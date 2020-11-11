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Часть ракеты, запущенной на Луну в 1966 году, мчится обратно к Земле

Часть ракеты, запущенной на Луну в 1966 году, мчится обратно к Земле (4 фото)

Автор:
11 ноября 2020 12:10
Сообщество : Наука
Метки: интересно   космический аппарат   космос   наука   объект   познавательно   ракета   ступень   
708
4
Наблюдатели космического агентства НАСА заметили протяженный объект, движущийся по направлению к Земле со скоростью 2400 км/ч. Поначалу его приняли за астероид и даже дали название - 2020 SO. Но теперь специалисты уверены, что это не что иное, как отлетевшая ступень ракеты "Атлас-Центавр", запущенной американским спускаемым аппаратом Surveyor 2 в 1966 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   космический аппарат   космос   наука   объект   познавательно   ракета   ступень   
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9  комментариев
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6k
Саша Смирнов 53 минуты назад
Америкосам надо срочно вылавливать эту ступень и внимательно изучить. Ведь это потерянные технологии 60-х годов!
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1k
Vladimir Taranovich 16 минут назад
на какую-то хитрожопую чепуху похоже
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608
sam Час назад
Аннунаки прилетели за очередной порцией золота и платины. Такая версия мне более правдоподобной кажется, чем та, что какая то там ступень, которая была направлена к солнцу - вернулась через 54 года на орбиту земли.
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1k
Бровеносец в потёмках Час назад
Нет, человечество точно деградирует. О каком риске идёт речь, если после любого запуска ракеты с земли в атмосфере сгорают её ступени? Чем эта ракета от них отличается? Она точно так же сгорит.
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9k
Bill Бровеносец в потёмках 24 минуты назад
Ступени сгорают?
https://www.gazeta.ru/science/2020/09/08_a_13240958.shtmlhttps://www.gazeta.ru/science/2020/09/08_a_13240958.shtml
Ссылка www.youtube.com
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6k
GrblFF Час назад
Риск смертельно заболеть от супа из летучей мыши тоже был мало вероятен.
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453
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Американцы на луну не летали! Нас дурит Голливуд!
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7k
ГородДомов 2 часа назад
приёмщики металлолома ждут
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3k
Едондер пуп ГородДомов Час назад
Скорость прибытия груза их не смущает?))
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