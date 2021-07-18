«Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской

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Её работы – настоящая машина времени для целого поколения людей, выросших в СССР.
С рождения до 15 лет Зоя Черкасская (Zoya Cherkassky-Nnadi) жила в Киеве, училась в художественной школе. Затем переехала в Израиль, где продолжила художественное образование, а детские воспоминания перенесла на бумагу. Рисунки объединились в серию «Советское детство» и вскоре принесли ей признание.
Узнаваемые рисунки, написанные с юмором.
Приятного просмотра!
С рождения до 15 лет Зоя Черкасская (Zoya Cherkassky-Nnadi) жила в Киеве, училась в художественной школе. Затем переехала в Израиль, где продолжила художественное образование, а детские воспоминания перенесла на бумагу. Рисунки объединились в серию «Советское детство» и вскоре принесли ей признание.
Узнаваемые рисунки, написанные с юмором.
Приятного просмотра!
1.
Зоя Черкасская – популярная художница с узнаваемым стилем. Она создала несколько альбомов рисунков на разную тематику. Иногда зрители критикуют её работы за примитивизм. Но ценители отдают должное выразительности и наивной честности сюжетов, знакомых каждому, родившемуся в СССР.
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