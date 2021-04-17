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Пара скинула 190 кило на двоих, чтобы родить ребенка

Пара скинула 190 кило на двоих, чтобы родить ребенка (6 фото)

Автор:
17 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мечты сбываются   диета   история   медицина   ожирение   похудение   родители   семья   
748
6
Когдаврачи заявили Дастину и Рэйчел Холлам, что стать родителями они смогут, лишь сильно сбросив вес, пара серьезно взялась за дело. В результате, Холлы скинули на двоих почти два центнера и получили заветную награду - у них родилась дочь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мечты сбываются   диета   история   медицина   ожирение   похудение   родители   семья   
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Шурум-бурум Час назад
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6k
Elena Ki 3 минуты назад
сбросить вес с 241 до 967 килограммов
???????
Килограммов? 241 -> 967 Это называется - сбросить?
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6k
Летучий Мыш 17 минут назад
Надо ж, мужик, когда был жиробасиной, симпатичнее на лицо был, такой прям кровь с молоком. А щас худой, да, но как глиста уставшая выглядит, и тоска во взгляде. А женщина наоборот, симпатичнее на лицо стала.
P.S. зачем отказываться от ресторанов? просто нужно пойти в ресторан с мишленовскими звёздами. Чем больше звёзд, тем меньше шанс обожраться
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40k
parallax 23 минуты назад
Пришлось избавиться от двух центнеров жира, чтобы спариться.

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2k
OLDer Полчаса назад
молодцы!
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14k
vikklu 52 минуты назад
А сами догадаться не могли, что для того, чтобы присунуть, сала надо сбросить побольше, иначе мешает же!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Пара сбросила 190 кило на двоих". Чем они кидались и что с теми двоими?)))
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