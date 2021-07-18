Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II

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Принцесса Анна - единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II. Это благородная, довольно скромная женщина, которая посвятила свою жизнь благотворительности.
1.
Дочь Елизаветы 2 принцесса Анна в молодости.
Сейчас принцессе 70 лет, родилась: 15 августа 1950 г.
На королевских мероприятиях она мало заметна, однако в юности эта девушка могла стать главной иконой стиля высшего общества Великобритании!
Сейчас принцессе 70 лет, родилась: 15 августа 1950 г.
На королевских мероприятиях она мало заметна, однако в юности эта девушка могла стать главной иконой стиля высшего общества Великобритании!
2.
Спорт
Принцесса Анна в молодости, фото: Getty Images
С детства принцесса Анна обожала лошадей и конный спорт. Девушка росла активной и мотивированной. В 1976 году Анна приняла участие в индивидуальных и командных соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде в Монреале, став первым членом королевской семьи, поучаствовавшим в столь масштабном спортивном событии.
С детства принцесса Анна обожала лошадей и конный спорт. Девушка росла активной и мотивированной. В 1976 году Анна приняла участие в индивидуальных и командных соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде в Монреале, став первым членом королевской семьи, поучаствовавшим в столь масштабном спортивном событии.
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3.
Характер
Принцесса Анна с отцом принцем Филиппом делают барбекю, фото: Getty Images.
Анна всегда имела спокойный и уравновешенный характер. Она не доставляла проблем матери-королеве и предпочитала держаться в тени, в то время как была третьей претенденткой на престол.
Особенно теплые отношения у принцессы сложились с отцом - принцем Филиппом. Мужчина любил баловать единственную дочь.
Анна всегда имела спокойный и уравновешенный характер. Она не доставляла проблем матери-королеве и предпочитала держаться в тени, в то время как была третьей претенденткой на престол.
Особенно теплые отношения у принцессы сложились с отцом - принцем Филиппом. Мужчина любил баловать единственную дочь.
7.
Стиль
Принцесса Анна на обложке журнала, фото: Getty Images
В молодости принцесса Анна очень увлекалась модой! Если посмотреть на ее фотографии в тот период, можно с уверенностью предположить, что Анна могла с легкостью стать новой иконой стиля Великобритании. Но принцессе этого не требовалось. В то время, как ее невестка принцесса Диана искала внимания прессы и народа, Анна предпочитала не выставлять на показ свою жизнь и не заигрывать с прессой.
В молодости принцесса Анна очень увлекалась модой! Если посмотреть на ее фотографии в тот период, можно с уверенностью предположить, что Анна могла с легкостью стать новой иконой стиля Великобритании. Но принцессе этого не требовалось. В то время, как ее невестка принцесса Диана искала внимания прессы и народа, Анна предпочитала не выставлять на показ свою жизнь и не заигрывать с прессой.
8.
Принцесса Анна, фото: Getty Images
С возрастом стиль принцессы Анны стал более консервативным и оттого менее интересным.
С возрастом стиль принцессы Анны стал более консервативным и оттого менее интересным.
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Метки: Принцесса Анна англия интересно фотографии
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© Ребекка Инглиш.
я вообще не знал что там ещё и принцесса есть !