - сбросить вес, - рассказывает Рэйчел. - И я сделала то, что делалмуж, - уменьшила объем желудка и села на низкоуглеводную диету. Мы придерживаемся своего плана,и я приучила себя ходить в зал шесть раз в неделю".
Вместо того, чтобы ходить вместе по ресторанам, теперь пара совместно занимается в спортзале. "По субботам мы вместе ходим на занятия, отправляемся в пешие походы - наши семейные романтические выходы теперь стали совсем другими", - говорит Рэйчел.
Вместо того, чтобы ходить вместе по ресторанам, теперь пара совместно занимается в спортзале. "По субботам мы вместе ходим на занятия, отправляемся в пешие походы - наши семейные романтические выходы теперь стали совсем другими", - говорит Рэйчел.
Несмотря на успехи в похудении, пара была в шоке, когда Рэйчел забеременела. "Я не мог поверить свои глазам, - говорит Дастин. - Мы даже переделали тест, чтобы убедиться. Мы были просто счастливы!"
Дастин убежден, что ребенок у них появился лишь потому, что они смогли похудеть. "Я мечтал, что смогу брать дочку на руки и опускаться на колени, чтобы поиграть с ней, - говорит Дастин. - И я счастлив, что могу сделать это". "Похудение открыло передо мной новую жизнь, - соглашается Рэйчел. - Теперь я счастливее, чем когда бы то ни было раньше".
Дастин убежден, что ребенок у них появился лишь потому, что они смогли похудеть. "Я мечтал, что смогу брать дочку на руки и опускаться на колени, чтобы поиграть с ней, - говорит Дастин. - И я счастлив, что могу сделать это". "Похудение открыло передо мной новую жизнь, - соглашается Рэйчел. - Теперь я счастливее, чем когда бы то ни было раньше".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Килограммов? 241 -> 967 Это называется - сбросить?
P.S. зачем отказываться от ресторанов? просто нужно пойти в ресторан с мишленовскими звёздами. Чем больше звёзд, тем меньше шанс обожраться