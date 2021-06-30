Космос в картинах советских художников

У нас под рукой есть очень много предметов, достижений техники и просто возможностей, которых не было у наших ровесников 60 лет назад. Но кое-чего, что было у них, у нас нет — всеобщая одержимость (в хорошем смысле) идеей освоения космоса. У нас нет машины времени или какой-то специализированной аппаратуры по передаче чувств, чтобы перенести вас в то время, но вот смелые идеи с картин художников того времени до наших дней дошли.

А.Соколов "На Луне. Грузы прибыли" 0 Источник:

А. Леонов, А. Соколов - "Поехали!" 0 Источник:

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В. Одайник. "Земляне" 0 Источник:

В. Василенко. "Юрий Гагарин" 0 Источник:

А. Чебаков. "Космос" 0 Источник:

В. Джанибеков. "«Салют-7». Полночь" 0 Источник:

А. Леонов, А. Соколов. "Люди грядущей планеты." 0 Источник:

А. Леонов, А. Соколов. "Люди грядущей планеты." 0 Источник:

А. Леонов, А. Соколов. "Люди грядущей планеты." 0 Источник:

Ю. Королев. "Космические братья" 0 Источник:

А. Веселов. "Открытый космос" 0 Источник:

М. Борисов. "Мы мирные люди" 0 Источник:

К. Муллашев. Юность. «Земля и время. Казахстан» 0 Источник:

А.Леонов, А.Соколов "«Восток» направляется на старт." 0 Источник:

А.Соколов "Впервые на Луне." 0 Источник:

А.Соколов "Восход рукотворной звезды - первый спутник вышел на орбиту" 0 Источник:

А.Соколов "«Восток» вышел на орбиту" 0 Источник:

А.Леонов "Выход в открытый космос" 0 Источник:

А.Соколов "Над устьем Дуная" 0 Источник:

А.Соколов "Строительство Лунограда" 0 Источник:

А.Соколов "Орбитальный комплекс над Черным морем" 0 Источник: