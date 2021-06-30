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Космос в картинах советских художников

Космос в картинах советских художников (22 фото)

Автор:
30 июня 2021 20:40
Метки: СССР   картины   космос   художники   эстетика   
582
22
У нас под рукой есть очень много предметов, достижений техники и просто возможностей, которых не было у наших ровесников 60 лет назад. Но кое-чего, что было у них, у нас нет — всеобщая одержимость (в хорошем смысле) идеей освоения космоса. У нас нет машины времени или какой-то специализированной аппаратуры по передаче чувств, чтобы перенести вас в то время, но вот смелые идеи с картин художников того времени до наших дней дошли.
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Метки: СССР   картины   космос   художники   эстетика   
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5  комментариев
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Ego sum qui sum 2 часа назад
и ни один фантаст не предполагал воров у власти и средневекового мракобесия
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