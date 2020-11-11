Часть ракеты, запущенной на Луну в 1966 году, мчится обратно к Земле

Наблюдатели космического агентства НАСА заметили протяженный объект, движущийся по направлению к Земле со скоростью 2400 км/ч. Поначалу его приняли за астероид и даже дали название - 2020 SO. Но теперь специалисты уверены, что это не что иное, как отлетевшая ступень ракеты "Атлас-Центавр", запущенной американским спускаемым аппаратом Surveyor 2 в 1966 году.
Ракета была вынесена на орбиту Солнца после того, как выпустила посадочный лунный модуль, который затем разбился из-за неисправности двигателя.
Размеры примерно совпадают: согласно базе данных CNEOS NASA, длина объекта составляет от 6,4 до 14 метров, а ступень Centaur насчитывала 12,68 метра.
По оценкам специалистов, 2020 SO будет несколько месяцев вращаться вокруг земной орбиты, а к марту обнаружит собственную орбиту вокруг Солнца. 1 декабря объект пройдет на расстоянии около 50 тыс. км от Земли, а в районе 2 февраля 2021 года пролетит на высоте 220 тыс. км. Это максимум, на который он приблизится к Земле, когда ученые смогут изучить его более подробно. На вопрос, есть ли риск того, что 2020 SO изменит курс и и врежется в Землю, ученые отвечают, что это маловероятно. Если это и произойдет, то не в этот раз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://www.gazeta.ru/science/2020/09/08_a_13240958.shtmlhttps://www.gazeta.ru/science/2020/09/08_a_13240958.shtml