Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II

7.

Принцесса Анна на обложке журнала, фото: Getty Images



В молодости принцесса Анна очень увлекалась модой! Если посмотреть на ее фотографии в тот период, можно с уверенностью предположить, что Анна могла с легкостью стать новой иконой стиля Великобритании. Но принцессе этого не требовалось. В то время, как ее невестка принцесса Диана искала внимания прессы и народа, Анна предпочитала не выставлять на показ свою жизнь и не заигрывать с прессой.