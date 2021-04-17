Пара скинула 190 кило на двоих, чтобы родить ребенка

"Врач давно сказал мне, что, если я не сброшу вес, я протяну максимум полгода, - говорит Дастин. - По ночам я прсыпался от удушья. Я не мог завязать себе шнурки,а пройдя 100 метров, должен был сесть и отдохнуть. В общем, разговор с врачом очень напугал меня. И я решил, что надо что-то менять".

Дастину поставили стягивающий жгут на желудок, ограничив его объем и вместимость. Кроме того, он перешел на низкоуглеводную высокопротеиновую диету, отказавшись от фаст-фуда и налегая на мясо, рыбу, овощи и фрукты. "Я совсем не разбирался в питании, - говорит Дастин. - Каждый день я поглощал 13-15 тысяч калорий. В обедя заходил в закусочную и наедался на 2500 калорий. За день я выпивал 2-3 двухлитровых баллона газировки. Теперь я думаю о питании, питаюсь здоровой едой и избегаю полуфабрикатов".

За два с половиной года объемы Дастина уменьшились на 7 размеров. "Я хожу в спортзал, занимаюсь медитациями и разбираюсь с психологом в том, что я пытался компенсировать с помощью еды,", - хвалится он.

Рэйчелтвердо решилс сбросить вес, когда поняла, что Дастин весит меньше нее. "Он стал стройнее меня, и у него были кубики пресса, - говорит она. - И я решила, что мне не годится отставать".