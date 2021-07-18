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Фото милых пушистых токийских странников от Масаюки Оки

Фото милых пушистых токийских странников от Масаюки Оки (20 фото)

Автор:
18 июля 2021 22:52
Метки: Япония   кошки   фото   
321
20
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Японец Масаюки Оки - не совсем обычный уличный фотограф.
Ведь вместо того, чтобы фотографировать уличный стиль, городские пейзажи или архитектуру, его объектив нацелен на милых пушистых токийских странников.
Его миссия - запечатлеть всех уличных животных из семейства кошачьих в мире.
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Метки: Япония   кошки   фото   
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Какая падла котиков минусит?))))
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66
kirogaz 7 часов назад
...только фотки, не надо ваших подписей..!
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