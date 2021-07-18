Фото милых пушистых токийских странников от Масаюки Оки

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Японец Масаюки Оки - не совсем обычный уличный фотограф.
Ведь вместо того, чтобы фотографировать уличный стиль, городские пейзажи или архитектуру, его объектив нацелен на милых пушистых токийских странников.
Его миссия - запечатлеть всех уличных животных из семейства кошачьих в мире.
Ведь вместо того, чтобы фотографировать уличный стиль, городские пейзажи или архитектуру, его объектив нацелен на милых пушистых токийских странников.
Его миссия - запечатлеть всех уличных животных из семейства кошачьих в мире.
1.
Коллекция снимков Масаюки захватывает дух. Его бездомные кошки из страны восходящего солнца, наполняют сердце непередаваемым теплом. Они дарят незабываемые светлые эмоции, в которых люди так нуждаются в этом скучном иногда безумном водовороте жизни.
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2.
Это так мило!
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3.
Ах! Что это за штука? Да, что это за штука? Мёртвый лист?
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4.
Хорошо-то как, а!
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5.
Встретил родственника!
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6.
Улов дня.
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7.
Живая скульптура.
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8.
Это лисий храм, но в принципе, сойдёт.
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9.
Каждому нужно иногда, чтобы его кто-то обнял.
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10.
Кошки выглядят так, будто кланяются друг другу. Хотя, они же японцы.
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11.
Давай ... Обними меня ...
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12.
«Я люблю свой шест».
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13.
«Почему ты намочил меня?»
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14.
Вот это поза!
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15.
Это похоже на картину.
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16.
Где заканчивается одно и начинается другое?
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17.
Мимиметр сломался!
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18.
Кошачьи обнимашки.
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19.
Поза йоги «грудь встречает солнце».
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20.
Это змея!
Масаюки также говорит, что он безумно рад тому, что люди со всего мира оценили его работу. «Я хочу осчастливить всех любителей кошек в этом мире своими снимками», - заключил он.
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