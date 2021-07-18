FISHKINET
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Особенности национальной ловли пираний в Бразилии Особенности национальной ловли пираний в Бразилии 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное... Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть! Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не... Калейдоскоп воскресного позитива Калейдоскоп воскресного позитива Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!" "Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!" 15 самых необычных видов бананов 15 самых необычных видов бананов Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три... «Парад» немцев в Москве «Парад» немцев в Москве 23 самые необычные карты 23 самые необычные карты Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды? Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом... Красные волки: необычный и интересный зверь Красные волки: необычный и интересный зверь Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых... Гифки дня Гифки дня Фотоподборка Фотоподборка Самые любимые советские колбасы Самые любимые советские колбасы На Камчатке бушуют "комариные" смерчи На Камчатке бушуют "комариные" смерчи
«Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской

«Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской (47 фото)

Автор:
18 июля 2021 21:03
Метки: СССР   интересно   картины   рисунки   художник   
702
47
Её работы – настоящая машина времени для целого поколения людей, выросших в СССР.
С рождения до 15 лет Зоя Черкасская (Zoya Cherkassky-Nnadi) жила в Киеве, училась в художественной школе. Затем переехала в Израиль, где продолжила художественное образование, а детские воспоминания перенесла на бумагу. Рисунки объединились в серию «Советское детство» и вскоре принесли ей признание.
Узнаваемые рисунки, написанные с юмором.
Приятного просмотра!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   интересно   картины   рисунки   художник   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Лабуда 2 часа назад
Поздний СССР, года 1986-1988, так всё и было! А потом понеслось!

На рисунках телевизоров часто попадается "Прожектор перестройки", досветился собака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Дмитрий Григорьев Полчаса назад
Зоя с семьёй своего мужа Санни.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taxi007 Час назад
Вот это ласты

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Прохожий3 2 часа назад
Очень узнаваемо и живо. И цветовая гамма, и узнаваемые вещи... Плюсую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Франц Лефорт 2 часа назад
Если честно, так себе.... я про художника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VikaR 2 часа назад
Так оно и было. Реалистично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года Как стирали в СССР? Как стирали в СССР? Корейский художник превратил животных в персонажей аниме Корейский художник превратил животных в персонажей аниме 20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена 20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена Космос в картинах советских художников Космос в картинах советских художников Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок?
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

565154



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Алуште туристы нашли бутылку с посланием
0
37
В Алуште туристы нашли бутылку с посланием
Почему советский батон был вкуснее современного?
2
135
Почему советский батон был вкуснее современного?
﻿
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#интересно#факты#подборка#люди#ynews#комментарии#прикол#Германия#насекомые#европа
#Юмор#история#животные#СССР#новости#наводнение#Россия#страна#прикольные#катастрофа
#фото#фотографии#картинки#удивительно#в мире#приколы#Москва#забавно#сарказм.#роль

На что жалуетесь?

Вернуться