Часть ракеты, запущенной на Луну в 1966 году, мчится обратно к Земле

По оценкам специалистов, 2020 SO будет несколько месяцев вращаться вокруг земной орбиты, а к марту обнаружит собственную орбиту вокруг Солнца. 1 декабря объект пройдет на расстоянии около 50 тыс. км от Земли, а в районе 2 февраля 2021 года пролетит на высоте 220 тыс. км. Это максимум, на который он приблизится к Земле, когда ученые смогут изучить его более подробно. На вопрос, есть ли риск того, что 2020 SO изменит курс и и врежется в Землю, ученые отвечают, что это маловероятно. Если это и произойдет, то не в этот раз.