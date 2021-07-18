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Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II

Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II (15 фото)

Автор:
18 июля 2021 20:27
Метки: Принцесса Анна   англия   интересно   фотографии   
973
15
Принцесса Анна - единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II. Это благородная, довольно скромная женщина, которая посвятила свою жизнь благотворительности.
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Метки: Принцесса Анна   англия   интересно   фотографии   
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6  комментариев
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879
Not Found! 2 часа назад
Cимпатичная? На мой взгляд, не только симпатичная, но и красивая во всех смыслах! Спасибо!
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49k
SAndre Час назад
вроде даже ничего, приятненькая
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35k
jonnyD 2 часа назад
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7k
Прохожий3 2 часа назад
Симпатичная девка. И производит самое приятное впечатление (в отличие от мамы)).
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31k
KiploksAKS 2 часа назад
"Когда она была подростком, юбки Анны были короче, ее бойфренды более раскованны, а язык более резким, чем кто-либо ожидал от принцессы. К тому времени, когда ей было 20 лет, она уже получила свой первый штраф за превышение скорости (затем она получила еще четыре и была лишена водительских прав на месяц). В 2002 году она также стала первой старшей королевской особой, осужденной за уголовное преступление, когда ее собака укусила двоих детей в парке. Анна была первой из детей королевы, кто развелся."
© Ребекка Инглиш.
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11k
Вася 2 часа назад
"А вы знали, что дочь королевы Елизаветы II была в молодости такой симпатичной?"

я вообще не знал что там ещё и принцесса есть !
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