Космос в картинах советских художников

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У нас под рукой есть очень много предметов, достижений техники и просто возможностей, которых не было у наших ровесников 60 лет назад. Но кое-чего, что было у них, у нас нет — всеобщая одержимость (в хорошем смысле) идеей освоения космоса. У нас нет машины времени или какой-то специализированной аппаратуры по передаче чувств, чтобы перенести вас в то время, но вот смелые идеи с картин художников того времени до наших дней дошли.
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Авторский пост
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